Nevybehajte si zápal: Na športovanie s nádchou môže doplatiť srdce

Jesenný tréning na vzduchu má nespočetne veľa výhod. Ak rešpektujete jeho pravidlá a zbytočne neriskujete zápal srdcového svalu.

Pohybu na vzduchu sa neoplatí vzdať. Stále je pre imunitu lepšie hýbať sa v chladnejšom počasí, ako vysedávať vo vykúrenej miestnosti. Ak vám nestále jesenné počasie znižuje odolnosť organizmu, pri prechodných zmenách pokojne siahnite po výživových doplnkoch. „Vhodná je echinacea, hliva alebo rôzne polyvitaminózne kúry. Ide o prevenciu, lebo v tomto období môžete byť náchylnejší na rozličné infekty,“ objasňuje telovýchovná lekárka MUDr. Alena Urvayová. „V žiadnom prípade nešportujte s upchatým nosom. Už obyčajná nádcha znižuje výkonnosť organizmu o tridsať percent! Riskovanie sa môže skončiť zápalom srdcového svalu.“ Ten si potom vyžaduje dlhodobú liečbu.

S nádchou si ľahnite

Podľa odborníčky sa dnes zriedkavo vyskytujú čisté virózy, často sa kombinujú s bakteriálnymi infekciami. Baktérie si „sadnú“ na dýchacie cesty a srdcovú chlopňu. Práve tam vzniká riziko. Najdôležitejšie je preliečiť sa. Pri obyčajnej nádche, ktorú sprevádza plný nos a zapálené sliznice, si doprajte pokojový režim tri, štyri dni. Piaty deň môžete ísť na kratšiu prechádzku, šiesty deň pomaly môžete začať trénovať. „Ak športujete chorí, zbytočne vystavujete srdce veľkej námahe. Pulzovú frekvenciu nedvíha len fyzická aktivita, ale aj zvýšená telesná teplota. Radšej si ľahnite do postele. Ak sa u vás po chorobe objavuje tachykardia neprimeraná pulzovej frekvencii, navštívte lekára. Práve tak sa môžu začať ohlasovať problémy so srdcom aj zápal srdcového svalu. Je to zdvihnutý prst a srdce treba skontrolovať,“ upozorňuje MUDr. Alena Urvayová.

Lepšie sa im dýcha

Športovania sa nebojte, len si ho plánujte v rozumnej miere. Napríklad astmatici určite ocenia jesenné počasie, ktoré je vlhkejšie. Lepšie sa im dýcha. Pravidelnejšie dažde omyjú prach či už so suchého lístia, alebo z tráv. Vždy sa o výbere športu poraďte s ošetrujúcim lekárom, ale vo všeobecnosti by astma nemala byť prekážkou v športovaní. U mnohých je dokonca fyzická aktivita výbornou doplnkovou liečbou. V pohybe sa však nemusia obmedzovať ani hypertonici či reumatici. Ak vás trápia boľavé kĺby, dbajte na kvalitné rozcvičenie. Počas celej aktivity by ste mali udržať štandardnú teplotu organizmu. Na to, aby sa kĺby nepodchladili, používajte na ne ochranné prvky. Ideálna je termobielizeň. „V prípade bolesti si určite neľahnite do horúcej vane. Toto prostredie môže aktivovať zápal,“ vysvetľuje lekárka. „Platí to aj pri nadmernom zahrievaní kĺbov.“

Tlak nie je prekážka

V prípade chladnejšieho počasia by ľudia s vysokým krvným tlakom mali dôslednejšie dbať na postupné zaťažovanie. Studený vzduch im ho totiž pri nádychu ešte zvýši. Situácia si však nevyžaduje zvyšovať dávky liekov. Organizmus si po dvoch, troch tréningoch zvykne na zmenu ročného obdobia. Ideálna je vytrvalostná aktivita, bicykel alebo beh. Dnes sa často pod holým nebom robia aj silové tréningy. Pri nich by mali byť hypertonici pozornejší. Nevhodné je najmä zdvíhanie ťažkých bremien nad hlavu. Posilňujte skôr s vlastnou hmotnosťou.

