Preceňovaný OPEN SPACE: Zamestnancom ničí zdravie, produktivitu i pamäť!

Zamestnávatelia a projektanti budov chcú ísť s dobou, a tak pribúda spoločností sťahujúcich sa do otvorených veľkokapacitných priestorov. Výhodou má byť efektívnejšia spolupráca a výmena informácií, úspora priestoru a energií. No na ktorom mieste v prioritách sa v prípade takzvaných open office ocitá zdravie?

Nie, ani my, ani vedci so správami o syndrómoch chorých budov nie sú staromódni. A dnes sa k nim pridružilo nové varovanie. O ich negatívnom dopade na činnosť mozgu informovalo BBC.

Stále viac veľkých spoločností sa sťahuje do tohto typu kancelárií. V Spojených štátoch amerických v nich už funguje viac ako 70% všetkých firiem a stáva sa, že svoje rozhodnutie uvedomelo oľutujú a pre dobro zamestnancov sa vracajú späť do pôvodných priestorov. Malá kancelária v úzkom okruhu kolegov má predsa len svoje veľké a hlavne zdravé plusy, ktoré trend otvorených open officeov úplne odignoroval. Na kompromisoch sa predsa len skôr zhodne 8 kolegov než 50 a vždy sa nájde niekto, komu nebude po vôli. Bodaj by boli negatíva len vo vzájomnej empatii. Ani zďaleka!

Váš príbeh

Denisa bola nútená dať po presťahovaní spoločnosti, pre ktorú 7 rokov pracovala, výpoveď. „Pracovala som na smeny. Doobeda som bola zdravá ako rybička. Po hodine v práci na mňa prišla malátnosť, pociťovala som zvýšenú horúčku, upchatý nos a škrabanie v hrdle. A tie príšerné pichavé bolesti v hlave boli na nevydržanie! Spočiatku som si myslela, že sa ma snaží

dobehnúť nejaká viróza, no keď to trvalo mesiace, začala som upodozrievať nové otvorené priestory. Právom. Akonáhle som odchádzala po práci domov, všetko bolo v poriadku. Kolegovia si už začali robiť posmešky, že som demotivovaný hypochonder. Samozrejme v rámci vtipov, no mne to smiešne nepripadalo. Malátnosť mi bránila v produktivite. Onedlho však podobné problémy začala mať kolegyňa, a tak sme začali pátrať. Čierny na bielom na nás svietil titulok zahraničného webového magazínu, "SYNDRÓM CHORÝCH BUDOV", o ktorom sa v tom čase ešte veľa nehovorilo. Práca z domu neprichádzala do úvahy, a tak som sa rozhodla odísť. Opäť som sa zamestnala vo firme, ktorá sídli v priestoroch s niekoľkými uzatvorenými kanceláriami a moje zdravie je v najlepšom poriadku."



Zdroj foto: Shutterstock

Takzvaný "Sick building syndrome" je dnes už dobre známy aj medzi sociológmi, psychológmi a odborníkmi na medicínu. Prejavuje sa nešpecifickými zdravotnými psychosomatickými ťažkosťami, ktoré sa zvyčajne vytratia ihneď po ich opustení. Medzi tie najčastejšie patrí:

• bolesť hlavy a nevoľnosť,

• problémy s dýchaním, svrbenie v nose, kýchanie, tlak na prsiach,

• zhoršenie alergických prejavov,

• bolesť hrdla, strata hlasu,

• očné prejavy (rozmazané videnie, svrbenie, pálenie či suchosť),

• prejavy nachladnutia sprevádzané horúčkou,

• únava, napätie a nervozita,

• poruchy koncentrácie,

• bolesť svalov a kĺbov,

• podráždenie kože.

Ste v práci unavení, znudení a mlsní? Na vine môže byť zlé osvetlenie!

Podajme si vírusy

Potvrdeným faktom je, že choroboplodné mikroorganizmy tu majú svoj revír a šantia si vzduchom z jednej strany na druhú. Ak má chrípku kolega na druhej strane miestnosti a vy oslabenú imunitu, môžete si odratávať, za koľko sa ku vám dostane. Zamestnanci sú v open office podľa chorí v priemere dvakrát častejšie.

