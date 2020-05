Personalizovaná medicína zachráni životy miliónov ľudí. Takto sa raz budeme liečiť

Analýza vlastnej DNA raz bude taká samozrejmá ako to, že vieme svoju krvnú skupinu. Podľa odvážnych predstáv genetikov bude dokonca prvým testom u novorodenca.

Milióny pacientov by nemuseli zomierať na choroby či na vedľajšie účinky liečby, ak by sa liečili cielene. A hlavne predtým, než choroba prepukne alebo dokonca ešte pred narodením. „Gratulujeme, máte syna! Narastie do 180 centimetrov, má 25-percentné riziko rakoviny prostaty, 30-percentné riziko ochorenia srdca a 50-percentné riziko alergie na peľ. Pravdepodobnosť dožitia 80 rokov,“ vypočula si mama krátko po pôrode, keď jej novorodencovi odobrali krv. Hoci to zatiaľ vyzerá len ako scenár sci-fi filmu, všetko nasvedčuje tomu, že čosi podobné môže byť v blízkej budúcnosti skutočne možné. Alebo sa to už deje?

Moderné liečenie

Personalizovaná medicína nie je budúcnosť, ale realita, ktorá sa čoraz viac dostáva do našich životov. „Testovanie DNA spôsobilo vo svete revolúciu a tvorí základ moderného zdravotníctva. Hoci je analýza DNA len na začiatku a nevieme o našej DNA všetko, už dnes nám môže čiastočne pomôcť prevziať kontrolu nad vlastným zdravím,“ hovorí genetička Michaela Šišková. Výskum ide rýchlo dopredu a súčasné možnosti vedy umožňujú identifikovať varianty génov na určitom mieste DNA súvisiace s rizikom konkrétnych dedičných chorôb.

Ale nielen to. Analýza DNA tiež dokáže ovplyvniť, akým spôsobom vás budú liečiť. „Poznaním svojho genómu získavame o človeku informácie, ktoré pomáhajú nastaviť liečbu individuálne. Takmer s istotou by sme sa vyhli podaniu nesprávneho lieku v nesprávnej dávke. Už od malička by sme identifikovali predispozície na rôzne choroby a dokázal by sa tak pripraviť špecifický plán a odporúčania pre životosprávu u konkrétneho človeka,“ objasňuje molekulárny biológ Gabriel Minárik.

Nefungujú rovnako

Cieľom je teda poznať svoje genetické riziká, komunikovať o nich s lekárom a nastaviť si plán, ako si čo možno najdlhšie udržať zdravie. Ak už ochorenie dostanete, personalizovaný postup, teda aj spôsob, akým vás budú liečiť, bude rýdzo individuálny. Presne ako v prípade štyridsiatničky s leukémiou, ktorú čakala liečba kmeňovými bunkami. Keď z jej génov lekári zistili, že táto liečba nemôže byť účinná, naordinovali jej chemoterapiu. A z 15-percentnej šance na prežitie bola zrazu 70-percentná.

Pretože to, či vám zaberie konkrétny liek, hoci s účinkami klinicky odskúšanými na tisíckach pacientov, takisto závisí od vašej DNA. A potvrdzujú to i čísla. Podľa americkej Koalície pre personalizovanú medicínu sú počiatočne naordinované lieky neefektívne až u 38 % pacientov s depresiou, 40 % s astmou, 43 % diabetikov a v 50 % ľudí s artritídou. Znie to možno prehnane, ale účinok liečiva môžu ovplyvňovať mnohé faktory – genetická variabilita, no i faktory prostredia. Práve tým sa zaoberá farmakogenetika, ktorá hľadá súvislosti, ktoré ovplyvňujú odpoveď organizmu na liečbu.

Nie je univerzálna

V klasickej medicíne platí systém štandardných liečebných postupov, ktoré však neraz zlyhávajú. Každý človek je vďaka DNA jedinečný a práve personalizovaná medicína prispôsobuje terapiu jednotlivcovi. Dáva odpovede na to, aký liek bude pre jednotlivca najvhodnejší a najúčinnejší. Kým v súčasnosti sa takýto individuálny spôsob cielenej medicíny len rozbieha, podľa odborníkov bude jedného dňa testovanie DNA samozrejmé. „Vízia je, aby v špeciálne zabezpečených databázach boli genomické informácie celej populácie, tak ako to už funguje na Islande. Ideálne by bolo, keby sa takéto testovanie dialo už pri novorodencoch. Napríklad spôsobom, ako sa robí odber krvi z pätičky, by sa časť tejto vzorky poslala na genomickú analýzu,“ verí odborník Minárik, že nejde o hudbu budúcnosti, ale otázku najbližších rokov. Jedného dňa tak možno bude prečítaný genóm súčasťou zdravotnej dokumentácie každého človeka.

Prenatálny skener

No azda najúžasnejším obzorom, ktorý nadobúda kontúry blízkej reality, je genetický skríning najmenších detí, keď pomocou zisteného genetického rizika sa bude dať nastaviť personalizovaná prevencia i liečba na celý život. A nielen v prípade dedičných metabolických porúch, čo už poznáme. DNA sa analyzuje novorodencom, ale už aj plodom v maternici matky. Kým v minulosti vedci vedeli takto zistiť len pár chorôb, dnes sú to rádovo tisíce.

„Prenatálny skríningový test je zameraný na najčastejšie odchýlky v štruktúre chromozómu, ktoré spôsobujú rôzne dedičné ochorenia ako napríklad Downov syndróm, Edwardsov syndróm alebo Turnerov syndróm. Pripravujeme však test, ktorý by mal skrínovať celý genóm plodu, teda nielen časť DNA,“ vysvetľuje mikrobiológ, že možnosti využitia genetického skríningu prinesú ďalšie nevídané možnosti. Zatiaľ však mnohé ostávajú v rovine plánov. Jedno je však isté, personalizovaná liečba bude účinným nástrojom, ako nastaviť liečbu presne šitú na mieru, ako sa vopred vyhnúť mnohým chorobám a ako znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť.

Taký materiál nevideli

PETER SAGAN (29)

Častými klientmi personalizovanej medicíny sú i vrcholoví športovci. Jedným z ukážkových príkladov dokonalého skĺbenia genetiky a životného štýlu je tourminátor na dvoch kolesách Peter Sagan. Keď ho pri podpisovaní prvého profesionálneho kontraktu testovali talianski športoví lekári, po zmeraní jeho parametrov s úžasom usúdili, že taký „materiál“ ešte nevideli. V jeho prospech hrá mimoriadna výbušnosť svalov a rýchla schopnosť regenerácie. Podľa športových expertov je Sagan jedným z milióna.

