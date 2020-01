Pečeň trpí prvá. 3 veci, ktorými jej denne škodíte a neviete o tom

Tušili ste, že s pohybom sme na tom horšie ako Američania? Čo na to vaša pečeň?

Máte dôvod báť sa o ňu. Je to váš osobný bodyguard a filter všetkého, čo do tela dáte. „Okrem záťaže v priebehu dňa ju nárazovo namáhajú aj situácie, na ktoré musí odpovedať – najedenie, hladovanie, požitie liekov, infekcie, každý jeden väčší stres. Pečeň je v strede osi medzi najväčšou styčnou plochou organizmu – tráviacim systémom a vnútorným organizmom. Je hlavný zachytávač, spracovateľ, skladovateľ, odbúravač i distribútor všetkých látok schopných prejsť cez stenu črevného traktu,“ opisuje gastroenterológ Ladislav Kužela.

Ste preliekovaní? Tieto tabletky bez predpisu zabíjajú pečeň. Aj vám?

Potrebujete ju

Spracúva tuky, cukry, bielkoviny, aminokyseliny, enzýmy, odstráni toxíny, produkuje žlč na trávenie tukov, je zásobárňou vitamínu B12, ukladá vitamín A, železo a minerály do zásoby. Okrem toho sa podieľa aj na práci hormónov a na imunitných procesoch.

Trpí, keď sedí

Podľa čísel hepatológa Ľubomíra Skladaného sme s pohybom na tom horšie než Američania.Takmer sedemdesiat percent jeho pacientov sa vôbec nehýbe. Pritom už päť až sedem percent z hmotnosti dole pečeni výrazne uľaví.

„Je nutné zmeniť životný štýl, obmedziť živočíšne tuky, abstinovať od alkoholu, vysadiť všetky lieky, u ktorých je to možné. V liečbe treba zredukovať hmotnosť, ale veľmi pomaly. Pol kila až kilo za mesiac pri súčasnej ľahkej fyzickej aktivite,“ prízvukuje doktor Kužela. S pozitívnymi pečeňovými testami patrí vaše chudnutie do rúk lekára. „Pacient by mal mať svojho lekára – špecialistu, s ktorým si vytvorí dlhodobý vzťah a plán. Hlavným princípom zmeny s veľkým Z, bez ktorej je nádej malá, je ,ubrať‘. Ľudia s novou chorobou obyčajne očakávajú ,pridať‘, no to hlavné, s výnimkou pohybu, je ubrať,“ má na mysli doktor Skladaný všetko nezdravé vrátane hodín pred televízorom. „Sedavý spôsob života, nedostatočná fyzická aktivita a nevhodná strava. Tieto tri ,údery‘ predstavujú možnosť, ako chorobu režimovo ovplyvniť,“ konkretizuje Marek Rác.

Čítajte aj:

Pečeň