Seklo vás? Buďte radi. Chrbtica vám tak naznačuje niečo dôležité!

Sedíte a zrazu sa nemôžete otočiť alebo ležíte a máte pocit, že už nikdy nevstanete z postele? Nestalo sa to len tak!

Prievan môže za menšie množstvo seknutí než lenivé svalstvo. Nájdite si fyzioterapeuta, odporučí vám vhodný pohyb.

Obrana, nie útok

Seknutie je obranný reflex, chráni chrbticu pred väčším poškodením. Každý kĺb má daný istý rozsah pohyblivosti. Ak ho prekročíte, sekne vás. To preto, lebo niektoré preťažené a lenivé svaly nezastavili extrémny pohyb kĺbov v správnom čase. Zdravé svalstvo by ho stoplo skôr, než by ste si stihli ublížiť. Seknúť vás môže v oblasti krížov, v priestore hrudnej či krčnej chrbtice.

Príčinou je obyčajne dlhé sedenie v nevhodnej polohe, najmä ak nemáte počítač umiestnený vo vhodnej výške alebo sedíte na zlej stoličke. Za „seknutý krk“ môže spánok na bruchu s hlavou vytočenou nabok, na vine je často aj vysoký vankúš, pre ktorý sa šija nakláňa príliš dopredu. Blokádu krčnej chrbtice zapríčiní aj náhly prudký pohyb, stres, únava či prievan.

Nehybné kríže

Seknuté kríže rovnako ako krk potrebujú pokoj. Nič nerobte, nešoférujte, aspoň dva dni zabudnite na akýkoľvek pohyb. Stavte na suché teplo, napríklad na nahriaty pohánkový vankúš. Poproste partnera, aby vám na boľavé miesto aspoň päť minút fúkal fénom horúci vzduch.

Ide o krk

Ak vás sekne v krku, nemusíte hneď bežať k lekárovi. Prvé pravidlo je – ostaňte v pokoji, nerobte vôbec nič. Vyhnite sa prudkým zmenám teplôt a krk majte v teple. Zabaľte ho do nahriateho uteráka alebo naň priložte termofor, prípadne zohriate vankúšiky plnené čerešňovými kôstkami či pohánkou. Pomáha i červené teplo a hrejivé masti. Prvý nápor bolesti pomôžu zvládnuť i náplasti s prírodnými liečivami ako kostihoj lekársky alebo kapsaicín.

Ste prví na rane, keď…

ste leniví a zanedbávate svoje svaly.

sa pred športom nerozcvičíte.

sa sprchujete v horúcej vode a nahí vyjdete z kúpeľne do miestnosti, kde je chladnejší vzduch.

máte vysoký vankúš alebo spávate na bruchu.

bez pohybu sedíte tri hodiny za počítačom.

robíte prudké pohyby.

sa pri státí hrbíte.

zaťažujete iba jednu stranu tela.

sedíte v prievane.

si nechránite odhalený chrbát a krk pred studeným vzduchom z klimatizácie.

Volá o pomoc

Najlepšou prevenciou seknutia je správne držanie tela. Pri sedení, chôdzi, žehlení, jednoducho vždy a všade. Druhou dôležitou vecou je správne sedenie a treťou funkčné svaly – majú byť elastické a silné zároveň. To docielite iba pohybom! A nezabudnite sa pred ním rozcvičiť. Ak vás začne pobolievať chrbát, je to prvý signál, že sa niečo deje. Nezaháňajte bolesť tabletkou, lebo podstatu problému nevyrieši. Radšej si nájdite skúseného fyzioterapeuta, ktorý vám poradí cviky vhodné práve pre vás.

