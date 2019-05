Tajomstvá neuromarketingu: Takto nás obchodníci manipulujú! Odoláte?

Obchodníci dokonale ovládajú psychológiu predaja a predajú vám, aj čo vôbec nepotrebujete. Vedia, ako z vás vytiahnuť peniaze. Môže za to ľudský mozog.

Plánujte si napríklad kúpiť policu na knihy. Takú, akú si predstavujete, síce v predajni s nábytkom, nemajú, ale... Ani sa nenazdáte a prídete domov so sviečkami, servítkami, s okrasnou poduškou alebo dózou, so soškou, s dečkou či inými doplnkami, ktoré sú síce milé, ale budú vám v byte len zavadzať Alebo si idete kúpiť plavky a zrazu zistíte, že ste ovešaní piatimi taškami s oblečením.

Neuromarketing

Máte pocit, že ste si tento tovar vybrali, lebo ho potrebujete? Zvyčajne nie, kúpili ste si ho, lebo sa vám páčil alebo bol v zľave. Neuropsychológovia, ktorí skúmajú procesy v mozgu pri rozhodovaní, ako aj odborníci na psychológiu predaja a neuromarkteting tvrdia, že 70 až 80 našich rozhodnutí niečo kúpiť sa deje podvedome a na emocionálnom podklade.

Základným predpokladom pre to, aby zákazník niečo kúpil, je pohoda a uvoľnenosť. A práve na tom stavajú predajcovia nábytku, odevov či iného tovaru v obchodných centrách. Vedia, že keď ste v strese a ponáhľate sa, kúpite len to, čo máte v pláne, prípadne nič. Naopak, v dobrej, uvoľnenej nálade kúpite asi o 10 % tovaru viac.

Obchodníci sa preto snažia eliminovať najväčší stresový faktor. A tým sú deti - unavené, mrzuté, plačúce. Nie nadarmo ponúkajú pre ne herne, ihriská, alebo aspoň kútik na modelovanie či maľovanie s animátorkami. Rodičia sa tak môžu úplne sústrediť na nakupovanie a teda minúť viac peňazí.

Vedia, ako na zákazníkov

Kedysi sa v nábytkových domoch predával najmä nábytok. Riad ste kúpili v obchode s domácimi potrebami, posteľnú bielizeň v obchode s posteľami. Dnes to už neplatí. Neponúknu vám len konkrétne kusy nábytku, ale naservírujú vám kompletne zariadené priestory - kuchyne, spálne, obývačky, predsiene aj s rôznymi doplnkami.

Nemusíte sa teda veľmi namáhať s vlastnou predstavivosťou a uvažovať o kombináciách farieb, tvarov a umiestnení v priestore. Stačí, ak siahnete po tom, čo je pred vami. Mozog je totiž lenivý a rád sa prepne na autopilota.

Ďalšou dôležitou marketingovou stratégiou sú módne trendy a zľavy. Hoci máte skriňu plnú posteľných obliečok alebo pekných topov, kúpite si ďalšie, lebo minuloročný dizajn je už out, alebo sú v zľave, takže sa oplatia.

Môže za to mozog?

Neuromarketing vychádza z poznatkov o mozgu. Je nastavený na systém odmeňovania sa. Pocit eufórie z odmeny však rýchlo vyprchá. Z nových posteľných obliečok či trička sa tešíte možno trikrát. Štvrtý raz ich už považujete za inventár. Lenže mechanizmus odmien v našom mozgu si žiada ďalšie a ďalšie uspokojenie. Je to inštinktívne, zväčša si to neuvedomujete. V extrémnom prípade môžete skončiť ako nákupní maniaci a shopoholici, teda ľudia chorobne závislí nakupovania. Mechanizmus tejto závislosti je podobný, ako u alkoholikov, narkomanov či gamblerov.

Ako sa teda brániť nástrahám obchodníkov, ktorí využívajú naše nižšie inštinkty? Keď poznáte mechanimus, môžete sa zdisciplinovať. Psychológovia radia - nechoďte do domu s nábytkom či do obchodu s oblečením, pretože sa chcete len inšpirovať. Rozmyslite si doma, čo potrebujete a napíšte si nákupný zoznam. Zoberte do obchodu aj potomka, nebudete mať čas nechať sa zlákať rôznymi marketingovými nástrahami.

So zoznamom a s plným žalúdkom

Podobné pravidlá platia aj pri nakupovaní potravín. Do supermarketu vstupujte s presným zoznamom a s plným žalúdkom. Hladní zákazníci si naložia do vozíka viac a najmä kalorické, nezdravé zbytočnosti. V policiach sa nepozerajte len do výšky očí, pretože na týchto najdostupnejších miestach sa cielene nachádzajú najdrahšie výrobky. Siahnite do vyšších alebo nižších políc, oplatí sa. Pri zľavnených výrobkoch buďte opatrní. Kúpte len tie, čo potrebujete.

Ak máte so sebou dieťa, snažte sa odpútať jeho pozornosť od košov s výrobkami tesne pri pokladni. Keď pri čakaní v rade padne jeho zrak práve na nezdravé sladkosti a slané pochutiny, ktoré v nich dominujú, neustúpte.