Stará jazva na bruchu môže spôsobiť reflux, bolesť chrbta či hlavy. Masírujte si ju!

O čerstvú pooperačnú jazvu sa od začiatku dobre starajte a palicu nelámte ani nad starou jazvou. Nemôžete tušiť, v ktorej časti tela vám spôsobí boľavý problém.

Asi by vám nenapadlo, že boľavé rameno môže súvisieť so starou jazvou hoci po cisárskom reze.Autor: Shutterstock

Fascie tvoria systém obalov svalov vo vašom tele, ktorý je kompletne celý prepojený. Fascie majú dve vrstvy, ktoré sa musia oproti sebe kĺzať. Práve na obnovovaní tejto kĺzavosti pracujú fyzioterapeuti, ak za nimi prídete s bolesťou chrbta, nohy či inej časti tela. Niekedy je potrebné obnoviť kĺzanie fascií napríklad pod rebrami, aby vás prestala bolieť hlava. Ide o prepojenia, ktoré laikovi vôbec nenapadnú. Problém je, že kĺzavosť fascií celkom zákonite dokáže narušiť operácia, pri ktorej vám ich chirurg rozruší. A nemusí ísť o žiadny veľký rez, napríklad cisársky, úplne stačí malá jazvička, ktorá vám ostane po zasunutí laparoskopického náradia do brušnej dutiny.

Chirurg radí: Zbaviť sa nepekných jaziev vám pomôže aj enzýmová terapia

Jazvy prerušia kĺzanie fascií čo vyvolá dôsledky

Operačná jazva prestupuje všetkými vrstvami kože, podkožného väziva, tukom aj svalmi. Ako sa hojí, vznikne v každej vrstve nepohyblivý kúsok tkaniva, cez ktorý sa ale pohyb dokáže aj naďalej bez problémov šíriť. Problém však nastane vo chvíli, keď jazva prirastie k hlbším tkanivám a tie sa v dôsledku toho prestanú hýbať. Fascie stratia schopnosť kĺzať sa a pohyb sa nebude prenášať. Takýto stuhnutý bod fascií sa šíri telom ďalej, lebo fascie sú vzájomne poprepájané. Preto sa môže napríklad stať, že po gynekologickej operácii vás po čase rozbolí rameno. Akákoľvek jazva môže obmedziť vašu hybnosť alebo narušiť optimálnu činnosť nejakého orgánu a výsledkom budú napríklad časté zápchy, reflux, bolestivá menštruácia, pálenie záhy či boľavý chrbát.

Ktorá jazva je problémová?

Hladko zahojené nebolestivé jazvy sú spravidla v poriadku a nenarušujú kĺzavosť fascií. Fyzioterapeutka Klára Tuzarová radí, aby ste pozornosť venovali tým jazvám, pokojne aj mnohoročným, ktoré sú tuhé, prípadne aj bolestivé, koža na nich je tuhá, dotyk nie je príjemný, ich okolie je začervenané, koža sa v jej mieste nekĺže po svaloch. Takúto jazvu je vhodné začať masírovať, a to aj po rokoch od chvíle, kedy vznikla. Poradiť sa oplatí aj s fyzioterapeutom, ktorý vie dešifrovať, kde v tele môže takáto jazvy vyvolať reakciu a problém. Masážou jazvy by sa malo docieliť opätovné kĺzanie fascií. Čím dlhšie trvalo ich zablokovanie, tým viac sa vám mohol zmeniť pohybový vzorec a tým viac mohla jazva narobiť problémov, ktoré by ste jej ani vo sne nepripisovali. Takže denná minútová masáž malej jazvičky po odstránení slepého čreva či žlčníka vás môže oslobodiť od roky trvajúcej bolesti krížov. Neuveriteľné, no naše telo je naozaj dômyselný aparát a všetko súvisí so všetkým.