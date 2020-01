Pozoruhodné prepojenie zubov s celým telom. Pokazené spustia mŕtvicu či cukrovku

O prepojení medzi ústnou dutinou a zvyškom tela sa intenzívne hovorí aj v kruhu odbornej verejnosti. Čo sa stane, ak zanedbáme zubnú hygienu a vznikne zápal? Aký je vplyv zdravia zubov na celý organizmus?

Návšteva zubára síce nepatrí medzi naše obľúbené činnosti, no zanedbávanie preventívnych prehliadok hraničí s hazardom s vlastným zdravým. Podľa prezidenta Regionálnej komory zubných lekárov nebolo v roku 2017 ošetrených 30 % až 40 % detských pacientov a na preventívnu prehliadku sa dostavilo len okolo polovice populácie. Zdá sa, že si neuvedomujeme, ako veľmi je naša ústna dutina prepojená so zvyškom organizmu. „V odborných sférach už dávno nie je tajomstvom, že práve pokazené zuby a poškodený závesný aparát môžu byť zdrojom závažných zdravotných problémov,“ tvrdí stomatologička MDDr. Monika Ivicová. Práve preto sa lekári snažia dívať na zdravotný problém v súvislosti s celým organizmom a využívajú tak tzv. holistický prístup.

Každý zub je prepojený s istým orgánom. Aj zápal vás môže zabiť

Stačí zápal ďasna

S množstvom baktérií v našich ústach bojujeme preventívne čistením. V prípade, že hygiena zlyhá a baktéria sa premnoží v okolí zuba, vznikne zápal postihujúci ďasná. Zápal sa postupne šíri hlbšie do zuba, kostí a najmä do krvi. To spôsobuje problémy v celom tele. „Ľudia si, bohužiaľ, neuvedomujú, že plocha, na ktorej sa rozprestierajú ďasná, je veľká zhruba ako naša dlaň. Ak takáto veľká plocha podlieha chronickému zápalu, ktorý nebolí a pacient o ňom často nevie, dovolím si hovoriť o tichom zabijakovi,“ tvrdí odborníčka. Krvácanie ďasien jednoducho nie je v poriadku a príznaky paradontózy treba riešiť.

Boľavý zub ohrozuje 7 dôležitých orgánov. Kedy si koledujete o vážny problém?

Vplyv na srdce aj rozvoj cukrovky

V prvom rade si treba uvedomiť, že ústna dutina nie je izolovaná časť organizmu. Infekcia v ústach zvyšuje pravdepodobnosť infarktu a mozgovej mŕtvice. Ak zápal prejde do infekcie a liečba sa zanedbá, situácia môže viesť až k smrti. „Práve zanedbaná ústna hygiena, ktorá časom vedie k vážnym a rozsiahlym zápalom ďasien, stojí v popredí všetkých potenciálnych zdrojov infekcie a rizika poškodenia vzdialeného orgánu,“ upozorňuje stomatologička.

British Dental Journal vo svojej štúdii z roku 2013 uviedol, že pokazené zuby ohrozujú naše srdce rovnako ako fajčenie či obezita. Odôvodňujú to tým, že krvou môžu baktérie prísť až k srdcu, upchať cievy a spôsobiť zápal srdcového svalu, zrazeninu, infarkt alebo mozgovú mŕtvicu. „Medzi veľmi časté ochorenia prameniace zo zanedbávania ústnej dutiny patria endokardídy, zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody, ale aj idiopatické zápaly kĺbov, nízka pôrodná hmotnosť novorodenca a všeobecne zvýšená hladina CRP–proteínu, ktorý nám prezrádza, že v tele máme zápal,“ opisuje MDDr. Ivicová zo súkromnej zubnej kliniky.

Ukrýva sa vo vašom tele zápal? 8 signálov ho prezradí

Zuby a srdce

Ak by sme sa mali bližšie pozrieť na súvislosť medzi zdravím ústnej dutiny a naším srdcom, treba zobrať do úvahy štatistiky. Podľa novinárky z medicínskeho magazínu Joanne Barker až 91 % pacientov s ochorením srdca má paradentózu, teda krvácanie ďasien. Niektorí odborníci tiež predpokladajú, že paradentóza zohráva významnú rolu pri zvýšení rizika srdcového ochorenia. Teória hovorí, že zápal v ústach spôsobuje zápal v cievach. Dvíha sa v nich tlak, môže dôjsť aj k odtrhnutiu tukových tkanív na stenách ciev a následnému upchatiu.

Nebezpečnejšia než zubný kaz: Parodontitída sa dá liečiť

Zuby a tehotenstvo

Odborníci hovoria i o súvislosti medzi predčasným pôrodom a paradentózou. Samozrejme, že je veľké množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú predčasné narodenie plodu, no zápal a infekcia sa ukazujú ako jeden z vinníkov, ktorý sa podieľa na nedobrom vývoji dieťaťa v maternici. Súvisí to s hormonálnym obrazom, ktorý by si mali dať spraviť ženy túžiace otehotnieť už ako prevenciu. Podľa VŠZP však prvú preventívnu prehliadku absolvuje iba 10 % tehotných žien a druhú iba okolo 1 %.

Dentálna hygiena Slovákov: Používame kefku, žuvačku, alebo aj nič

Zrkadlo zdravia

To, akí sme zdraví, vie ústna dutina prezradiť tiež.

Krvácajúce ďasná poukazujú na spomínanú hormonálnu nerovnováhu.

Opuchnutý jazyk znamená nedostatok živín.

Poškodené zuby môžu hovoriť napríklad o refluxnej chorobe pažeráka, kedy sa do ústnej dutiny dostávajú leptavé žalúdočné kyseliny. Stomatológ dokáže vypozorovať aj príznaky niektorých ochorení, ako je mentálna bulímia, kedy dochádza k opakovanému zvracaniu.

Pred každou operáciou

V dnešnej dobe už nemožno popierať prepojenie ústnej dutiny s naším telom ako celkom, keďže ho dokazuje množstvo štúdií. Prevencia je preto viac ako nevyhnutná. Aj stomatologička MDDr. Monika Ivicová hovorí, že nepovšimnutý zápal ďasien je potrebné odhaliť čím skôr, lebo nám poriadne skomplikuje život, aj keď budeme chcieť liečiť iné zdravotné problémy. „Štandardným krokom pred absolvovaním záväznej operácie na srdci, pri celkovej výmene kĺbu a mnohých iných častí je odoslanie pacienta do ambulancie zubného lekára po potvrdenie, respektíve vylúčenie tzv. fokusov – teda zápalových ložísk v dutine ústnej, ktoré by mohli pri zákroku pacienta ohroziť na živote,“ uzatvára odborníčka.

Stomatológ radí: Zadržte! Vytrhnutie zuba by ste mali poriadne zvážiť