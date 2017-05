Pracovný stres nepodceňte. 10 jednoduchých zásad ho dostane pod kontrolu

Medzinárodné štúdie upozorňujú na vzrastajúci trend stresu v práci. Tiež vás pohltilo vysoké tempo?

OSN označilo stres na pracovisku za „chorobu“ už 20. storočia. „Americká psychologická asociácia si dala v roku 2012 vypracovať štúdiu. Zúčastnilo sa jej 1714 osôb zamestnaných na trvalý alebo čiastočný úväzok. V priebehu bežného pracovného dňa pociťuje napätie alebo stres až 41 % respondentov. Karol Kováč, zakladateľ Inštitútu stresu potvrdzuje z roka na rok vzrastajúci trend tohto problému. Záťažou plynúcou z práce je pritom potrebné sa zaoberať rovnako ako inými zdravotnými ťažkosťami.

Príčiny pracovného stresu:

množstvo práce potrebnej vykonávať v krátkom čase,

dlhodobé preťaženie bez adekvátnej regenerácie,

prílišný perfekcionizmus,

vysoké očakávania bez poznania svojich možností a limitov.

Viac: Máte vyše 40 a pracujete nad 25 hodín týždenne? Vedci prišli s varovaním!

Čo sa deje pri strese?

Pri každej stresovej udalosti sa nás naše telo snaží pripraviť na jej zvládnutie tejto úlohy tak, že sa zmení dýchanie, prekrvenie svalov a do krvi sa vyplavia hormóny adrenalín a noradrenalín. „Napätie, ktoré pociťujeme, nám má pomôcť zvládnuť situáciu. Sme pripravení na „boj alebo útek“. Pri modernom spôsobe života ale nemáme kam utiecť, preto sa nám napätie hromadí v tele,“ dopĺňa Kováč.

Trápite sa pre peniaze

Týmto spôsobom nevedia potrápiť len pracovné povinnosti. „Rozsiahly výskum vplyvu peňazí na prežívanie šťastia potvrdil, že peniaze majú vplyv na prežívanú spokojnosť len do bodu, keď zaisťujú pokrytie základných potrieb človeku a jeho rodine. Nad touto hranicou majú na spokojnosť veľmi nízky dosah. Túžba mať viac peňazí môže viesť ľudí k prílišnému zameriavaniu sa na budúcnosť, čo vedie k určitej otupenosti vnímania prítomných okamihov a následnej nespokojnosti so svojím životom,“ vysvetľuje Kováč.

Škodlivý chronický stres: Neuveríte, čo všetko s vami robí

A čo teda môžeme robiť?

Z jeho niekoľkoročnej praxe s ľuďmi, ktorí trpia dlhodobo pracovným stresom, vychádza niekoľko rád, ktoré sa dajú aplikovať aspoň na čiastočné zmiernenie stresu v práci vedúcemu až k celkového vyhoreniu alebo závažnejším problémom a my sme k nim pridali zopár ďalších.

10 antistresových zásad na každý deň

1. Pre namáhavejšiu prácu, ktorá si vyžaduje vyššie sústredenie si vymedzte presný čas.

2. Robte si počas dňa prestávky, počas ktorých sa natiahnete, uvoľníte a poprechádzate.

3. Zabúdate zhlboka dýchať? Spomeňte si na to, je to veľmi dôležité.

4. Zmeňte stereotypné aktivity v popoludňajších hodinách.

5. Vyhraďte si čas na pravidelný pohyb.

6. Trávte večery zmysluplne a relaxačne.

7.Pred spaním nepracujte.

8. Stanovte si spánkový režim bez technológií.

9. Do postele sa ukladajte v približne rovnakom čase.

10. Dbajte na osemhodinový spánok.

Viac ANTISTRESU:

FOTO: Uvoľnite sa! Prvá pomoc proti stresu kdekoľvek a kedykoľvek​

Poznáme TRIKY proti jarnej únave. Zistite, či je príčinou tej vašej!

5 dôvodov, prečo ste stále unavení. Pomôžte si bez lekára!

Vyjedzte sa zo stresu! Tieto jedlá dokážu upokojiť vaše nervy

Nechýba vám minerál?

Váš boj proti stresu podporí horčík. Tento minerál sa podieľa na vyše 300 biologických procesoch a je nevyhnutný na aktiváciu mnohých enzýmov, napríklad serotonínu - hormónu šťastia. S vyrovnaním jeho hladiny v tele vám môžu pomôcť minerálne vody. Z tých sa do tela tým najprirodzenejším spôsobom vstrebe takmer 60 % magnézia, pričom zo stravy len 30 - 40%.

„Litrom minerálky s obsahom horčíka doplníte 16-42% jeho dennej potreby,“ potvrdil pre iZdravie.sk farmakológ MUDr. Jiří Slíva, PhD. Pravidelné pitie magnéziovej vody vám tak prispeje k snahe navodiť v organizme rovnováhu.

Stres