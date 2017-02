Poškriabaná rohovka či snežná fatamorgána. Neverili by ste, čo sa prihodí pri zimnom šantení

Stalo sa vám, že ste na svahu nevideli ani na centimeter pred seba a už vôbec nie pod seba? Jasné svetlo a biely terén klamlivo splývajúci môžu mať na svedomí fatamorgánu.

„Pamätám si na svoje lyžiarske začiatky. Nosil som len tmavé dioptrické sklá, a keďže sa nezmestili pod lyžiarske okuliare, tie som oželel. Veľa rekreačných aj profesionálnych športovcov trpí dioptrickými chybami. Problém nedostatočného videnia v zime často riešia špeciálnymi lyžiarskymi okuliarmi, do ktorých sa dajú vložiť dioptrické sklá. Vždy sa však objaví problém so zahmlievaním a s rosením. To doteraz nevyriešili žiadne špeciálne sklá,“ upozorňuje primár očnej kliniky v bratislavskej Petržalke MUDr. Radovan Piovarči.

Zlomenina, krvácanie, šok či úraz hlavy. Viete správne zareagovať?

Skúsili ste dioptrické klipy pre krátkozrakých lyžiarov? No len čo si chcete dať prestávku a idete na čaj do chaty, odložíte si lyžiarske okuliare aj s klip rámom a zrazu vidíte jedno veľké nič. Ak vo vrecku lyžiarskej bundy nenosíte puzdro s náhradnými dioptrickými okuliarmi, ste nahratí. „Dioptrické sklá sú dnes, našťastie, odľahčené a nerozbitné, vďaka čomu nevznikajú ostré črepiny. Riziko úrazu však netreba podceniť. Pri údere či pri nešťastnom páde sa plastový aj kovový rám môžu prelomiť a poraniť oko ako akýkoľvek ostrý predmet. Mimochodom, vedeli ste, že ak si pod lyžiarskymi okuliarmi necháte dioptrické, pri zarosení vonkajších sa zarosia aj vnútorné?“ upozorňuje MUDr. Piovarči.

Čítajte aj: Je vám zima až to bolí? Omrzliny a pády vyžadujú správne reakcie a pomoc

S príchodom kontaktných šošoviek sa situácia každého športovca vrátane primára zmenila. „Významne zlepšili celkový komfort, no po celom dni na svahu som si večer doslova odtrpel. Oči ma rezali, štípali, sčerveneli, pálili,“ spomína. V chlade trpia oči hypoxiou – nedostatočným prísunom kyslíka. V mraze a vo vetre rohovka podľa odborníka horšie „dýcha“ a viac vysychá. Kontaktné šošovky jej bránia v príjme kyslíka, preto vnímate pocit dráždenia intenzívnejšie.

„So stúpajúcou nadmorskou výškou a znižujúcim sa obsahom kyslíka vo vzduchu sa komplikácie stupňujú,“ dopĺňa očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková. Navyše, vždy musíte myslieť na to, aby ste si pribalili nový pár pre prípad, že vám jedna z oka vypadne alebo ju stratíte. Odborníčka odporúča mať na lyžovačke vždy poruke aj umelé slzy bez konzervačných látok a v prípade potreby si ich priamo na svahu okamžite nakvapkať.

Na horské slnko

„Silné UV žiarenie na horách môže poškodiť rohovku. Niektoré štúdie hovoria, že môže urýchliť aj vznik degenerácie makuly – centra najostrejšieho ľudského videnia,“ vystríha optometristka Katarína Bašnáková. Podľa optometristov navyše nie všetky druhy kontaktných šošoviek poskytujú dostatočnú UV ochranu. Len niektorí výrobcovia dokážu preukázať viac ako 98 %-né blokovanie UVB a 80 %-tné blokovanie UVA žiarenia. Preto sú kvalitné slnečné okuliare na horách nutnosťou.

Vybitý zub nie je maličkosť! Po úraze reagujte rýchlo, radí stomatológ

„Dôležité je zapamätať si číslo štyristo nanometrov. Takýto UV filter poskytuje štandardný systém ochrany a neprepúšťa svetlo rizikovej vlnovej dĺžky. Pri výbere je dôležitá aj správna priepustnosť svetla slnečných skiel. Siahnite po kategórii štyri. Ide o veľmi tmavý filter, vhodný k moru a do hôr. Pozor, tieto okuliare za volantom odložte, skresľujú vnímanie farieb a línií.“

Snehom do oka?

Pri guľovačke hrozí ťažké poškodenie oka. Zásah snehovou guľou sa vyrovná zásahu tenisovou či squashovou loptičkou. No nepeknú bolesť spôsobí aj obyčajná snehová vločka. Kryštálik snehu alebo ľadu môže poškriabať rohovku. Rezavá bolesť, slzenie, pálenie a pocit cudzieho telesa v oku vedia byť tak nutkavé, že vás doženú aj na pohotovosť. Našťastie, drobné povrchové zranenia rohovky sa veľmi rýchlo hoja aj spontánne a dá sa to urýchliť pomocou kvapiek, napríklad umelých sĺz. No najlepšie urobíte, ak úrazu predídete nosením prilby a okuliarov.

Zdravá rada

Nechoďte do hôr bez slnečných okuliarov, ktoré chránia oko aj zboku. Sklá voľte veľmi tmavé, s filtrom štvrtej kategórie, vhodné k moru a do hôr. Nezabudnite si pribaliť na svah umelé slzy!

8 zásad zdravého behu v zime. V chladnom počasí schudnete rýchlejšie

Oko