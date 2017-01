Nosíte šošovky? Môžete prísť o rohovku, ak nedodržíte týchto 5 zásad

Tak ste si na ne zvykli, že ich nestriedate s okuliarmi ani cez víkend? Občas sa s nimi vyspíte, osprchujete, zájdete do wellnessu alebo na kone... Pohodlnosť sa vám raz vypomstí.

Ešte pred desiatimi rokmi boli nositelia šošoviek pomerne disciplinovaní. „Hlavnou dioptrickou pomôckou boli pre nich okuliare. Šošovky používali najčastejšie pri športe a maximálne osem hodín denne. Kupovali si ich v očnej ambulancii, pravidelne chodili na lekárske prehliadky. Dbali na naše odporúčania, napríklad na to, že si majú kvapkať umelé slzy a šošovky istý čas nepoužívať. Poctivo dodržiavali hygienu pri manipulácii so šošovkami a pri ich údržbe,“ tvrdí MUDr. Miriam Záhorcová, očná lekárka a chirurgička z kliniky Neovízia v Bratislave. Lenže časy sa zmenili. Mnohí „šošovkári“ okuliare úplne zavrhli. Šošovky sa stali jedinou prijateľnou možnosťou najmä pre „miléniov“, generáciu mladých akčných ľudí, ktorí si potrpia na dokonalý imidž, bezstarostný život a vysoké pracovné nasadenie. Vyhýbajú sa všetkému, čo by ich mohlo obmedzovať.

Súvisiaci článok: Kontaktné šošovky pre vaše deti? Záleží na povahe a dodržiavaní hygieny

Zákerné mikróby

„Šošovka, ktorá je v oku dlhšie než osem hodín, trpí nedostatkom kyslíka. Rohovka je totiž bezcievna štruktúra, vyživuje ju len kyslík, ktorý prichádza zo vzduchu. Ak ho nemá, začnú sa na okraji rohovky vytvárať nové cievky. Oči vás najprv začnú páliť a rezať, postupne sa v nich vyvinú zápaly, keratitída či dokonca vred,“ vystríha doktorka Záhorcová.

Aj v pitnej vode

Na to, aby ste chytili infekciu, sa nemusíte ponárať či kúpať. Stačí, keď sa pod tečúcou vodou len osprchujete alebo si v nej opláchnete šošovky. Mikroorganizmy totiž číhajú i vo vodovodoch s pitnou vodou a v potrubiach. Majú rady aj kontaminované šošovkové puzdrá, nádoby na roztoky či neumyté ruky.

5 rád, ako neprísť o rohovku

Vyberte šošovky po ôsmich až desiatich hodinách. Striedajte ich s okuliarmi a nespite s nimi. Nekupujte ich cez internet ani v optike bez vyšetrenia a bez toho, aby ste boli poučení o rizikách a nosení. Pravidelne absolvujte kontroly u očného lekára. Nesprchujte sa s nimi, neplávajte a neponárajte sa. Týka sa to všetkých bazénov, jazier a mora. Nepoužívajte ich na farmách, pri práci so zvieratami, na cestách v exotickej cudzine a všade tam, kde hrozí kontaminácia. Ak vám prekážajú okuliare, vhodnou alternatívou sú jednodňové šošovky prípadne laserová operácia. Nevkladajte si ich a nevyberajte neumytými rukami. Ak vám vypadnú, neoplachujte ich vo vode, ani v pitnej. Radšej použite vlastné sliny, sú sterilnejšie. Nepoužívajte v prípade núdze namiesto očných kvapiek roztok.

Prejavia sa neskôr

Pozor, zápaly a ďalšie komplikácie sa nemusia objaviť hneď! Môžu vás prekvapiť až po týždňoch či po mesiacoch od pobytu v rizikovom prostredí. Ak máte ľahší problém, pomôže vám liečba umelými slzami. Niekedy stačí, keď na istý čas vysadíte šošovky a zmierite sa s okuliarmi. Môže sa však stať, že lekár vám doživotne zakáže šošovky nosiť.

Čítajte: Vidíte všetko, ako máte? Lekár radí, čomu sa vo vašom veku vystríhať