Pohánka, pšeno či kamut nielen pre štíhlu líniu: Ako ich pripraviť?

Prezeráte si v obchode vrecúška s pohánkou, pšenom a viete, že ovsené vločky sú zdravé a radi by ste ich začali jesť, ale neviete, ako ich pripraviť? Poradíme.

Ovsené vločky nie sú nič iné ako veľké zrná roztlačené valcami. Stačí ich vhodiť do vriacej vody so štipkou soli a o pár minút sú mäkké. Keď ich rozvaríte na kašu, pre zmenu aj v mlieku, môžete ju pripraviť nasladko s postrúhaným jablkom, škoricou, orieškami a medom či iným ovocím alebo naslano. Získate vynikajúce jedlo pre deti a športovcov. Veľmi zdravé sú aj ovsené otruby, ktoré obsahujú mimoriadne veľa betaglukánov. Prisypte ich do variacej sa polievky alebo si dajte za lyžičku do jogurtu.

Zabudnutý jačmeň

Podobne ako ovos je vynikajúci zdroj betaglukánu, ktorý svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami ovplyvňuje mnohé pochody ľudského metabolizmu. Práve vďaka tomuto polysacharidu už viacerí vedci potvrdili, že jačmeň chráni pred rakovinou zažívacej sústavy, najmä pred nádormi v hrubom čreve. Žiaľ, na Slovensku sa málo využíva, preto si zvyknite aspoň na jačmenné krúpy, ktoré bežne dostanete vo všetkých obchodoch.

Tip: Sú vhodným doplnkom zeleninových polievok a výborne chutia zapečené vo forme takzvanej „baby“ s cesnakom, zemiakmi či hríbami.

Pohánka chráni cievy

Táto stará kultúrna plodina sa dnes pomaly prediera na špičku rebríčka zdravých jedál. Hoci jej semená sa využívajú ako obilnina, nepatrí k obiliu. Môžeme však smelo povedať, že je to liečivá rastlina. Je dôležitým zdrojom prírodného rutínu, ktorý posilňuje imunitný systém, zvyšuje pružnosť cievnych stien, reguluje zrážanlivosť krvi aj hladinu cholesterolu a pôsobí ako ochrana pred rakovinou čreva.

Keďže neobsahuje lepok, môžu ju konzumovať ľudia trpiaci celiakiou a tí, ktorých sužujú choroby tráviacej sústavy. Výživnú hodnotu pohánky zvyšuje tiež vyvážená skladba aminokyselín a vysoký obsah bielkovín. Je bohatá na nenasýtené mastné kyseliny, najmä na kyselinu linolovú, ktorá pôsobí ako prevencia proti ateroskleróze. Zo stopových prvkov poskytuje semeno pohánky najmä zinok, meď, mangán a selén, ktorý dnes veda považuje za účinný prostriedok v boji proti všetkým druhom zhubných nádorov.

AKO NA TO?

Pohánku pripravíte veľmi jednoducho ako ryžu. Umytú ju dajte do hrnca, zalejte dvoma dielmi vody, prisoľte a pridajte trochu oleja, aby sa nelepila. Po zovretí je do desiatich minút hotová. Môžete ju použiť ako prílohu k mäsu, je z nej vynikajúce rizoto so zeleninou, dá sa zapekať a pripravujú sa z nej aj sladké jedlá. V bežnej sieti hypermarketov dostanete už aj pohánkové vločky, ktoré sú vynikajúce v jogurte alebo na zdravé zahustenie polievok.

Proso alebo pšeno?

Dáte si kašu z prosa alebo zo pšena? Viete, aký je medzi nimi rozdiel? „Pšeno si náš konzument často zamieňa za proso,“ potvrdzuje poradkyňa liečebnej výživy Ing. Oľga Floreková. „A nie je ďaleko od pravdy. Pšeno je olúpané proso. Celé zrno, proso, dostanete v obchodoch s potravou pre zvieratká, ale aj papagáje si ho šúpu,“ smeje sa.

„Šupka je ťažko stráviteľná, človeku by spôsobila problémy. V predajniach zdravej výživy ponúkame pšeno. Sú to zrnká žltej farby niekoľkokrát väčšie ako mak. Zákazníci si ho občas pletú aj s kuskusom.“ Pšeno je výborné pre deti na povzbudenie chuti do jedla, najmä pri rekonvalescencii. Pôsobí veľmi dobre aj na vývoj nervového systému. Múku z neho môžete použiť na zahusťovanie, ako prídavok na zlepšenie výživovej hodnoty iných múk.

3 x sparte

„Patrí k bezlepkovým potravinám, ale pri dnešných kombináciách rôznych alergií si radšej overte, či ho znášate bez problémov,“ radí O. Floreková. Pred kuchynskou úpravou treba pšeno trikrát spariť vriacou vodou, aby ste odstránili povrchovú vrstvu zrna, ktorá môže vyvolať tráviace ťažkosti. Potom ho už upravujte podľa chuti. Ak ho nechcete rozvariť, dajte na jeden diel pšena dva diely vody a varte so soľou asi pol hodiny. Kto túži po mäkšom, nech dá tri diely vody a varí ho približne 50 minút.

Poznáte kamut?

V predajniach biopotravín adeptov zdravej výživy prekvapí aj veľmi zriedkavá, u nás nie veľmi známa obdoba neprešľachtenej pšenice, ktorej klíčivé zrnká sa našli v egyptských pyramídach a začali nanovo pestovať. Je zaujímavý tým, že aj keď obsahuje lepok, niektorí pacienti s celiakiou ho bez problémov môžu jesť.

Obsahuje tiež vitamín E, tiamín, riboflavín, fosfor, horčík, zinok, komplex zložitých cukrov a mnoho ďalších výživných látok,“ vysvetľuje. „Chuťovo je sladký a tuhý aj po dlhšom varení, najlepší je zmäknutý namáčaním niekoľko hodín bez varenia. Múka z neho je výborná na výživné pečivo, ja si ho pripravujem najradšej na spôsob ryže.“