Oberie vás rakovina o domáceho miláčika? 5 pravidiel, pri ktorých sa ho netreba vzdať

dnes

Je to najlepší kamarát a psychológovia a niektorí lekári jeho úlohu v liečbe vážnych ochorení pripúšťajú. No čo na to vaša imunita?

Nevzdávajte sa svojho zvieratka predčasne, ak pri onkologickom ochorení stačí dodržať pár zdravotných pravidiel. Autor: Shutterstock.com

Ochoreli ste na vážne onkologické ochorenie a obávate, sa že váš chlpáč sa môže stať pre vás tichou hrozbou? Počas oslabenej imunity z choroby i liečby je životne dôležité vyhýbať sa všetkým patogénom. Aj ten najnevinnejší vám môže privodiť zhoršenie stavu alebo zbytočné komplikácie. A hoci svoje zvieratko milujete, treba si pripustiť, že aj ono je prenášačom. Čítajte aj: Pes onkológom? Domáci miláčik vyňuchá rakovinu, prezradí ju extra vôňa Ako sa môžete nakaziť? uhryznutie, škrabance – k tým môže dôjsť náhodne aj od milujúceho psíka či mačičky pri hre, ranu vždy poriadne vyčistite

výkalmi – vždy si nasaďte gumené rukavice, pošpinené miesto nezabudnite vydezinfikovať, až potom si rukavice dajte dole

choroba – ak u zvieratka spozorujete chorobné príznaky ako kašeľ, nachladnutie, zvýšená teplota, vracanie, hnačku či stratu na hmotnosti, navštívte veterinára bezodkladne, aby sa infekcia nestihla preniesť na vás

kontakt – aj obyčajným dotykom môžete na seba preniesť parazity žijúce v kožuchu zvieratiek, nehovoriac o bozkávaní psíka, alebo ak sa necháte oblizovať 4 spôsoby, ako rakovine uľahčujete prácu? Tiež robíte TOTO? 5 pravidiel pre zvieratká pri rakovine Čo teda s ním? Nevzdávajte sa ho. Ak ho chováte doma, chodievate s ním pravidelne k veterinárovi, je očkovaný a čistý, riziko infekcie je nižšie ako u neznámych zvierat potulujúcich sa vonku. Aj tak však majte na pamäti niekoľko dôležitých pravidiel, ako hrozbu zminimalizovať. Portál American Cancer Society cancer.org pacientom s onkologickým ochorením odporúča niekoľko nasledovných pravidiel: oznámte to lekárovi – ak chováte doma zvieratko, upovedomte o tom svojho lekára, ktorý najlepšie pozná váš zdravotný stav oznámte to veterinárovi – o svojom ochorení povedzte aj veterinárovi, ktorý ošetruje vaše zvieratko, bude potrebná pravidelná kontrola zdravotného stavu zvieratka žiadne šteniatka – ak máte odrastené zvieratko je to viac v poriadku, ako mláďa, pri ktorom máte niekoľkonásobne zvýšené riziko prenosu chorôb, pretože ešte nemá osvojené hygienické návyky a je hravejšie, zvieratká staršie ako jeden rok predstavujú menšiu hrozbu hygiena – okrem hygieny psa či mačky, nezabúdajte aj na tú vlastnú, umyte si ruky vždy po tom, čo ho nakŕmite, chytíte, alebo umyjete a to dokonca aj keď ste mali rukavice, umyte si ruky aj zakaždým keď idete užiť liek opatrovateľ – mysleli ste na to, kam pôjde zvieratko, keď vás budú musieť hospitalizovať? Uistite sa, že sa o zvieratko bude mať kto postarať, keď budete príliš slabí. Súvisiaci článok: Vyliečia nás vtáky? Vedci objavili ich úžasnú schopnosť! Nebezpeční miláčikovia Nie všetky zvieratká sú rovnako nebezpečné. Z hľadiska prenosu chorôb sa radšej vyhýbajte škrečkom, pieskomilom, myšiam, morčatám, fretkám, kačkám a sliepkam. Najčastejšie prenášaným ochorením je salmonelóza, zriedkavejšie toxoplazmóza, kampylobakterióza, yersinióza, leptospiróza či listerióza. Rakovina V tomto článku sa zaoberáme Rakovina ...viac

Autor: iZdravie.sk/Dáša BALOGOVÁ

