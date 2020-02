Podľahli ste aj vy flankingu? Nový módny trend naozaj odvážnych žien

Mnohé dievčatá a mladé ženy vymenili teplé zimné čižmy za tenisky a holé členky. Nevadí, že sa trasú od zimy. Lebo dole bez je teraz in.

Moje dcéry vyznávajú flanking. Nie, nie je to najnovšia diéta, ani nič v štýle „flákať sa“ či „žiť bez odpadu“. Je to len jeden z mnohých módnych trendov. Pomenovanie vzniklo z anglických slov „flashing“, blysnúť sa, zažiariť, a „ankle“, členok. Mimoriadne si ho obľúbili dievčatá a mladé ženy. Ak chcete byť in, nosíte nohavice skrátené na sedemosminovú dĺžku či vykasané džínsy a – to je najdôležitejšie – žiadne viditeľné ponožky alebo pančuchy. Skrátka, musí vám byť vidno minimálne členky.

Dole bez

Aby bolo jasné: proti holým pôvabným členkom v jemných sandáloch, v športových teniskách, v topánkach na platforme či v štýlových čižmičkách nič nemám, naopak. Ale len vtedy, keď vonku nie je nula alebo mínus. Dievčatá sú však ochotné dobrovoľne mrznúť aj v zime, lebo móda je móda. Predtým ma dcéry vytáčali topmi, z ktorých vytŕčal sexi holý pupok alebo nahé plecia, a roztrhanými džínsami, cez ktoré svietili holé kolienka. Aby bolo jasné, stále sa rozprávame o zime. Flanking ma však dostal do vývrtky úplne. Dievčatá si hornú polovicu tela zababušia do huňatého kožúška, nepremokavej bundy či elegantného kabáta, na hlavu si nasadia pletenú čiapku, okolo krku si ovinú hrubý šál. Ale dole, pár centimetrov medzi nohavicami a topánkami, sú bez. Obuté majú zväčša ľahké tenisky. Moju generáciu staré mamy učili, že zimná choroba sa prikráda odspodu, preto je dôležité mať nohy, najmä chodidlá, v teple.

Zima už nie je zima

Možno ste na tom podobne ako ja a so svojou dcérou ste sa už viac ráz o flankingu rozprávali – rozumej hádali sa. Možno aj vaša slečna argumentovala podobne ako moje devätnástky 4 nepriestrelnými dôvodmi:

1. Je to módne.

2. Otužujeme sa a budujeme si odolnosť proti chladu.

3. Žijeme v čase klimatickej krízy a zimy sú už oveľa miernejšie, ako keď si ty, mama, bola mladá.

4. Aj tak sa väčšinou pohybujeme vo vykúrených nákupných centrách, nie vonku.

Uvažujem, či tento trend náhodou neprišiel z Británie. Spomenula som si na decembrovú návštevu ostrova spred pár rokov. Ja som mala na sebe asi tri vrstvy oblečenia, ale Londýnčanky sa špacírovali presne v takom outfite, o akom dnes píšem. A podobne oblečené boli aj ich detičky.

Je studený odchov zdravší?

Iná spomienka, tentoraz na lyžiarsky pobyt v Tatrách. Majitelia penziónu to s kúrením veľmi nepreháňali. Vo vedľajšom apartmáne bývala sympatická írska rodinka. Dievčatko ešte len sedelo a lozilo. Malo oblečené tenké čosi a holé nôžky. Moje dvojčatá boli o 2 roky staršie, mali na sebe tielka, bavlnené pančušky, hrubé teplákové súpravy, tenisky. Myslíte si, že írske dievčatko bolo zdravé a moje deti ochoreli? Lebo studený odchov by mal predsa podporovať imunitu! Omyl. Malá Írka celý čas soplila a kašľala, zatiaľ čo moje dcéry boli zdravé ako repa. Zmätená som pátrala, čo sa o holých členkoch v zime píše na internete. Všeličo. Napríklad, že pravda je niekde uprostred. Ak máte zlú imunitu, koledujete si o podchladenie, nachladnutie, prípadne aj chrípku či inú ťažšiu vírusovú alebo bakteriálnu infekciu. Keď je váš imunitný systém v poriadku, organizmus sa adaptuje na chlad, takže neochoriete. Hm, dobrá rada nad zlato.

Ako odhalený dekolt

Na módnych blogoch sa vyznávačky flankingu, ktoré sú v zime ochotné dobrovoľne mrznúť, dozvedia, ako môžu s ľadovými členkami vybabrať. Majú používať masážne oleje, ktoré podporujú prekrvenie končatín alebo zahrievacie krémy na nohy. Trochu reklamy predsa nezaškodí. Istý obchodník s teniskami sa vyjadruje, že holé členky sú niečo podobné ako odhalený dekolt. Chcú vzbudiť záujem druhého pohlavia. Okrem toho majú podvedome upriamiť pozornosť na tenisky, podľa možnosti značkové, teda drahé. V krajinách na západ od nás sa nový model športových topánok ešte pred uvedením na trh spája s ošiaľom. Mladých ľudí, sponzorovaných majetnými rodičmi, neodradí ani cena, ani stometrový rad pred obchodom.

Marketing alebo individualizmus?

Aj na Slovensku je dosť takých zákazníkov. „Niektorí chcú mať vo svojej zbierke drahé kúsky, iní ich kupujú pre biznis. Najväčší záujem je o limitované edície. Len čo sa vypredajú, ich hodnota stúpa. Majitelia ich neskôr predajú za dvoj- a viacnásobnú cenu. Niektoré tenisky sú ako umelecké diela, časom naberajú na hodnote. Samozrejme, najžiadanejšie sú nenosené kúsky, ale predávajú sa aj nosené,“ potvrdzuje zberateľ tenisiek Andrej Medveď, ktorý ich zbiera viac ako 17 rokov a vlastní vyše 500 párov. Nemyslí si, že za holými členkami v teniskách aj v zime je módny marketing. „Mám kamarátky, ktoré tvrdia, že jednoducho im prekáža mať zakryté členky. Skôr za tým treba hľadať snahu o individuálny štýl.“

Rebelky bez ponožiek

Módny expert zase tvrdí, že flanking je v móde niečo podobné ako „off-shoulder- -look“, teda „voľné plecia“ či iná odhalená časť tela. Tenisky sú podľa neho ako elixír večnej mladosti. Preto ich obľubujú nielen mladí, ale čoraz viac aj starší. Nezriedka vidíte zrelé dámy 60+ v top teniskách. Navyše, v móde je dôležitá provokácia. V zime si zvyčajne obliekame teplé čižmy alebo vysoké topánky. Ale tie sú, tak ako ponožky, symbol starého. Tenisky plus holé členky pri mínusových teplotách znamenajú zmenu a zmena je život.

P. S. Jedna z dcér ma práve poučila, že pri flankigu sú najnovšie prípustné viditeľné ponožky, dokonca podkolienky. Ale nie hocijaké – pestrofarebné, vyzývavé. Ale sa mi uľavilo!

