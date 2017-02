Nevyhadzujte potraviny! Tieto vydržia dlhšie, než si myslíte

Znamená dátum spotreby, že dovtedy nezjedenú potravinu máte vyhodiť? Anglický server zaoberajúci sa šetrením peňazí tvrdí, že často zbytočne plýtvame financiami.

Nakladané potraviny môžete skladovať naozaj dlho. No ak sú dobré, isto v špajzi dlho nevydržia!Autor: Shutterstock.com

Podľa severa QuickQuid si z granulovanej kávy si môžete pripraviť šálku voňavého nápoja aj mnoho rokov po jej dátume expirácie a sojová omáčka či kukuričný škrob vám vydržia v špajzi prakticky navždy. Je preto úplne zbytočné vyhadzovať množstvo potravín pri veľkých upratovaniach našich kuchynských skríň. Ktoré ďalšie jedlá môžete bez obáv skladovať oveľa dlhšie, než by ste predpokladali?

Telo má hliníkové limity. Tieto potraviny do alobalu nebaľte!

Rybičky sú vraj lepšie odležané

Verte či nie, dokonca aj taká potravina ako majonéza vydrží i dva roky, nie len pár mesiacov, ako sa píše na jej obale. Samozrejme, zatvorená. Neotvorená sójová omáčka vydrží dokonca celé roky. Vďačí za to vysokému obsahu sodíka, ktorý funguje ako výborný konzervant. Konzervy s rybami môžete na tmavom a chladnom mieste skladovať tri roky, niektorí znalci dokonca uprednostňujú „odležané“ konzervované rybky pred „čerstvými“. Sušená zelenina? Tá má trvanlivosť okolo osem rokov, ak je balenie neporušené. Po otvorení ich treba spotrebovať. Na druhej strane taký ocot, aj otvorený, sa dá používať neobmedzene dlho.

Toto ste o instantnej káve netušili! Skutočne škodí vášmu zdraviu?

Káva môže zmeniť chuť, no je pitná

Kým nevpustíte vzdušnú vlhkosť do dózy neskávy, môžete ju mať v skrini do aleluja. Fajnšmekri môžu zacítiť jemnú zmenu chuti, čo však nemá vplyv na zdravie. Cukor môže časom stvrdnúť či zlepiť sa, med zase skryštalizovať, no jesť ich môžete pokojne ďalej. Všetky druhy ryže, s výnimkou hnedej, nepodliehajú plynúcim časom žiadym zmenám a ich konzumácia je bezpečná.

Ktoré ďalšie potraviny sú bezpečné aj po uplynutí doby trvanlivosti? Napríklad cestoviny, konzervy, čokoláda, sušienky, tvrdý syr, alkoholické nápoje, trvanlivé mlieko, kyslá kapusta. Naopak dátum spotreby si všímajte a dodržujte napríklad pri mäkkých syroch, plodoch mora, mäsových výrobkoch či krémových likéroch.

Viac o téme Dátum spotreby vs. minimálna trvanlivosť: Toto vyhadzujete zbytočne