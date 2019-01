No teda, aj vám sa to deje? 11 prekvapivých reakcií tela na chladné počasie

13.01.2019

Vedeli ste, že energetický výdaj sa v miernom chlade zvyšuje o 6 %? Ak by ste jedli počas celého roku rovnako, na jar by ste boli o pár kíl ľahší. A to nie je všetko.

Viete, že.. energetický výdaj sa v miernom chlade zvyšuje o 6 %? To znamená, že ak by ste jedli počas celého roku rovnako, na jar by ste boli o pár kíl ľahší,

menej pijete? Dehydratáciou v zime trpí oveľa viac ľudí, pretože smäd v chlade jednoducho necítia,

slzy na tvári nezamrznú? Obsahujú totiž soľ, ktorá znižuje teplotu tuhnutia. Pozor na obrúčky,aj topánky! Všimli ste si, že v zime máte štíhlejšie prsty? Je to pre chlad a stiahnuté cievy. Telo sa snaží udržať čo najviac tepla pri srdci, preto ho stiahne z končatín. To je dôvod, prečo sú vám voľné prstienky a ľahšie ich stratíte. Pozor si však dajte aj na topánky! Koncom zimy v obchodoch už nájdete aj letný tovar. Ak si vyskúšate topánky v zime, v lete vám nemusia sadnúť. Nohy môžete mať v teple o pol čísla väčšie, a to aj vtedy, keď vám neopúchajú. Pozrite si ďalšie reakcie, o ktorých pravdepodobne netušíte. Máte ich?

