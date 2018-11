Prečo sa muži nechcú hádať? Experti: Emócie ich môžu zabiť, riskujú infarkt

Z čoho sa nevyrozprávajú, to si odnesie chrbát, hlava alebo smutná štatistika samovrážd. Zachránia to holiči?

V Spojenom kráľovstve začali zaúčať holičov v psychologicko- komunikačných zručnostiach. Aby poskytli podporu svojim zákazníkom a rozpoznali, či v ich osobnom živote nejde do tuhého. Zistilo sa totiž, že nešťastný chlap sa oveľa radšej vyrozpráva hoci aj neznámemu mužovi ako vlastnej dlhoročnej žene. Projekt s názvom The Lions Barber Collective chce zabrániť aspoň časti zbytočných samovrážd. Osem z desiatich podľa štatistík totiž páchajú muži. Najviac štyridsiatnici až šesťdesiatnici, no aj mladší. „Ak by mne alebo kolegovi Alex povedal, že sa potrebuje vyrozprávať, mohol byť stále tu,“ myslí si Tom, kaderník z londýnskeho holičstva, že teraz by už vedel zachytiť signály samovražedných myšlienok.

Kóderi

Nápadne vysoký podiel silnejšieho pohlavia nie je náhoda. „Depresia postihuje častejšie ženy. Ale samovraždou sa končí častejšie u mužov. Ženy sú teda v riešení depresie a osamelosti z nejakého dôvodu úspešnejšie. Schopnosť uchopiť vlastné pocity, porozumieť im a môcť o nich hovoriť, zohráva veľkú úlohu,“ naráža klinická psychologička Mgr. Miriam Pšenáková na džentlmenský zvyk zahasiť v sebe prejav každého vnútorného poryvu. Ak však muži v skutočnosti chcú hovoriť a ženy počúvať – kde je problém? Naozaj sa za emócie pred blízkymi hanbia až tak, že to radšej nechajú zájsť až...?

„Len preto, že muži nie sú vhodní adepti na vyjadrovanie svojich pocitov, ani náhodou to neznamená, že necítia. Alebo nie hlboko. Mnohokrát len používajú tajný kód, ktorý len oni vedia dešifrovať. Ženský smútok či zraniteľnosť radšej premenia na hnev alebo pýchu. Tak ich to naučila skúsenosť,“ zvažuje psychologička Barbara Markwayová zo St. Louis University Medical Center, či mužom neškodí viac samotný mýtus.

S podmienkou

Ženy sú presvedčené, že chcú, aby pred nimi muži ukazovali pocity. „No iba časť. A iba v dávke, ktorú unesú. Výsledky mnohých štúdií aj moje klinické pozorovania hovoria, že muži majú právo byť obozretní voči ženám, ktoré naliehajú na vnútorné prejavy. Predstavte si muža, ktorý sa odchýli od tradičnej mužskej roly, a bude hovoriť o svojich strachoch. Považovali by ste ho za nedostatočne prispôsobivého,“ mieni Barbara.

Podobne, ako keby sa hneval, kričal, nadával či urazil. Ak by muži mali ženské mozgy, akceptovali by ste ich viac. No šli by ste s takým mužom na rande? Alebo mu po prvom dali ďalšiu šancu? Podali vreckovku alebo ho znechutene vymazali z kontaktov? „Nie, muži nie sú necítiaci hulváti. Mnohí sú v pasci spoločnosti, ktorá im hovorí – plakať, byť zranení, či cítiť to, čo iné ľudské bytosti, je nemužné,“ súcití odborníčka.

Porazí!

A majú ešte jeden dôvod dusiť dušu. „Vo vypätých situáciách je odísť a upokojiť sa základný mužský inštinkt. Čiastočne pre to, ako mužov emócie ovplyvňujú. Fyzické následky môžu byť strašné! Ak by boli príliš emotívni, ich krvný tlak rýchlo porastie. Až sa vystavia riziku infarktu. Na rozdiel od žien im trvá oveľa dlhšie, kým sa im tlak a imunitný systém vrátia do normálu. Preto sa pokúšajú o útek. Bez toho, aby vedeli, prečo robia to, čo robia. Chcú sa chrániť,“ zdôvodňuje súkromný terapeut Mark Tyrrell zo Spojeného kráľovstva.

Musia sa to naučiť

Nie vždy je to teda len vec chcenia či nechcenia. „V terapii sa veľmi často stretávam s tým, že muži sa najskôr potrebujú naučiť hovoriť. Nie sú zvyknutí, že im niekto venuje pozornosť takýmto spôsobom. Občas im je to zo začiatku dokonca nepríjemné. Postupne s rozprávaním a dotýkaním sa pocitov prichádza úľava a túžba, aby sa toto dialo i v bežnom živote,“ vlieva nádej partnerkám psychologička Pšenáková.

