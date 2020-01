Nevinné flirtovanie na pracovisku zmierňuje stres a posilňuje sebavedomie

Chcete sa na pracovisku cítiť príjemnejšie, zvládať lepšie stres a menej sa rozčuľovať? Podľa odborníkov atmosféru zlepší troška neškodného flirtu.

Už staršia štúdia prišla k záveru, že neškodné flirtovanie so spolupracovníkmi vám môže pomôcť nielen „pretrpieť“ ale aj spríjemniť niekedy až neuveriteľne dlhý pracovný čas. No mohlo by mať aj ďalšie výhody. Vedci z Washingtonskej univerzity zistili, že žartovanie medzi kolegami opačného pohlavia zlepšuje našu sebadôveru, čím nás chráni pred stresovými situáciami v živote.

Cítite sa pod psa? Vieme, čo zdvihne sebavedomie aj náladu

Potešíte žartom, pochvalou i šibalským žmurknutím

K drobnostiam, ktoré nám čas v práci dokážu spríjemniť, patrí napríklad žartovanie, narážky, koketovanie, komplimenty smerujúce k vzhľadu, ale aj zdržanlivé či plaché hádzanie očkom. Problém môže byť akurát to, že na niektorých pracoviskách zaviedli prísnejšie normy správania sa v dôsledku hnutia MeToo, ktoré poukazuje na sexuálne obťažovanie žien.

Z flirtu vzťah na pracovisku. Naozaj je to dobrý nápad?

Výskum tiež ukázal, že ľuďom sa na pracovisku páči flirtovať s kolegami, inak to však vnímajú, ak flirtovanie prichádza zo strany nadriadeného. Vtedy majú skôr pocit obťažovania a ich mieru stresu to naopak zvyšuje.

Chystáte sa na operáciu? Pre lepší výsledok si žiadajte na sále klasickú hudbu!

Puritánstvo nie je na mieste

Tím vedcov sa ale domnieva, že väčšine ľudí oboch pohlaví je jemné a neškodné a slušné flirtovanie príjemné a prináša do pracovnej atmosféry mnoho výhod, najmä ochranu pred stresmi. Pozitívne účinky flirtovania potvrdili aj manželia či partneri ľudí, ktorí mali v práci uvoľnenejšiu atmosféru. Flirtovanie zmiernilo doma ich nervozitu či nespavosť, keď prechádzali nejakými napätejšími situáciami na pracovisku. Preto trvanie na „nulovej tolerancii“ k flirtovaniu považujú washingtonskí odborníci za nevhodné a umelé regulovanie prirodzenej priateľskej atmosféry, ktorá pomáha zvládať každodenné nervózne situácie.

Chcete, aby váš vzťah dlho vydržal? Skúste spánkový rozvod!

Viac zaujímavých článkov nájdete v časopise Zdravie. Januárové vydaniepráve v predaji!