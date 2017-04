Ponocovali ste posledné týždne a chcete spánok dohnať? Nebude to ľahké!

Kým niekoho zamestnávalo po nociach množstvo večierkov, iný už dobieha zameškanú prácu. Výsledok je rovnaký, krátky spánok. Podarí sa vám ho dohnať počas voľných dní?

Z času na čas to robí každý. Povinnosti doháňate po nociach a potom sa tešíte na víkendy, kedy spánkový deficit doženiete. Americkí vedci sa pozreli na to, či sa spánok vôbec dá dohnať. Odpoveď podľa nich nie je celkom jednoznačná. Jedno je však jasné, nedostatok spánok sa po určitom čase odrazí aj na vašom zdraví.

Hodina je v pohode

Môžete teda počas víkendu či dovolenky dohnať spánkový deficit? „Odpoveď je áno, aj nie,“ povedala pre CBS News doktorka Michaela Grosso z nemocnice Northwell Health´s Huntigton. „Rozhodujúce je to, akým veľkým spánkovým deficitom trpíte.“ Dospelý človek by si mal dopriať v priemere sedem až deväťhodinový spánok. Ak jeden deň v týždni ponocujete a spánok si skrátite o dve hodiny, určite to môžete cez víkend dohnať. Problém je v tom, že často je ponocovanie dlhodobejšie. „Ak každý deň skrátite spánok o hodinu, za týždeň to bude päť hodín. V sobotu či v nedeľu vydržíte spať o hodinu dlhšie, takže deficit nedoženiete. Potrebujete si plánovane pospať o päť hodín dlhšie,“ upozorňuje doktorka Grosso. To sa však chce cez víkend len najväčším sedmospáčom.

Mesiace nedoženiete

Väčšina ľudí však počas pracovných uzávierok či skúšok nespí poriadne aj mesiace. To sa doháňa len veľmi ťažko. V každom prípade využiť predĺžený víkend na to, aby ste sa vyspali sa oplatí. Možno vám pomôžu aj drobné triky. Cez víkend neváhajte a do postele sa vyberte hneď, ako pocítite prvé znaky únavy. Nenastavujte si budík, ale zobuďte sa prirodzene. V piatok si dajte kofeínové nápoje najneskôr o druhej popoludní. Ak tomu pridáte klasické triky, ako vyvetranú spálňu, vypnutie všetkých prístrojov, ktoré produkujú elektromagnetické žiarenie či ľahkú večeru, mali by ste si konečne poriadne pospať.

Riskujete

Dlhodobý nedostatok spánku si časom vypýta svoju daň. Vyústiť môže do pocitov podráždenosti, chronickej únavy, zároveň však spánkový deficit zvyšuje i riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Dobrovoľne oslabujete aj imunitný systém, takže bude náchylnejší na rozličné infekcie. Máte už plány na piatkovú noc? Radšej si pospite.

