Si kamoš? Daruj priateľstvo vo výnimočnom projekte, získaš oveľa viac

Dnešný Medzinárodný deň priateľstva je pre všetkých. Aj tých bez domova, rodiny a skutočných kamarátov. Pomôžete im ho nájsť?

Do sveta sa púšťajú samy – nemajú rodinu, ubytovanie ani prácu. Bez skúseností z reálneho života deti z detských domovov často končia na ulici. Nie však tie, ktorým pomáhajú kamoši.

Kamoš do dažďa

Katku pridelili Ľubke ako spolubývajúcu v hotelovej izbe. „Netušila som, o čom sa s tou ženskou budem rozprávať, nevyvolávala vo mne príliš pozitívne pocity,“ smeje sa dnes pri spomienkach na prvé stretnutie so svojím „kamošom“ Ľubka z detského domova. Patria k tridsiatim párom, ktoré dal dokopy projekt Buddy. Jeho cieľom je spájať deti z detských domovov s dobrovoľníkmi – a vytvárať medzi nimi úzke vzťahy tak, aby toto priateľstvo pomohlo dieťaťu po odchode z detského domova dôstojne sa začleniť do spoločnosti.

Obe vo výhode

Ich dvojročné priateľstvo sa nerodilo ľahko. „O projekte som nič netušila. Vedela som len, že to bude príležitosť odchádzať na víkendy preč. A to bol môj plán – byť z decáka preč aspoň na dva dni,“ hovorí devätnásťročná Ľubka. Tridsaťšesťročná Katka mala inú motiváciu. „Do projektu som sa pustila, lebo som sa chcela viac venovať komunite, podporiť nejakú dobrú myšlienku a zapojiť sa do dobrovoľníctva. Prvé stretnutie s Ľubkou bolo rozpačité, skôr formálne. Cestu k sebe sme si hľadali dlhšie.“ Stálo to však za to. Postupne prekonali zlomové okamihy v Ľubkinom živote.

„Zvládli sme môj odchod z decáka, flákanie školy aj doháňanie učiva, aby ma pripustili k maturite. Úspešne sme zvládli aj ju a ja verím, že prekonáme ešte veľa ďalších prekvapení, ktoré prinesiem,“ usmieva sa Ľubka. Dnes sa s Katkou stretávajú menej, no o to sú si vzácnejšie. Na káve alebo na prechádzke preberajú najmä pracovné problémy. „Katka je človek s pevnými nervami, keďže to so mnou dotiahla až takto ďaleko. Našla som v nej viac ako kamošku. Je pre mňa sestra, druhá mama a najlepšia priateľka. A ako vidím Katkinu budúcnosť? Predsa s mojím dieťaťom na rukách,“ smeje sa Ľubka srdečne.

Kamarát zrkadlo

Benefity tohto priateľstva však čerpajú obe strany. Ani Katka neľutuje investovaný čas. „Ľubka je naozaj veľmi zaujímavý človek a sama ani netuší, ako veľmi ma ovplyvňuje. Nastavuje mi zrkadlo a pomáha mi vidieť veci z iného pohľadu. Našla som človeka, ktorého by som mala rada po svojom boku ešte veľmi dlho. Áno, môžem povedať, že som našla ozajstného priateľa.“

Potrebujú vzor

Každoročne opustí brány slovenských detských domovov päť stoviek mladých dospelých. „Možno je ťažké pochopiť, ako môžu nepracovať, neprísť na dohodnuté stretnutie, ako môžu prepadnúť kriminalite, drogám alebo bezdomovectvu. Oni však nemajú žiadne zázemie. Keď minú odchodné vo výške necelých tisíc eur, v zásade nemajú inú možnosť, ako živiť sa spôsobom, ktorý svojim deťom nikto neželá,“ opisuje situáciu odchovancov detských domovov riaditeľ projektu Andrej Vršanský. „Nevedia existovať vo funkčných hierarchických vzťahoch, pretože ich nemali kde odpozorovať.

Si aj ty buddy?

Projekt Občianskeho združenia Pro Vida sa tak snaží vyplniť priestor, kde spoločnosť zlyháva. Malým buddym môže byť akékoľvek dieťa z domova, ktoré má aspoň dvanásť rokov. S účasťou musí súhlasiť aj detský domov, kde vyrastá. Veľkým kamošom môže byť každý dospelý, ktorý má prácu a nájde si na dieťa čas dlhodobo raz týždenne. „Nejde o to, čo dobrovoľník vie, ale o to, aký je. Máme informatikov, maliarku, architektku, horolezca, mladších, starších... Všetko sú to perfektní ľudia, ktorí okrem zarábania peňazí chcú robiť aj niečo dobré, čo má zmysel,“ opisuje účastníkov projektu jeho riaditeľ. Každý záujemca o dobrovoľníctvo musí prejsť výberom a školeniami.

Potom ho čaká zoznámenie s deťmi počas víkendovky. „Dvojice nevyberáme my, ale vytvárame priestor na to, aby sa vytvorili prirodzene podľa toho, kto si s kým sadne. My prihliadame iba na to, aby dobrovoľník a dieťa nebývali ďaleko od seba a mohli sa pravidelne stretávať. Pravidlom je aj rovnaké pohlavie.“ Dvojice sa stretávajú raz týždenne, pričom dobrovoľníci asi raz za mesiac chodia na školenia, ktoré im pomôžu pochopiť správanie detí. Vždy tak majú možnosť obrátiť sa na profesionála, ktorý im poradí. Spoločný čas trávia napríklad pri športe, kultúre alebo pri celkom obyčajnom ničnerobení.

Má to zmysel

„Máme viacero mladých, ktorí z domova odišli, fungujú v spoločnosti a tvrdia, že bez buddyho by asi skončili inak. Sú vďační najmä za možnosť riešiť s niekým pekné aj náročné životné chvíle, za pomoc v krízových momentoch, či za iný pohľad na svet a na seba. Dodáva nám to nádej, že takýchto príbehov môže byť oveľa viac.“

