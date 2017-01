Pravidlá príprav tatarákov sa sprísnia. Zdravotné riziká budú niesť naďalej

Aktuálna vyhláška zakazuje podávať tatárske bifteky v reštauráciách či iných stravovacích zariadeniach, pretože môže spôsobiť tráviace ťažkosti. Na jedálny lístok prevádzok by sa mali vrátiť.

Tatárske bifteky by bez hrozby pokút mohli v niektorých prevádzkach podávať už asi v polovici tohto roka. Uviedol to hlavný hygienik Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyhláška by podľa ÚVZ SR mohla vstúpiť do platnosti najneskôr v máji.

„Chystáme novelu vyhlášky, teraz prebiehajú jej posledné úpravy. Do legislatívneho procesu by sa mohla dostať na prelome januára a februára, v praxi by mohla platiť asi v polovici tohto roka," vysvetlil Mikas. Bude to však podľa neho závisieť aj od zapracovania pripomienok kompetentných strán. O úprave vyhlášky z roku 2007 vie aj ministerstvo zdravotníctva. Šéf rezortu Tomáš Drucker túto možnosť pripustil už v minulom roku pred poslancami v parlamente.

Podávaniu "tataráku" budú podľa ÚVZ SR predchádzať pravidlá. „Pokrm bude potrebné pripraviť z vopred zmrazeného mäsa, bude sa musieť podávať bezprostredne po jeho dohotovení," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Drobová. Prevádzky, ktoré chcú podávať tatársky biftek, to musia vopred oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Verejnosť sa o ne "pobila"

Úpravou vyhlášky sa zaoberá pracovná skupina zložená z kuchárov, hotelierov, hygienikov či predstaviteľov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Mikas verí, že takáto zostava dokáže určiť pravidlá, "ktoré na jednej strane zabezpečia verejné zdravie a na druhej strane umožnia podávať niektoré špeciality".

Verejná diskusia o predaji "tataráku" v reštauráciách sa rozprúdila po tom, čo mali hygienici koncom septembra minulého roka zakázať predávať biftek niektorým prevádzkam. Za jeho zachovanie v stravovacích zariadeniach vznikla na webe petícia. ÚVZ SR odmietol, že by dovtedy podávanie tohto jedla v reštauráciách prehliadal. Aj v minulosti mal za to udeľovať finančné postihy, a to vo výške 150 až 20.000 eur.

Riziká konzumácie surového mäsa

Hygienici upozornili, že jedlá z tepelne neupraveného mäsa budú naďalej potenciálnym rizikom pre zdravie. „Preto tiež navrhujeme zabezpečiť informovanie zákazníka v jedálnom lístku informáciou, že takéto mäso, ale aj tepelne neupravené ryby či vajcia, sa neodporúčajú konzumovať deťmi, tehotnými a dojčiacimi ženami či osobami s oslabenou imunitou," uviedla Drobová. Biftek ako tepelne nespracované mäso môže podľa hygienikov spôsobiť vracanie, bolesti brucha, zvýšenú teplotu, hnačky, v prípade listeriózy je riziko potratov. „Akékoľvek z týchto ochorení môže mať vzhľadom na infekčnú dávku napríklad v prípade ľudí s oslabenou imunitou či detí oveľa závažnejší až život ohrozujúci priebeh," vysvetlila Drobová.

