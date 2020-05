Odvrátená strana práce z domu: Čo robiť, aby ste úplne nevyhoreli?

Home office je dnes pre mnohých nevyhnutným riešením. No pre vorkoholikov môže predstavovať veľké nebezpečenstvo.

Mnohí z nás dnes pracujú z domu. Niektorí to zvládajú lepšie, iní majú problém s koncentráciou či efektivitou. Pozor by sme si však všetci mali dať hlavne na syndróm vyhorenia! Za jeho vznikom nemusí byť len veľa práce, ale aj to, ak si ju nevieme správne usporiadať.

Čo je syndróm vyhorenia?

Svetová zdravotnícka organizácia v máji 2019 pridala syndróm vyhorenia k oficiálnemu zoznamu lekárskych diagnóz. Prejavuje sa obrovskou vyčerpanosťou, bolesťou hlavy, nespavosťou, nechuťou voči práci a pracovnou neproduktívnosťou.

V lepšom prípade človek, ktorý trpí týmto syndrómom, pociťuje veľmi silnú averziu k svojej práci a nie je schopný ju vykonávať. V tom horšom prípade končí na psychiatrickom oddelení s apatiou, depresiami, pocitmi smútku, bezmocnosti a stratou zmyslu svojej existencie.

Prečo je práca z domu riziko?

Podnetov na vznik syndrómu vyhorenia je veľa. Jedným z nich môže byť aj to, že sme v našej "pracovnej kancelárii" akoby 24 hodín denne. Je to životný štýl, ktorý sme si sami vybudovali. Obdivovaní sú dnes tí, ktorí vedia byť nonstop online a zvládnu toho čo najviac.



Zdroj: Shutterstock

Syndróm vyhorenia sa môže zhoršovať práve pri práci z domu. Najmä preto, že zatiaľ čo v kancelárii strávime asi 8 hodín denne, doma sa hranice začiatku a konca pracovnej doby vytrácajú. Chýba prestávka a zmena prostredia ako prirodzene rozptýlenie. A to sa môže stať veľkým problémom.

Bližšie to vysvetľuje aj psychoterapeutka Alison Stone: „Aj keď denne zažívate vo svojej práci rušný deň, predsa občas venujete pár minút rozhovoru s kolegom, zasmejete sa, a práve to je veľmi dôležité pre podporenie našej nálady a uvoľnenia stresu. Socializácia je pri predchádzaniu syndrómu vyhorenia veľmi dôležitá a práca z domu nám ju neumožňuje."