Je vám teplo alebo zima? Máte smolu!

V klimatizovaných veľkoplošných kanceláriách nemáte najmenšiu šancu regulovať si teplotu a ovzdušie otváraním okien, ktoré vám kedysi vpúšťali do miestnosti závan sviežeho vzduchu. S kyslíkom sa rozprúdili aj mozgové závity a opäť ste sa mohli sústrediť. Vzduch prúdiaci z klimatizácie sa ako zdravý a čerstvý rozhodne nazývať nedá. V miestnosti je niekoľko desiatok ďalších dýchajúcich a potiacich sa ľudí vrátane poschodí nad a pod vami. Jeden za všetkých, všetci za jedného platí aj pre prípad, že budete spolu "mrznúť", ak bude veliteľovi klimatizácie príliš horúco.

Čítajte: Záchrana i vinník chorôb: Klimatizácia vám škodiť nemusí

Zbohom slastné ticho

Žiadne dvere, žiadne steny brániace hluku. Je síce pekné, že sa všetci vidíme, no všetci sa aj počujeme a myšlienka blízkosti a komunikácie sa končí súkromným koncertom v ušiach väčšiny zamestnancov - pokiaľ vám samozrejme práca dovoľuje používať slúchadlá, ako jedinú záchranu pred spleťou rozhovorov, zvoniacich telefónov, hlasného smiechu, ale aj výbuchov hnevu. Vašu pozornosť neustále niečo odvádza, sústredenosť a výkon klesá. Aj vedci potvrdili, že produktita pracovníkov v open space je o 15% nižšia než v klasických kanceláriách.

Dopad na mozog

Vedci upozorňujú, že najviac trpia zamestnanci pracujúci v kancelárskom modeli "hot desking". Ide o zdieľané pracovné miesta viacerými zamestnancami, ktorí sú väčšinu času v teréne. Nielenže je na týchto miestach riziko prenosu chorôb vyššie, ale ako píše BBC, takýto systém práce negatívne ovplyvňuje pamäť. „Viac informácií si dokážeme zapamätať, keď máme jedno vyhradené miesto, na ktorom pracujeme alebo sa učíme," uviedla pre britské médium environmentálna psychologička Sally Augustin. „My sami to takmer neregistrujeme, no takto často prichádzame o malé detaily a spomienky," dodáva odborníčka.

8 tipov do kancelárie: Premeňte pracovný stôl na oázu zdravia

Ukrátení o súkromie

Univerzita v Sydney zverejnila závery štúdie jej tímu, ktorý zisťoval spokojnosť a problémy pracovníkov v rôznych typoch kancelárskych priestorov. Pýtali sa ich na podmienky ako je teplota, kvalita vzduchu či hluk. Uzatvorené kancelárie mali podstatne lepšie hodnotenia, a to vo všetkých atribútoch. Viac ako polovica zamestnancov je v open officeoch nespokojná aj z dôvodu nedostatku súkromia.

Mrhanie časom a schopnosťami ľudí

Podľa environmentálnej psychologičky je nespočetne veľa možností, ako zvýšiť spoluprácu aj v uzatvorených miestnostiach s dverami bez toľkých negatívnych následkov, aké so sebou open space prináša. „Ak pracujete v otvorenej miestnosti, na brainstorming a porady si aj tak rezervujete zasadačku. Môžete pracovať v preplnenom priestore, no konečný produkt nebude nikdy tak dobrý a kvalitný, ako keď vzniká v pokojnom priestore. Je to neefektívne! A je veľká škoda mrhať ľuďmi tým, že im nedáme priestor a podmienky, ktoré podporujú to, na čom pracujú," dodala Augustin.

Nájdite rovnováhu a kompromisy

Ako píše BBC, konca éry open spaceov sa napriek nespočetným negatívam tak skoro neskončí. Zamestnávatelia by najmä pre výkon pracovných úloh vyžadujúcich tvorivú prácu, mali do rušných otvorených priestorov zakomponovať i tiché uzatvorené miestnosti, aby sa sem v prípade potreby mali pracovníci možnosť uchýliť.

Viac: Čo očakávate od zamestnávateľa? Vyšší plat zdraviu a pohode nestačí​