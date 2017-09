Horor na vlastnej koži? Poďte sa báť do bratislavskej escape arény

Aj najväčší odvážlivci sa ukážu ako strachopudi a tiché vody ako lídri. Vezmite do hororového ringu svoj pracovný tím a zistíte.

Nebožtík na nemocničnom vozíku, spod plachty mu trčia len nohy. Chirurg s inštrumentmi pripomínajúcimi mučiace nástroje, ktorý sa skláňa nad pacientom. Elektrické kreslo či gilotína za zakrvavenými závesmi, kostra, odrezaná hlava v mise. Ak ste sa nezľakli desivých rekvizít, určite vás dostane príšera, ktorá sa vynorí z temnoty, snaží sa vás chytiť a spútať do reťazí. To všetko sa odohráva v blikajúcom, mŕtvolne neónovom svetle alebo je zahalené oparom.

Ako z hororu

Bývalá bratislavská továreň pripomína opustené psychiatrické liečebne a nemocnice, aké poznáte z hororových filmov. Za dve hodiny musíte prejsť devätnástimi miestnosťami, budete odolávať rôznym nástrahám a hľadať indície, ktoré vám a vašim spoluhráčom pomôžu dostať sa na slobodu. „Ľudia sa radi boja,“ myslí si Marián Burcl, tvorca najväčšej escape arény v strednej Európe.

„Príčiny, prečo radi vyhľadávame zábavu spojenú so strachom, sú fyziologické, psychologické a sociologické. Podľa mňa tu zohráva úlohu aj fakt, že sme sa už presýtili filmov, počítačových hier a virtuálnej reality. Hoci nám dnešný zábavný priemysel ponúka vyspelé technologické hračky, predsa ide len o ilúziu a nehmotný zážitok. Zrejme nás už väčšmi priťahuje možnosť vstúpiť do reálneho príbehu a bojovať nielen s úlohami, ale aj s vlastnými emóciami a podvedomím.“

Adrenalín

Na rozdiel od bežných escape roomov, ktoré tvorí jedna, dve miestnosti, bratislavská Undeadarena má rozlohu dvetisícpäťsto štvorcových metrov. Jej desivú atmosféru tvoria okrem skutočných rekvizít, ponurých kulís a sugestívnych efektov aj živí komparzisti, štylizovaní ako hororové postavy. Arénu strachu najčastejšie vyhľadávajú ľudia v mladšom strednom veku. Rovnako muži ako ženy, tie sú však citlivejšie, príbeh aj strach väčšmi prežívajú. Tínedžeri by prišli radi, ale ešte nie sú na taký typ zábavy zrelí a neradi dodržiavajú pravidlá. Preto môžu hru vyskúšať len v sprievode dospelých.

„Prvú polovicu návštevníkov tvoria skupiny, ktorých láka adrenalínový zážitok. Druhú zamestnanci firiem. V takom prípade však skôr ide o teambuilding ako o zábavu. Šéf alebo personalista môže z réžie sledovať, ako jednotliví pracovníci reagujú na stresové a krízové situácie a ako ich riešia.“

Dáte si hostel?

Hra z nemocničného prostredia, ale aj iné herné scenáre typu hostel room, napríklad z prostredia laboratória, ktoré ovláda šialený vedec a skupina zombíkov, však nemusia sadnúť každému. „Ani z lietadla nevyskočí každý. Stane sa, že po prečítaní pravidiel, ešte pred pustením deja, niekto odstúpi. Jedna pani dostala úzkostný záchvat počas hry, keď sa jej dotkol komparzista a chcel ju oddeliť od skupiny. Hru sme zastavili, aby mohla vyjsť von,“ hovorí Marián Burcl.

Lídri sa ukážu

„Je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa správajú jednotliví hráči. Najhoršie znášajú neistotu, lebo nevedia, čo ich čaká. V klasických escape roomoch vás niekto uvedie dnu, zaplatíte a až potom hráte. Tu komunikujete len prostredníctvom neosobného e-mailu, a len čo vstúpite do haly a potvrdíte súhlas s pravidlami, stávate sa súčasťou deja. Vedie vás strašidelný hlas zo záznamu a potom vstupujeme do hry my komparzisti,“ prezrádza študentka psychológie Dominika Neprašová, ktorá v aréne brigáduje. Chystá sa písať bakalársku prácu o strachu a pozorovanie ľudí vo vypätých situáciách jej poskytuje dostatok študijného materiálu.

Psychológia strachu

„Niektorí návštevníci odmietajú hrať podľa pravidiel, iní poslušne nasledujú scenár. Niekto je v pohode, iný skríkne alebo sa skryje za záves alebo za policu. Jedného strach úplne ochromí, ďalšieho povzbudí do aktivity. Ukáže sa, kto je líder skupiny alebo, naopak, kto je úplne pasívny, “ objasňuje Dominika. Priebeh hry ponecháva Marián Burcl zahalený rúškom tajomstva. „Niektorým návštevníkom sa nepodarí uniknúť z objektu v stanovenom limite, ale zväčša sú aj napriek neúspechu nadšení, že niečo také zažili.“

Koniec!

Hororové prostredie a drastické efekty nie sú vhodné pre deti. Tínedžeri do osemnásť rokov môžu hru absolvovať len v sprievode dospelých. Aréna je tabu pre psychicky labilné osoby, ľudí s neprekonateľnými fóbiami, náchylných na panické stavy, pacientov s psychiatrickými diagnózami a epileptikov. V opačnom prípade vstupujú do hry na vlastné riziko. Celý objekt stále monitorujú kamery s nočným videním a režisér môže v prípade krízovej situácie hru zastaviť. Hru môžu kedykoľvek ukončiť aj hráči hlasným zvolaním „koniec“.

