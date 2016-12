Nositelia šošoviek, tieto chyby nerobte, ak nechcete prísť o zrak!

Šošovky už berieme ako samozrejmosť, no chybami v starostlivosti a hygiene si môžeme privodiť zápal očí až slepotu.

TAKTO to radšej nerobte: Chyby, ktorým sa pri líčení očí rozhodne vyhnite

Ešte pred pätnástimi rokmi boli pre nás šošovky iba alternatívou, nenahrádzali okuliare. Pri ich používaní sme dodržiavali hygienické zásady a rešpektovali odporúčania očného lekára. „Ľudia ich nosili iba pár hodín denne, večer a cez víkendy si ich vyberali,“ hovorí očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková z bratislavskej očnej kliniky Neovízia.

Lenže časy sa zmenili. Žijeme rýchlejšie, spohodlneli sme a chceme dobre vyzerať. Nepraktické okuliare nám pri tom zavadzajú. Týka sa to najmä tínedžerov a mladých ľudí, ktorí nosia šošovky už od pätnástich rokov a berú ich ako samozrejmosť. „Nechávajú si ich v očiach dvanásť, štrnásť hodín denne! To môže spôsobiť katastrofu, v niektorých prípadoch oko aj natrvalo poškodiť.“

Nebezpečné infekcie

Najhoršie je, ak nosíte šošovky nonstop a nechodíte na pravidelné prehliadky k očnému lekárovi. „Človek, ktorý ich takmer vôbec nestrieda s dioptrickými okuliarmi, by mal postúpiť kontrolu zraku každé tri mesiace,“ upozorňuje lekárka. Ďalšou chybou je, ak so šošovkami idete do bazéna, welnesu, spíte s nimi, vymieňate si ich špinavými rukami a nemeníte si pravidelne puzdro.

Cez kontaktnú šošovku môžu do oka preniknúť baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne či extra nebezpečné akantaméby. Tieto mikroorganizmy vyvolávajú zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, suchosťou, začervenaním, rezaním, s vredmi či zjazvením rohovky. V lepšom prípade šošovky už nikdy nebudete môcť používať, v horšom vám hrozí transplantácia rohovky či dokonca slepota.

Ak sa chcete vyhnúť vážnym komplikáciám a kontaktné šošovky využívať aj ďalej, toto dodržiavajte:

- Po ôsmich až desiatich hodinách si ich vyberte z očí. Nespite s nimi.

- Aspoň cez víkend a počas choroby noste dioptrické okuliare. Oči si vydýchnu, rohovky sa zregenerujú.

- Na cestách, pri športe, plávaní v jazerách, bazénoch a vo welnesse používajte jednodňové balenia.

- Z bežnými šošovkami neplávajte, neponárajte a nesprchujte sa s nimi. Nepoužívajte ich na farmách, pri kontakte s koňmi a inými zvieratami.

- Ak vám vypadne šošovka z oka a chýba vám puzdro s roztokom, neoplachujte ju vo vode! Použite radšej vlastné sliny.

- Minimálne raz za rok absolvujte očnú prehliadku.

- Kupujte si overené značky v očnej ambulancii alebo v optike. Pozor na internetové obchody.

Oko