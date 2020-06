Odborníci radia: Sexujte s rúškom a dôkladne vydezinfikujte posteľ

Pokiaľ s partnerom nebývate v spoločnej domácnosti alebo žiadneho stáleho nemáte, odborníci radia sexovať v rúškach, alebo sa spoľahnúť na bezpečnejšiu masturbáciu či sexuálnu abstinenciu.

Odborníci z Harvardu sa zaoberali otázkou, či a ako by mal prebiehať sex počas súčasnej pandémie nového koronavírusu. Pokyny väčšiny vlád totiž stále buď priamo zakazujú, alebo dôrazne neodporúčajú blízke kontakty medzi ľuďmi, ktorí netvoria rodinu alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Odborníci vedení dr. Jackom Turbanom celkom vážne odporučili, aby ľudia, ktorí spolu nebývajú, ale chcú spolu sexovať, mali pri styku na sebe rúška, nebozkávali sa, pred aj po pohlavnom akte sa osprchovali a následne poriadne vydezinfikovali priestor, kde došlo k sexu. Tým by sa mal prípadný prenos choroby Covid-19 znížiť. Vhodnou bezpečnou alternatívou by mohla byť podľa harvardských vedcov masturbácia alebo sex po telefóne, prípadne sexuálna abstinencia.

Stupne sexuálnej rizikovosti

Sexuálne správanie odborníci dokonca odstupňovali podľa rizikovosti.

Abstinencia - žiadny sexuálny kontakt predstavuje žiadne riziko infekcie. Vedci však konštatovali, že toto „je pre mnohých nemožné“. Masturbácia - „nízke riziko infekcie“. Sexuálna aktivita na digitálnych platformách - nízke riziko infekcie koronavírusom, ale potenciálne sexuálne zneužitie online, najmä pre neplnoletých ľudí. Screenshot sa dá urobiť jedným ťuknutím do klávesnice, a môže viesť k vydieraniu a iným spôsobom nelegálneho zneužívania. Sex s členom domácnosti - vysoké riziko prenosu infekcie, ak niektorí z partnerov chytil vírus mimo domácnosti. Sex s človekom žijúcim v inej domácnosti - vysoké riziko infekcie, najmä ak je takýchto partnerov viac.

Britov posteľné zábavky veľmi nelákali

Britskí odborníci zisťovali, ako obyvatelia ostrovov znášali karanténu z hľadiska sexu. Na ich veľké prekvapenie sa ukázalo, že od jej začiatku až doteraz mali sex len 4 ľudia z 10, respektíve 39,9% Britov. Väčšinou išlo o mladé spolu žijúce páry a mladé manželstvá. Zvyšok nemal vyše dvoch mesiacov žiadny sex. Hoci sa nepreukázalo, že by sa vírus mohol šíriť pohlavnými telesnými tekutinami, odborníci neodporúčajú ani bozkávanie a činnosti, ktoré by znamenali kontakt s močom a stolicou. Tam sa totiž kontaminácia naopak potvrdila, aj keď nie je isté, či sú aj infekčné.

Dobrý sex znamená väčšiu radosť zo života

Vedcov však sexuálna abstinencia znepokojuje aj prekvapuje. „Očakávali sme naopak vysokú sexuálnu aktivitu v domácej izolácii. Zaskočilo nás, aká bola nízka,“ konštatoval Lee Smith. „Ľudia boli pravdepodobne z pandémie vystresovaní a nemali náladu na tento druh činnosti. Okrem toho mnohé nezosobášené páry nežijú v jednej domácnosti, takže sa nemohli stretávať. Najmä starší dospelí mali malú sexuálnu aktivitu.“ Podľa odborníkov je práve toto škoda, lebo práve u starších dospelých je „častý a bezproblémový sexuálny život dôležitý pre vyššiu úroveň radosti zo života a duševného zdravia všeobecne“.

