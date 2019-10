Novodobá diagnóza: Tínedžer skoro oslepol! Môžu za to hranolčeky a čipsy

Lekári až po 4 rokoch zistili, prečo chlapec takmer prestal vidieť. Jedol len junk food, jedlá bez výživných látok, zato s množstvom prázdnych kalórií.

Živil sa vysmážanými hranolčekmi, čipsami, bielym chlebom, šunkou a párkami. Kvôli zlej a na živiny chudobnej strave takmer oslepol, mal aj problémy so sluchom. V médiách sa sa junk food spomína v súvislosti so srdcovo-cievnym rizikom, s nadváhou a rakovinou, hovorí Rhys Harrison z Bristolskej očnej nemocnice, ktorý spolu s kolegami publikoval prípad v odbornom časopise Annals of Internal Medicine. Upozorňuje však, že nedostatočná výživa môže trvalo poškodiť aj nervový systém, predovšetkým zrak. O tejto skutočnosti ľudia vedia menej.

Čítajte tiež: Novodobá závislosť: Keď je príliš zdravé stravovanie nezdravé

Reštriktívna porucha

Chlapec prišiel prvý raz k rodinnému lekárovi ako 14-ročný. Sťažoval sa na chronickú únavu. Vyšetrenie z krvi ukázalo, že je chudokrvný a má nízku hladinu vitamínu B 12. Lekár mu predpísal injekcie s vitamínom a odporučil mu zdravšie sa stravovať. V 15-tich začal horšie počuť, krátko na to sa mu prudko zhoršil zrak. Lekár bol bezradný, k odborníkovi na nervové a očné ochorenia však chlapca poslal, až keď mal 17 rokov.

Špecialista rýchlo zistil poškodenie zrakového nervu, ale nevedel nájsť príčinu. Nezistil zápal, ani útlak nervu. Hodnoty vitamínu B 12 už boli v poriadku, genetický test na zriedkavé ochorenia bol negatívny. Chlapec odborníkovi tvrdil, že nepije alkohol, nefajčí ani neužíva drogy. Priznal sa však, že od základnej školy sa vyhýba väčšine potravín. Na jedálnom lístku má len hranolčeky z rýchleho občerstvenia, isté druhy čipsov, biely chlieb, pár plátkov šunky a párky. Kalorické a nezdravé stravovanie sa pritom neodrazilo na jeho hmotnosti - v čase vyšetrení meral 173 cm a vážil 65,7 kg, takže jeho BMI zodpovedalo norme.

Je váš mozog hladnejší ako žalúdok? Pevná voľa craving neporazí. Niečo by však mohlo!

Málo medi, selénu aj vitamínu D

Odborníkov jeho priznanie šokovalo a zároveň podnietilo k vyšetreniu ďalších, nie celkom bežných laboratórnych parametrov. Zistili, že pacient má nízku hladinu medi i selénu a výrazne zníženú hladinu vitamínu D. Aj hustota kostí bola nižšia, ako je bežné v jeho veku.

Je známe, že nedostatok niektorých vitamínov, ako napríklad medi, môže mať za následok poškodenie zraku. Lekárov však nenapadlo uvažovať, že by ho mohlo spôsobiť nezdravé stravovanie niekoho, kto žije v rozvinutej industriálnej krajine. Odborníci sa zhodli, že v prípade chlapca nejde o bežnú prieberčivosť alebo rozmaznanosť, ale o vážnu diagnózu - o reštriktívnu poruchu príjmu potravy. Relatívne nová, prednedávnom pomenovaná diagnóza sa prejavuje tým, že pacient - zväčša dieťa alebo dospievajúci - konzumuje veľmi obmedzenú škálu potravín. Napríklad je len tekutú stravu z obavy, že by z tuhej vracal, alebo si vyberá iba potraviny istej farby, chuti či vône.

Zdravé raňajky? Ovsené vločky ako preventívny prostriedok proti rakovine

Diagnóza prišla neskoro

Na rozdiel od anorexie či bulímie nevychádza reštriktívna porucha zo strachu z priberania. Dôsledky vyplývajúce z nedostatku živín sa však prejavujú podobne. Porucha má neraz korene v detstve, keď dieťa vo všeobecnosti nerado je a citlivejšie reaguje na chuť, textúru či konzistenciu pokrmov. Nedá sa riešiť príkazmi, liečba trvá aj niekoľko rokov a mal by sa na nej podieľať tím, pozostávajúci z pediatra, psychológa a neuropsychiatra. Anglickému tínedžerovi však už stanovenie diagnózy nepomohlo - lekárom sa síce podarilo normalizovať hladiny výživných látok v jeho organizme, jeho zrak sa však poškodil natrvalo.

Mohlo by vás zaujímať: