Reportáž z kolísky meditácie: Magdaléna sa učila od majstrov

Ľudia meditujú, aby našli vnútorný pokoj, zbavili sa depresií či zlepšili sa v učení. Alebo len tak zo zvedavosti – ako ja.

Kto by nechcel byť dobre naladený a reagovať pokojne aj vo vyhrotených situáciách?

Meditačná miestnosť sa postupne plní ľuďmi. V tichosti si nachádzajú miesta a pohodlnú polohu na sedenie. Sú v očakávaní, čo sa bude diať, keď dorazí mladík, ktorý nás meditáciou bude sprevádzať. V budhistickom meditačnom centre Tushita sa okrem desaťdňových kurzov do úvodu meditácie konajú aj každodenné takzvané sprevádzané meditácie. V najznámejšom centre Tibeťanov v okolí Dharamšaly v indických Himalájach, kde má sídlo aj sám dalajláma, budhizmu uniknete iba ťažko. A ak by sa vám to náhodou aj podarilo, k meditáciám či k joge sa skôr či neskôr dostanete. Jednoducho vás zlákajú. „Budeme meditovať dvakrát po dvadsať minút, s dvojminútovou prestávkou,“ povie na začiatok náš učiteľ.

„Štyridsať minút? Tak dlho nevydržím v jednej polohe,“ preletí mi hlavou prirodzená obava začiatočníka. Jedným z dôvodov, prečo som sa doteraz neodhodlala poriadne meditovať, je moja netrpezlivosť A v európskom zhone som si nevedela nájsť ani čas, ani tiché miesto, ani budhistického učiteľa. Dnes už viem, že nič z toho na meditáciu nepotrebujem.

Dýcham tu a teraz

Stačí sa sústrediť na to, čo práve robíte. „Najjednoduchšie je sústrediť sa na dych. Dýchame stále, takže aj meditovať môžeme kedykoľvek,“ opisuje učiteľ. Cieľom meditácie je totiž zjednotenie tela a mysle v prítomnom okamihu. Viete si predstaviť, že sústrediť sa štyridsať minút iba na dýchanie je pre začiatočníka náročné.

Základom je aj pohodlná poloha. Nemusíte byť v lotosovom kvete, dôležité je sedieť tak, aby vás nič nebolelo. Nasledujem inštrukcie učiteľa. Pohodlne sa posadím, položím si dlane na kolená. Trikrát sa zhlboka nadýchnem a vydýchnem, cítim, ako sa vzduch rozlieva po tele. Uvedomujem si, že sedím na podložke, vnímam pocity v tele.

Indovia - hinduisti meditujú kdekoľvek - aj na rušných miestach. Foto:Magdaléna Vaculčiaková

A iba pozorujem svoj dych. Ha! Prirodzene, v tomto stave nevídaného pokoja sa okamžite nahrnú do mysle desiatky či dokonca stovky myšlienok. Čo s nimi? Začínam panikáriť. „Ak vás v meditácii čokoľvek vyruší, nehnevajte sa na seba. Poďakujte si za to, že ste zaznamenali vyrušenie. S výdychom vypustite myšlienku a vráťte sa k pozorovaniu dychu,“ okamžite ma upokojuje sprievodca meditáciou.

Pocit šťastia potvrdený

„Naše mysle sú ako opice,“ používa sprievodca meditáciou prirovnanie, ktoré zapadá do prostredia himalájskych lesov. „Preskakujú z jedného konára na druhý – od jednej myšlienky k druhej.“ Dôležité je nezostávať na jednom konári pridlho. „Keď si rušivé myšlienky nevšímame, vyčerpajú sa a potichu sa vytratia,“ píše Ulrich Schnabel, autor knihy Umenie záhaľky. Vyžaduje si to vytrvalý tréning. Počítajte s tým, že vnútorné šťastie sa nedostaví hneď po prvých piatich minútach. No už aj výskumy dokazujú, že sa dostaví.

Richard Davidson skúmal mozog tibetských mníchov, ktorí sa v meditácii ponorili do stavu milujúceho súcitu. Výrazne sa im prekrvili tie časti, ktoré zodpovedajú za emocionálne skúsenosti, ako sú láska a súcit. „To dokazuje, že prostredníctvom konkrétneho duchovného tréningu sme schopní kultivovať svoj stav šťastia,“ komentoval výsledky dalajláma.

Jednou z definícií meditácie je - sústredenie sa na činnosti, ktoré práve robíme. Foto:Magdaléna Vaculčiaková

Menej stresu

Amishi Jha z University of Miami zase skúmala vplyv meditácií na amerických vojakov. Zistila, že tým, čo každý deň meditujú, sa zvýšila výkonnosť pracovnej pamäti, zlepšila sa ich schopnosť koncentrácie a cítili sa duševne vyrovnanejší. Podľa Schnabela nám meditácia pomôže aj prelomiť to, čo nazýva informačným otroctvom. Stále prijímate informácie a reagujete na ne, aby ste nestrácali kontakt s realitou. Cieľom meditácie je však na tieto informácie nereagovať.

Meditácia on-line

Do Tushity som chodila tri týždne, každý deň. Sprievodca meditáciou vždy na úvod vysvetlil niečo o tom, ako meditovať, a potom sme sa už borili s vlastnými myšlienkami, ako sme vedeli. Niekedy som odchádzala úplne zúfalá z toho, že mám myšlienok priveľa, inokedy plná radosti, že sa mi podarilo čosi nové o sebe objaviť. Trpezlivosť už nebola problém. Keď ma niekto meditáciou sprevádza, dokážem meditovať aj štyridsať minút v kuse. Existujú rôzne meditačné techniky, školy a kurzy, kde sa s meditáciami môžete zoznámiť. Mnohé sú dnes už dostupné on-line, nemusíte chodiť do Indie.

Napríklad Chopra centrum v USA ponúka zadarmo každý štvrťrok dvadsaťjedendňový meditačný kurz. Každý deň pre vás pripravia desaťminútové rozprávanie na rôzne témy, po ktorom nasleduje desaťminútová meditácia. Navyše, do smartfónu si dnes môžete nainštalovať aplikácie, v ktorých si zvolíte meditáciu podľa situácie, v ktorej sa nachádzate, a podľa toho, koľko máte práve času.

Nato, aby ste mohli meditovať, nemusíte chodiť do Indie. Meditovať môžete pri čakaní na autobus alebo u lekára. Foto:Magdaléna Vaculčiaková

Skrátka, pite svoj čaj

Všetci, s ktorými som o meditácii hovorila, sa zhodli, že najťažšie je začať. Žijeme prirýchlo na to, aby sme si našli čas na meditovanie. Aby sme žili v prítomnosti. A tak ak sa neviem donútiť do toho, aby som si na dve minúty sadla a sústredila sa na svoj dych v sede, meditujem v chôdzi, keď sa bosá prechádzam po lúke, alebo sa sústredím na jedlo, keď jem, na čaj, ktorý pijem. A najradšej meditujem pri krájaní zeleniny pri príprave obeda.

