Poznáte psiu dušu? Väčšina si myslí presný opak, než je skutočná psia realita

Milujete psov a hladkali by ste všetkých, ktorých stretnete? Naučte sa 5 zásad pre prvý kontakt, ktoré rešpektujú psiu dušu. Aj pes má právo na svoj osobný priestor!

Možno ste si všimli, že niektorí ľudia uväzujú svojim pasom na obojok či vôdzku žltú stužku. Tá má signalizovať niečo v zmysle: „Môj pes potrebuje viac priestoru.“ Ide teda o to, aby ste sa k nemu vy, vaše dieťa či váš pes príliš nepribližovali. Možno si teraz poviete – ak majú nebezpečného psa, nemali by s ním chodiť medzi ľudí, ale zavrieť ho do klietky. Odstup najmenej jeden a pol až dva metre, by ste však nemali porušovať u žiadneho psa. "Každý, aj socializovaný a dobre vychovaný psík potrebuje svoj intímny priestor, takzvanú dištančnú zónu," vysvetľuje kynologička Martina Pechová. Ak ju psovi bez upozornenia narušíte, napríklad tým, že ho chcete hladkať a on nemá kam ustúpiť, prinútite ho reagovať. Nečudujte sa, ak vás rafne.

Rafnutie nie je útok, ale obrana

„Ako by ste sa cítili vy, keby k vám napríklad na autobusovej zastávke pristúpil cudzí človek a začal vás potľapkávať? Minimálne by ste sa spýtali, o čo ide, možno by ste dotyčného aj rázne odstrčili alebo mu dali facku. Jednoducho by ste reagovali. Ak psovi narušíte jeho dištančnú zónu, tiež je prinútený reagovať,“ vysvetľuje kynológ Ján Löw. Keďže pes nevie povedať, čo si myslí, vyjadruje to inak. „Bežným spôsobom psej komunikácie je rafnutie. To nie je útok. Psy majú srsť a hrubšiu voľnú kožu, rafnutie im nič nespraví. No keďže my ľudia, nehovoriac už o deťoch, máme kožu jemnejšiu, rafnutie nám môže spôsobiť i zranenie – modrinu, odreninu, možno aj krvavý škrabanec,“ vysvetľuje odborník. A hneď je na svete ďalší prípad „útoku“ psa na človeka. Keby však zaútočil, vyzeralo by to úplne inak, človek by mal hlboké, devastačné rany. Rafnutie je normálny spôsob psej komunikácie, ktorým vás upozorňuje, že to, čo s ním robíte, mu nie je príjemné.

Vychovávajte deti k rešpektu pred psami

Americký psychologický výskum ukázal, že psy vyvolávajú v ľuďoch podobné pocity ako malé dieťa. Mojkanie psíka zvyšuje v krvi hladinu oxytocínu, teda hormónu, ktorý sa vyplavuje do krvi matky pri pôrode bábätka. „Už malé deti učíme hladkať havkov, kupujeme im plyšových psíkov, medvedíkov a výchovou v nich potláčame prirodzený strach, ktorý by mal človek pred zvieraťom mať. Lenže pes nie je plyšák a deti by sme mali učiť presný opak, teda že cudzích psov na ulici nechytáme! A to platí rovnako pre dospelých,“ zdôrazňuje Martina Pechová. „Stále tvrdím, že na školách chýba výučba o psovi a jeho správaní, ako k nemu pristupovať, základné pravidlá komunikácie. Asi štyridsať percent domácností má psa, no vôbec nepoznajú zásady spolužitia s ním,“ dodáva Ján Löw. Aj preto dochádza najčastejšie k poraneniam detí vlastným, rodinným psom.

5 zásad kontaktu so psom

Situáciám, keď pes ublížil človeku, by sa dalo takmer vždy predísť, keby sme pri kontakte s cudzím psom dodržiavali päť jednoduchých zásad – nepristupovať, nechytať, neprihovárať sa, nepozerať sa mu do očí a neskláňať sa nad neho. Tým dáte psovi zrozumiteľný signál „nechcem s tebou žiadny konflikt“. „Pri zoznamovaní má mať vždy prvé slovo pes,“ radí Löw, aby ste sa do hladkania nehrnuli ani v prípade, keď vám majiteľ povie, že jeho pes je dobrák. Váš prvý kontakt by mal vyzerať tak, že si so vzpriameným chrbtom a ramenami dozadu čupnete asi meter a pol od psa, sklopíte zrak a pozeráte šikmo dolu, nerobíte prudké pohyby, voľne spustenú ruku zatnete v päsť, natočíte ju zápästím k psovi a necháte ho, nech k vám pristúpi on a oňuchá si vás. Ak majiteľ, naopak, povie, aby ste mu psa vy či vaše dieťa nehladkali, nesnažte sa dokázať, že vás predsa majú všetky psy rady a iste si porozumiete aj s tým jeho. „Deväťdesiat percent psov nemá záujem o konflikt s človekom,“ vysvetľuje psiu dušu Martina Pechová. „Je to však stále šelma s vlastným rozumom, preto by sme mali mať vždy pred psami zdravý rešpekt.“

Pes patrí na vôdzku

Podľa kynológov patrí pes vždy na vôdzku. „Vôdzka chráni všetkých, ľudí aj iných psov. Je egoistické vypustiť psa bez ohľadu na ostatných. Ak váš pes potrebuje pohyb, dajte ho na vôdzku s amortizérom a behajte spolu s ním. Kúpte si jednoducho také plemeno, ktoré aktivitou vyhovuje aj vášmu životnému štýlu,“ odporúča kynologička.

Je tiež omyl očakávať, že psy, ktoré sa stretnú v parku, sa spolu začnú radostne hrať ako malé deti. „Ide o dospelé zvieratá, ktoré nemusia mať túžbu s nikým sa kontaktovať. Vy a váš pes tvoríte svorku. A v prírode sa svorky nekontaktujú,“ vysvetľuje kynológ, prečo by sme psy nemali umelo dávať dohromady, ak na to nemajú samy chuť.

Zdravá rada

Ak stretnete neznámeho psa bez majiteľa, utekať je zbytočné. Zastavte sa, psovi sa otočte bokom, nekontaktujte ho pohľadom ani slovami, ruky si zastrčte pod pazuchy. Pravdepodobne o vás o chvíľu stratí záujem a odíde.

