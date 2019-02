Padá na vás splín? Takto sa hormón šťastia môže obrátiť proti vám

Aj priveľa šťastia škodí. Doplatíte naň vysokým tlakom, horúčkou a nadváhou?

Chuť na sladké sa s depkou a hladinou sérotonínu – „molekuly šťastia“ – spája už dávno. Prehltnete však čerstvú novinku? Čím viac potešíte brucho, tým viac riskujete kilá navyše. A nie pre tuk a cukor! „Ako prvým sa nám podarilo dokázať, že sérotonín môže byť spúšťač nadváhy. Zvyšuje glukózu v krvi, tukovú vrstvu, a tým vystavuje riziku obezity a cukrovky. Obézni majú pravdepodobne dvakrát viac sérotonínu,“ vysvetľuje profesor Damien Keating z Flinders univerzity v Austrálii, že stále nie je jasné, či veľa sérotonínu pridá kilá, alebo ho obézni už toľko majú z iného dôvodu. A nehovorí ani o sérotoníne, ako ho poznáte. Viete, čo robí vo vašom čreve?

Dvakrát viac

Sérotonín je chemická zlúčenina podieľajúca sa na prenose informácií medzi nervovými bunkami. „Zodpovedá za viaceré procesy v organizme. Poznáme jeho účinky najmä na centrálnu nervovú sústavu, spojené s pocitmi dobrej nálady. Podľa štúdie vplýva na zmiernenie úzkosti, depresie a agresivity. Je aj v krvných doštičkách, kde po uvoľnení vyvoláva stiahnutie ciev. Avšak prevažná väčšina, až deväťdesiat percent, sa nachádza v tráviacej sústave. Zvyšuje pohyby čriev,“ hovorí endokrinologička Adriana Bednárová z Polikliniky ProCare.

Kyselina proti splínu?

To, či akurátne množstvo sérotonínu v črevách i v mozgu napraví vhodná večera, je sporné. „Sérotonín sa tvorí v nervových bunkách z aminokyseliny tryptofán. Je to esenciálna aminokyselina, ktorú musíme prijímať stravou. Potraviny s vyšším obsahom tryptofánu sú trebárs orechy, semená, kakao, niektoré ryby, vajce či mliečne výrobky. Avšak ich vplyv na zvýšenie tvorby sérotonínu sa nepreukázal,“ vyvracia endokrinologička zažitú predstavu. „Stravou sa totiž do krvi dostáva naraz viacero druhov aminokyselín. Tie súťažia s tryptofánom o väzbu na prijímače nervovej sústavy. Tryptofán sa tam dostane medzi poslednými. Čistý, v tabletkách, jeho hladinu i hladinu sérotonínu v mozgu zvýši. Skúšal sa preto podávať v liečbe ľahších depresívnych stavov. Ani tak jeho účinok na samotný zdravotný stav nie je zatiaľ jednoznačný,“ približuje doktorka Bednárová.

Depka sa dedí

Nedostatok sérotonínu, depresie a úzkosti totiž nespôsobujú vonkajšie faktory. „Skôr dedičná náchylnosť na zmeny génov pre sérotonínové prenášače,“ objasňuje endokrinologička, prečo na depresiu potvrdenú od lekára určite nepomôže hrsť orechov. Nie je to bežný smútok či rozladenosť. Zrejme trpíte skľúčenosťou, pesimistickými myšlienkami, pocitom beznádeje a úzkosťou, ale aj nedostatkom spánku a jasného myslenia dlhodobo. Jediným riešením sú antidepresíva na predpis, ktoré dráhy sérotonínu a ďalších chemických látok uvedú do rovnováhy. No aj priveľa šťastia škodí! „Celkovým zhoršením stavu, poruchou vedomia, kŕčmi, horúčkou a hnačkami sa prejavuje takzvaný sérotonínový syndróm. Spája sa s jeho nadbytkom v organizme, najčastejšie pri predávkovaní antidepresívami. Spôsobí zúženie ciev, tlak krvi stúpne. Pôsobí aj na riadenie telesnej teploty v centrálnej nervovej sústave a zvýši peristaltiku čreva,“ objasňuje doktorka, ako môže nával radosti dopadnúť.

Žiada sa sladké?

Ak netrpíte diagnózou na papieri, dočapujte ju oveľa jednoduchšie a bez vedľajších účinkov. „Podľa nepriamych dôkazov denné svetlo zvyšuje sérotonínovú aktivitu v mozgu. V štúdii sa ženám s akútnym nedostatkom tryptofánu zlepšila nálada po vystavení jasnému svetlu. V ďalšej látka smerujúca sérotonín do neurónov a znižujúca tak jeho účinok menej klesala v zime ľuďom trpiacim sezónnymi zmenami nálad oproti zdravým.“ Mliečne výrobky, čedar, tofu, sója, losos, mäso, mandle, kešu, vlašské orechy, píniové oriešky, listová zelenina či fazuľa sú bohaté na tryptofán. Hladinu sérotonínu samy osebe nedvihnú. Jeho využitie zvýšite, ak si súčasne doprajete sacharidy. Odtiaľ sa vzala fáma, že cukrovinky zaženú splín? Milovníkov nepotešíme. Takto pomôžu len zdravé, zložené, sacharidy – celozrnná ryža, chlieb či ovsené vločky. Telo tak vylúči viac inzulínu, ktorý zvýši vstrebávanie tryptofánu.

