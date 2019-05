Pohladkaj, potľapkaj, poškrabkaj...Poznáte liečivú silu dotyku?

Ľudia, ktorí sa navzájom málo dotýkajú, sa cítia osamelejšie, depresívnejšie, častejšie trpia úzkostnými poruchami i problémami s vyjadrovaním emócií.

Na zníženie tlaku a rizika srdcových chorôb stačí ženám objímať svojho partnera dvadsať sekúnd denne.

Je to odmena

„Väčšina z nás, bez ohľadu na druh vzťahu, potrebuje viac kontaktu, ako v skutočnosti dostáva,“ hovorí Matthew Hertenstein, psychológ, o tom, že žijeme v dobe dotykovej deprivácie.

„Pritúlenie, dlaň na chrbte alebo priateľské potrasenie rukou aktivuje v centrálnom nervovom systéme centrum odmeny. Preto má taký veľký vplyv na ľudskú psychiku, pocit šťastia a radosti. Nezáleží pritom na tom, či ste ten, kto sa dotýka, alebo dotýkaný. Čím viac kontaktu s ostatnými máte, tým budete šťastnejší,“ mieni aj nerurológ Shekar Raman z Iowy.

Znižuje tlak

Existujú odporúčania pre lekárov, ako sa majú dotýkať svojich pacientov. Už očný kontakt a potľapkanie po chrbte lekárom posilnia pravdepodobnosť prežitia pacienta s vážnymi ochoreniami. „Stimulácia receptorov dotyku pod kožou dokáže znížiť krvný tlak, hladinu kortizolu a stres,“ vyratúva len niektoré zo zdravotných benefitov Hertenstein.

Posilňuje imunitu

Tí, ktorí sa častejšie doma objímajú, bojujú s nádchou účinnejšie a majú miernejšie prejavy. Dotyk sám osebe tak znížil pravdepodobnosť virózy až o tridsaťdva percent. Vedci z Oxfordu našli dokonca priame prepojenie medzi fyzickým kontaktom a baktériami v čreve. Správny mikrobiálny mix nastavuje parametre na obranyschopnosť tela a chráni nás pred patogénmi. „Prenos baktérií nás môže spraviť viac či menej zdravými, v závislosti od toho, ako sa naša črevná flóra s tou od priateľov dopĺňa,“ mieni Aura Raulo, zoologička z Oxfordu.

Podporuje rast

Deti z detských domovov a tie, ktoré prvé týždne života strávili v inkubátore bez pohladenia, majú nielenže viac infekcií a zaostávajú v mentálnom vývine, ale aj v raste. Pôvodne sa uvažovalo, že problém je v nedostatku kontaktu s matkou. No zdá sa, že príčina je prozaickejšia. Týmto deťom chýba číra mechanická stimulácia. V 50. rokoch sa napríklad zistilo, že už desať minút nosenia bábätka na rukách denne značne zníži reflux. A vysvitlo aj to, že ak sa prestanete dotýkať svojho dieťaťa, hladina rastového hormónu klesne, telo bez fyzického kontaktu prestane rásť, a to napriek normálnemu príjmu živín.

Poďte na masáž

Okrem uvoľnenia šliach či kĺbov masáž dokáže znížiť krvný tlak, úzkosť, stres v práci, dokonca schopnosť riešiť matematické zadania. Profitujú z nej aj pacienti s popáleninami, s problémami s príjmom potravy, ktorým pomáha znížiť hladinu stresových hormónov i klinické prejavy. HIV pozitívnym mužom denná masáž dokonca pomohla rozmnožiť počet imunitných buniek bojujúcich s vírusom.

