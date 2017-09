Prečo máme strach z pavúka či hada? Aj muži sú bojkovia, tu je dôvod

Každý z nás sa niečoho bojí, veď svet je plný nebezpečenstiev. Kde sa ale vzali fóbie z hadov, pavúkov či dokonca malých bielych myšiek?

Máte z niečoho strach, hoci viete, že je to hlúposť? Napríklad z malého pavúčika? Je to úplne normálne. Existuje vyše päťsto druhov fóbií a trpí nimi asi každý desiaty človek na svete. Ženy dvakrát častejšie než muži.

Časť fóbií sme zdedili od prapredkov

Fóbia je chorobný strach v situácii, ktorá bežne strach nevyvoláva. Ak vás sužuje fóbia, naplno si uvedomujete nelogickosť svojho stavu, no napriek tomu sa neviete prestať báť. Strach vo vašom tele vyvoláva fyziologickú reakciu nazývanú „fight or flight“, čiže „boj alebo útek“. Vaše nadobličky pumpujú adrenalín do krvného obehu a nervový systém signalizuje zvyšku tela, že existuje nebezpečenstvo. Telo opätovne spustí chemický ohňostroj a je jedno, či je strach reálny alebo nie.

Štúdie poukazujú na to, že ľudia a iné primáty sa evolučne vyvinuli tak, že sa istých vecí boja. Práce výskumníkov ukázali, že šimpanz, ktorý pozoruje druhého, ako sa bojí hada, reaguje čoskoro na rovnaký podnet takisto. Je pravdepodobné, že počas evolúcie primátov, trvajúcej milióny rokov, sa vyvinula tendencia k strachu z hadov, lebo tie predstavujú ustavičné ohrozenie. To isté sa dá povedať o pavúkoch. Strach u ľudí vzniká výrazne rýchlejšie. Človek sa učí, ako všetky zvieratá, báť sa vecí.

Ďalšia časť je rodinná záležitosť

Je pravdepodobné, že zdrojom mnohých fóbií sú naši rodičia. Ľudia majú výraznú schopnosť učiť sa len z pozorovania bez toho, aby mali pritom vlastnú skúsenosť. Zvlášť deti keď vidia, ako sa rodičia boja pavúka alebo zubára, zrejme sa budú báť takisto, bez toho, že by sa ich pýtali na dôvody. Veľkú časť toho, čo sa naučíme, máme od iných osôb. Tie sú stálym a dobrým informačným zdrojom a my sa pravidelne kalibrujeme so zreteľom na iných okolo seba. Aj to je dôvod, prečo existuje jedna vlastná podkategória fóbií – strach z reakcie iných ľudí.

Drsný pokus ako vycvičiť k fóbii

Že aj človek môže byť ľahko vycvičený ako napríklad Pavlovove psy, ukázal známy psychologický pokus nazvaný „Little-Albert-Experiment“. Pri pokuse ukázali malému Albertovi prvýkrát v živote bieleho potkana. Dotýkal sa ho a nebál sa. Potom použil vedec pri každom ďalšom dotyku dieťaťa „strašidelný“ zvuk – búchanie kladivom o železnú tyč. Toho sa chlapček zľaklol a plakal. Tak sa naučil spojiť hluk s potkanom. Tým uňho vznikla fóbia z potkana a iných chlpatých zvierat, napríklad aj zo zajačika! Skôr než vedec mohol robiť s chlapcom ďalšie pokusy, jeho matka sa aj s dieťaťom odsťahovala preč...

