Tipy arómoterapeutky: Zvládnite ťažkú debatu, zažeňte smútok a otvorte sa intimite

Splín a smútok zaženie správna aróma. Aj šálku kávy premení na liek. Budete minimálne o kvapku veselší.

Ste citliví na počasie alebo vás v chladnom období prepadá splín? Príďte domov, zaviňte sa do deky a dýchajte. Ale nie len tak hocičo.

Poznáte silu 100% prírodných silíc? Je najvyšší čas. Musíme vám prezradiť, že tie typicky zimné a vianočné premenia celý váš deň na pokojnejší a ak by vás aj niekto zarmútil, už o chvíľku sa budete spokojne usmievať. Minimálne vo svojom vnútri. Veď nič nie je také čierne, ako to spočiatku vyzerá.

Stačí to prevoňať

Arómoterapeutka Martina Valníčková má pre vás veľmi príjemné a účinné tipy:

Ak cítite smútok a pritom sa nič také zlé nedeje, možno vám len nevyhovuje aktuálna situácia, skúste si do vášho obľúbeného horúceho nápoja či kaše kvapnúť škoricu alebo sladký kardamón. Ak máte chuť na niečo chladnejšie, do vody pridajte pomaranč. Ich aróma vnesie do problému, ktorý vás ťaží, úplne nové myšlienky a perspektívu. Citrusy sú výborné aj pre energiu, keď vám začnú chýbať slnečné lúče. Zlé nálady ani neprídu.

Potrebujete chladnú hlavu alebo temperament?

Každá silica má navyše svoje špecifické účinky, z ktorých taktiež vyťažíte. Karadmón zlepšuje trávenie a priaznivo pôsobí aj na dýchací systém. Z emočnej stránky sa nazýva olejom objektivity. S chladnou hlavou vďaka nemu vyriešite akýkoľvek problém.

Rozpáľte sa

Škorica je pravý opak kardamónu. Evokuje teplo, povzbudzuje vášeň a energiu. Dodáva sebavedomie a odvahu čeliť akejkoľvek situácii. Vedeli ste tiež, že je to účinné afrodiziakum? Neláka však partnera, ale účinkuje priamo na zmysly svojho nositeľa. Dodá sebavedomie a budete schopní viac sa otvoriť intimite.

Relax kúpeľom

Uvoľní vás aj arómoterapeutický kúpeľ s neštipľavými olejmi ako céder, levanduľa a harmanček. Kvapnite ich k soli do kúpeľa alebo do lyžičky kokosového oleja.

Najdôležitejšia rada:

Arómoterapeutka prizvukuje, aby ste pre terapeutické účinky hľadali esenciálny olej, ktorý je 100% prírodný. Všetky cenné látky v rastline sa musia dostať do fľaštičky a práve to ich oddeľuje od ostatných olejov, ktoré majú aj nižšiu predajnú cenu. Vyberte si poctivého a overeného výrobcu, ktorý olej pri výrobe nezahrieva viac než je nutné, len aby ho získal viac.

Len si to predstavte:

*na dva litre mätového oleja (pepermintu) je potrebná až tona mätových lístkov,

*na 15 mililitrovú fľaštičku citrónu je potrebná kôra z 50-ich citrónov,

* jediná kvapka pravej silice z hľuzy zázvoru má rovnakú silu ako 28 čajov.

Teraz si predstavte, ako rýchlo vás zázvorový olej postaví na nohy pri chrípke.

Ako esenciálne oleje použiť?



*kvapka do nápoja,

*namiesto arómolampy používajte radšej difúzer, ktorý olej zbytočne neprehrieva a zachováva všetky cenné látky,

*kvapnite do dlaní, pošúchajte a zhlboka vdýchnite,

*oleje môžete rozmasírovať aj na mieste, ktoré vás bolí, pepermint na čelo, spánky a krčnú chrbticu, silicu na trávenie na oblasť žalúdka, a najúčinnejšie pôsobia na vystúpených tukových miestach na chodidle – priamo pod prstami,

*pozor na štipľavé oleje, musia sa riediť s iným, napríklad s rastlinným olejom.

