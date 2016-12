Poznáte pravidlo piatich sekúnd? Pre toto sa jedlo zo zeme neoplatí dvíhať

Pred vypuknutím chrípkovej sezóny vedci zverejnili „závažné“ zistenie. Päťsekundové pravidlo o spadnutom jedle neplatí!

Poznáte Murphyho zákon, podľa ktorého chlieb spadne na zem zásadne natretou stranou? Vedecky je dokázané, že sa tak stane v 81 prípadoch zo 100. Zjedli by ste ho? Mnohí z nás, väčšinou ženy, by chlebík bleskovo zdvihli a s výkrikom „pravidlo piatich sekúnd!“ ho bez problémov strčili do úst. Podľa prieskumov pozná pravidlo piatich sekúnd 56 percent mužov a až 70 percent žien. Ak k nim náhodou nepatríte, tu je: jedlo, ktoré vám spadne na zem, ale zdvihnete ho, kým uplynie päť sekúnd, sa nestihne kontaminovať baktériami a je pre zdravie neškodné. Trošku benevolentnejšie pravidlo zaviedol pred osemsto rokmi už slávny mongolský dobyvateľ Džingischán. Za bezpečné sa vtedy považovalo jedlo, ktoré strávilo na zemi približne dvanásť hodín. O tom, koľko žalúdočných problémov v tom čase ľudia mali, už história nehovorí...

Sladký výskum

Celosvetovo obľúbené päťsekundové pravidlo nedalo spávať Jillianovi Clarkovi, stážistovi na vysokej škole poľnohospodárskej v Chicagu. Nakúpil vzorky viacerých typov podláh s rôznymi povrchmi, sterilizoval ich a potom na ne naniesol baktérie E. coli. Keďže zistil, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou zo zeme zdvihnú a zjedia cukríky a koláčiky než karfiol či brokolicu, experimentoval so sladkosťami. Na nakazené podlahy umiestnil na päť sekúnd gumené medvedíky a bežné keksíky. Vo všetkých prípadoch sa ukázalo – aké prekvapenie –, že sa kontaminovali. Za tento výskum získal Clark v roku 2004 aj špeciálnu Ig Nobelovu cenu. Je to ocenenie udeľované za objavy a výskumy, na ktorých sa ľudia síce zasmejú, no zároveň sa nad nimi zamyslia.

Tisíce meraní

Clarkov výskum bol pomerne úzky, nezahŕňal väčšiu škálu potravín ani typov povrchov, kam nám jedlo zvyčajne spadne. Nedávno sa preto vedci na Rutgers University v New Jersey opäť – a celkom seriózne – pustili do preverovania pravidla piatich sekúnd. Testovali viaceré povrchy z antikora, z dreva, keramické dlaždice a koberce, na ktoré umiestňovali za rôznych podmienok melón, chlieb, maslo a gumené cukríky. Skúmali, ako sa potraviny „zamoria“ baktériami, konkrétne Enterobacterom aerogenes, za jednu sekundu, päť, tridsať a tristo sekúnd. Celkovo pripravili 128 rôznych scenárov a získali 2 560 meraní. „Keďže baktérie nemajú nohy, pohybujú sa lepšie vo vlhkom prostredí – čím vlhkejšie jedlo, tým vyššie je riziko prenosu nákazy,“ konštatoval profesor Donald Schaffner, špecialista na výskum jedla. Ako dodal, potvrdilo sa tiež, že čím dlhší čas strávi jedlo na zemi, tým viac baktérií naň „naskáče“.

Koberec je fajn

V tejto súvislosti teda neprekvapí, že najhoršie skončil prirodzene šťavnatý melón a najlepšie suché gumené cukríky. Prekvapivejšie je azda to, že z koberca sa baktérie na potraviny dostávali veľmi pomaly v porovnaní s dlaždicami či s antikorovým povrchom. Prenos z dreva bol značne variabilný. „Ukazuje sa, že aj topografia povrchu zohráva pri bakteriálnom prenose dôležitú úlohu,“ oznámil profesor Schaffner. Výskum podľa neho dokázal, že pravidlo piatich sekúnd má pravdu v tom, že čím dlhšie je jedlo na zemi, tým viac baktérií sa naň prenesie, no zároveň platí, že sa kontaminuje okamžite. Ani bleskovým zdvihnutím teda spadnutý natretý chlieb či inú potravinu pred baktériami neuchránite. Možno malé varovanie – len v USA ročne z potravín ochorie 48 miliónov ľudí, 128 tisíc musí byť hospitalizovaných a tritisíc ochoreniu podľahne.

Na čase nezáleží

Aj známi boritelia mýtov Adam Savage a Jamie Hyneman overovali, ako jedlo „naberá“ baktérie. Nenašli významný rozdiel v ich množstve pri zdvihnutí potraviny zo zeme po dvoch a po šiestich sekundách.

Odolné

Baktérie salmonely ostávajú na povrchoch aj po 28 dňoch a dokážu kontaminovať potravinu za menej ako 5 sekúnd.

