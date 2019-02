Odhaľte svoj vnútorný čas. Posunutý o 2 hodiny vinníkom vašej nadváhy i cukrovky

Je vaše telo o hodinu pozadu? Zarábate si na cukrovku, infarkt i rakovinu. Prestavte si budík.

Radšej si privstanete, alebo ponocujete? Záleží od vášho chronotypu. Chronotyp je geneticky daný, narodíte sa s ním, dokážete mu však prispôsobiť svoje aktivity. V čase útlmu vám budú činnosti trvať viacnásobne dlhšie, sústredenosť bude horšia a výsledky pomalšie. Povinnosti radšej odložte na výkonnejší čas a spať choďte, keď budete unavení.

Takzvanej sove sa najlepšie pracuje od 10. do 16., s vrcholom o 21. hodine a útlmom okolo 14. hodiny. Zaspí až medzi jednou a druhou v noci. Škovránkovia sú najsviežejší od šiestej ráno a okol oobeda, s útlmom medzi 10. a 15. hodinou. Zaspia už medzi deviatou a jedenástou. To, aký ste typ, však nemá vplyv len na to, kedy sa vám najlepšie maká.

Sovy v dlhu

Vedci odhalili, že sovy majú posunutý svoj vnútorný čas aj o dve hodiny oproti vonkajšiemu. A má to dôsledky. Profesorka preventívnej medicíny Rosemary Braun z Northwestern University Feinberg School of Medicine si vďaka informácii o rozhádzanom časovači trúfa odhadnúť aj sklony k vážnym chorobám. Už dávnejšie sa dokázal jeho vzťah k cukrovke, obezite, depresii, srdcovým chorobám a astme. „Sovy najviac ubíja povinné ranné vstávanie. Je to príliš skoro. Ich krivka pozornosti vrcholí večer, v najnáročnejších pracovných udalostiach majú, naopak, útlm. Pre takýto spôsob fungovania spoločnosti a životný štýl si môžu nahromadiť počas života veľký spánkový dlh. To sa odráža na zvýšenej chorobnosti,“ prekvapuje neurogenetik Tomáš Eichler.

„Dlhodobý nedostatok spánku môže zhoršiť vstrebávanie živín, zvýšiť stres a hlad, sťažiť vyplavovanie odpadu a vyústiť do krvných ukazovateľov podobných cukrovke. Melatonín na zosúladenie biologických rytmov celého tela je navyše antioxidant a prispieva k riadeniu krvného tlaku. Ak biologické hodiny tikajú v každom systéme mimo svojho taktu, celkový výsledok pocítite veľmi rýchlo,“ prízvukuje odborník.

Rozladení

Ale pokoj. „Ak sa perióda prirodzene predĺži na dvadsaťštyri a pol hodiny a inak všetko funguje, nedá sa jednoznačne povedať, že u typickej sovy to vedie k civilizačným ochoreniam. Podstata je oveľa komplikovanejšia,“ naráža doktorka Bellová na súzvuk viacerých okolností. Navyše, rozladiť vnútorný orchester si môžete bez ohľadu na to, kedy radi spíte. „Pre chorobu, jet lag, po prebdenej noci, počas práce na zmeny... Biologické hodiny sa prispôsobia, až keď sa rytmus stane pravidelným a dlhodobým. Ak zaspávate a vstávate úplne náhodne, naruší to vnútorné odrátavanie bez ohľadu na to, či ste sova, alebo škovránok,“ ozrejmuje neurogenetik.

Veľa závisí aj od toho, ako vám tikajú hodinky v ktorom vnútornom orgáne. „V nočných službách či iných rozvrhoch jedenia sú biologické hodiny v pečeni a v čreve výrazne posunuté oproti normálu i hlavnému času v tele. To vyústi do chorôb. Niektoré štúdie naznačujú, že pri zmenovej práci sa niektoré bunky začnú deliť v nesprávnom čase. Dánske ženy mali vinou toho jedenapolkrát zvýšené riziko rakoviny prsníka,“ hovorí odborník.

Čerešnička na torte?

Nielenže v krvi máme zakódované, kedy radšej odpočívame. Vedci dúfajú, že tam nájdu aj „návod“ na správnu liečbu. „Vedieť, koľko bije v organizme, je kľúčové pre účinnejšiu liečbu. Najlepší čas na lieky na vysoký tlak či rádioterapiu môžu byť u každého odlišné,“ dôvodí neurologička Phyllis Zeeová z tímu profesorky Braunovej. Utópia? Alebo vám preto nezaberajú tabletky tak, ako by mali?

„Chronobiológovia sa o to snažia už desaťročia. Pozorovali napríklad rôznu úspešnosť chemoterapie, ale aj iných liekov v závislosti od času podania. Bez konzultácie s lekárom sa však vždy držte predpisu. Zlepšenie spánku však naozaj môže prispieť k niektorým typom liečby. Načúvajte svojmu telu a nie budíku! Ak si nastavíte denný režim podľa toho, či ste sova, alebo ranné vtáča, ušetríte si stres z neproduktívnych minút. Pri dodržaní rutiny si biologické hodiny dáte do poriadku ešte rýchlejšie,“ radí cestu z rozhaseného tempa Tomáš Eichler. Už len aby vám to umožnila aj vaša práca.

