Obmedzenia v Bratislave vplývajú na zdravie. Čomu sa v meste vyhýbať?

Zahustenie dopravy neznamená len vyšší stres vodičov, ale aj emisie a celkové zhoršenie kvality ovzdušia. A to potrvá pomerne dlhý čas. Občianske iniciatívy prišli so zásadnými radami.

Podľa iniciatívy je nutné osobitnú pozornosť venovať zdraviu miestnych obyvateľov. „Vítame opatrenia magistrátu, ktoré motivujú ľudí zosadnúť z áut. To je prvý dôležitý krok. Ďalším by malo byť monitorovanie kvality ovzdušia v dotknutých oblastiach a informovanie občanov o situáciách s výrazne zhoršenou kvalitou vzduchu," povedala Dana Mareková z iniciatívy Za zdravé ovzdušie.

Nutný monitoring a výstrahy

Bratislava má podľa nich dlhodobo problém s nedostatočnou sieťou staníc na meranie kvality ovzdušia. Takéto prípady preto vyžadujú posilnenie monitoringu. Bratislavský magistrát má zlepšiť merania a informovanie Bratislavčanov o ovzduší. Kým sa tak stane, nainštaluje iniciatíva niekoľko informatívnych meračov v oblastiach s dopravnými obmedzeniami.

Raj alergénov

„Očakávame, že v dotknutých oblastiach dôjde k zvýšeniu koncentrácie oxidov dusíka a tuhých prachových častíc. Tie zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení, znižujú imunitu, osobitne postihujú dýchacie cesty, priedušky a pľúca," vysvetlila Mareková. Prašnosť, smog, vysoká koncetrácia exhalátov, oxidov síry, dusíka a splodín spaľovacích motorov poškodzuje sliznicu dýchacích ciest a jej schopnosť brániť sa bežným alergénom,“ potvrdzuje alergiologička a imunologička Dagmar Paulínyová.

Preniknú do krvi

Od veľkosti častíc závisí, ako veľmi nám škodia. „Väčšie častice sa zachytia v horných dýchacích cestách, no menšie ľahko prekĺznu cez nos a horné dýchacie cesty do priedušiek. Prach neviditeľný voľným okom obsahuje škodliviny, nitráty, sulfáty a oxid uhoľnatý. Prenikajú do pľúcnych lalokov a odtiaľ do krvného obehu,“ vysvetľuje pneumologička Andreja Kukec z katedry verejného zdravotníctva v Ľubľane, ktorá skúma vplyv kvality vzduchu na zdravie.



„Častice menšie ako dva a pol mikrometra vyvolávajú oxidatívny stres, zápaly, kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Znižujú činnosť pľúc, úbytok pľúcneho tkaniva, zhoršujú astmu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, môžu spustiť pľúcnu fibrózu a rakovinu,“ varuje odborníčka, že dochádza aj k poruchám metabolizmu a nervového systému. Podľa štúdie Štokholmského environmentálneho inštitútu má znečistené ovzdušie v 183 krajinách sveta na svedomí až 3,4 milióna predčasných pôrodov.

Doma si vzduch vyperte

To, čo je za oknami, priamo neovplyvníte, no doma môžete dýchať čistejší, doslova opratý vzduch. „Ak nebývame v bezprašnom prostredí hôr, čistenie vzduchu je vhodné vždy. V ázijských mestách sa bez toho ani nenadýchnete. Preto vonku chodia ľudia s rúškami. V porovnaní s nimi sme na tom u nás dobre, okrem bývania pri cestách a továrňach,“ hovorí architekt Martin Pribila. Čističku vzduchu ocenia doma predovšetkým alergici.

V meste radšej takto

„Odporúčame v rizikových lokalitách nešportovať, vetrať nárazovo a mimo špičky, vypnúť klímu v aute, prípadne ju zapnúť na vnútorný cyklus. A, samozrejme, čo najmenej prispievať k samotnému znečisteniu. Magistrát zriadil prednostné bus pruhy, preto je ľahšie využívať MHD. Cyklistom odporúčame využívať namiesto zúžených komunikácií vedľajšie uličky, nielen pre zdravie, ale aj pre bezpečnosť," uviedol Tomáš Peciar z občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Mesiace, až roky...

V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.

