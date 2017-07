Sme najmúdrejší druh na zemi? Úžasné činy zvierat vás presvedčia o opaku

Dokáže váš pes simulovať, aby dostal dobrotu? Alebo ho v IQ testoch porazí andulka? Zvieracia inteligencia vedcom stále vyráža dych. Sme my ľudia naozaj najmúdrejšie tvory planéty?

Už ste počuli o tom, že aj zvieratá svojim polovičkám dvoria a používajú rôzne pomôcky?

Kytice od zvierat

My ľudia asi ešte stále nedoceňujeme inteligenciu zvierat tak, ako by sme mali. Ale zlepšujeme sa! "Vďaka technickému pokroku dokážeme lepšie sledovať ich správanie a zisťujeme, že emocionálny život nie je len výsada ľudí, že zvieratá dokážu používať či dokonca vyrábať si nástroje a využívať ochranné prostriedky. Napríklad delfín si pri hľadaní potravy chráni vysunutú čeľusť špeciálnou hubkou. Samce niektorých druhov zvierat nosia počas dvorenia samičkám darčeky a kytice, jedince sa dokážu navzájom volať ‚po mene‘, informovať sa o charaktere hroziaceho nebezpečenstva. Vo vymenúvaní podobností s človekom by sme mohli ešte dlho pokračovať,“ vraví docentka Lucia Kršková z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Najinteligentnejší ľudia?

Fakt však je, že pri hodnotení úrovne „múdrosti“ zvierat prihliadame na naše, ľudské kritériá, a porovnávame ich so sebou. To je podľa antropológa doktora Arthura Saniotisa nesprávne, pretože zvieratá sú inteligentné svojím spôsobom. Je dokonca presvedčený, že ľudia nemusia byť najinteligentnejšie tvory na Zemi. „Každý živočíšny druh má svoj ‚typ‘ inteligencie, v zmysle schopností, ktoré mu zabezpečujú prežitie. Hovoriť o ‚múdrejších‘ a ‚hlúpejších‘ či menej inteligentných je často zavádzajúce. Za inteligentnejšie totiž často považujeme druhy, ktoré sa nám najviac podobajú – ľudoopy, alebo tie, s ktorými prichádzame do kontaktu častejšie – psy, kone, mačky, papagáje –, či tie, o ktorých sme sa už vďaka technike dozvedeli viac – delfíny, veľryby," hovorí biologička, že ovplyvnení sme aj detstvom, kedy sme zvykli za menej múdre považovať prasiatka, prasiatka alebo kozliatka, keďže v rozprávkach obyčajne naletia vlkovi.

Múdre nie sú len primáty

Podobne to vidí profesor Alex Kacelnik, zoológ z univerzity v Oxforde. „Keď ľudia zistili, že šimpanzy si vyrábajú nástroje, prekvapilo ich to, no hovorili si – máme spoločných predkov, preto je jasné, že sú šikovné. No teraz pozorujeme mimoriadne správanie niektorých druhov vtákov. Pritom náš posledný spoločný predok s vtákmi bol plaz, ktorý žil pred vyše tristo miliónmi rokov. To teda znamená, že evolúcia môže vymyslieť podobné formy pokročilej inteligencie viackrát. Nie je to čosi, čo je vyhradené pre primáty či pre cicavce.“

Vtáčí mozog

Prekvapujúce zistenie práve o vtákoch priniesol vlaňajší výskum, na ktorom sa zúčastnili aj českí biológovia. Odhalili, že papagáje a niektoré spevavce majú v prednom mozgu dvakrát viac neurónov v rovnakom objeme mozgu ako primáty a dokonca štyrikrát viac ako hlodavce. Nečakané množstvo ich mali najmä v mozgovej kôre. „Dlho sa označenie ‚vtáčí mozog‘ považovalo za hanlivé. No ukazuje sa, že by sme ho mali považovať za kompliment,“ konštatovali s úsmevom autori štúdie Mgr. Pavel Němec, PhD., z Karlovej univerzity v Prahe a Suzana Herculano-Houzelová, PhD., z Vanderbiltovej univerzity v USA.

Vrany majú školy?!

Ich štúdia odpovedala aj na otázku, ktorá trápila odborníkov už dobrých desať rokov – ako to, že vtáky so svojím malým mozgom dokážu riešiť mimoriadne zložité úlohy vrátane výroby nástrojov, plánovania vecí do budúcnosti či úžasnej pamäti? „Myslím, že správanie operencov nás ešte vo všeličom prekvapí. Mňa osobne v poslednom období zaujala napríklad informácia, ako sa mláďatá vrany novokaledónskej učia od rodičov používať nástroje, pričom na to majú špeciálne miesta, ktoré im slúžia ako ‚školy‘. Alebo ako niektoré volavky zelenkasté využívajú pri love na prilákanie potravy návnadu, podobne ako ľudskí rybári. Úžasné sú pamäťové schopnosti orešníc, ktoré si do zásoby poschovávajú aj tridsaťtisíc semien a neskôr sa im podarí nájsť až deväťdesiat percent z nich!“ skladá poklonu vtákom docentka Kršková.



Druhí ľudia zo zvierat nebudú. Podľa expertov sú inteligentné svojim spôsobom. Foto: Shutterstock

Klamstvo je dôkaz inteligencie

So schopnosťou čosi vynájsť, naplánovať, uvažovať o sebe samom či dokonca klamať nie sme sami. "Pritom lživé konanie vyžaduje komplikovanú formu myslenia, pretože musíte byť schopní pripísať zámery inej osobe a predvídať, ako sa bude správať,“ vraví profesor Kacelnik. Vo voľnej prírode to dokážu najmä ľudoopy, ale vedci zistili, že balamutiť vedia aj vtáky. Napríklad zlodejka sojka vie predvídať, že ak ona kdesi ukradla orech a pri jeho ukrývaní ju uvidí iná sojka, jedlo jej zo skrýše uchmatne. Preto spolu s inou sojkou odletia preč, no po chvíli sa tajne sama vráti a preloží orech do inej skrýše. „Akoby rozmýšľala takto – viem, že vieš, kde mám skryté jedlo, a na tvojom mieste by som ho ukradla. Preto zmením skrýšu tak, aby si o nej nevedela,“ opisuje premyslené konanie sojky, v novom názvosloví kapuciarky, profesorka psychológie Nicola Claytonová z univerzity v Cambridgei.

Nástroj včiel

Hoci zďaleka nie všetci vedci sú presvedčení, že by zvieratá dokázali rozmýšľať v minulom, prítomnom a budúcom čase rovnakým spôsobom ako ľudia, zaujímavých objavov v živočíšnej ríši pribúda. Možno už neprekvapí, že pes sa dokáže naučiť aj tristo slov, že šimpanz tvorí pomocou špeciálneho programu v počítači celé vety, že delfíny spolu komunikujú alebo že chobotnica príde na to, ako otvoriť fľašku. Na riešenie komplikovanej situácie však dokáže prísť napríklad aj včela a pomocou nitky si vie pritiahnuť inak nedostupný kvet. Čo je ešte pozoruhodnejšie, vzápätí sa od ne naučia j túto fintu ďalšie členky úľa...

Sme naj?

Jednotná definícia inteligencie prakticky neexistuje. "Ak vychádzame z toho, že ide o schopnosť riešiť problémy, ako napríklad získať potravu, uniknúť predátorovi, zostať zdravý, nájsť si partnera, zabezpečiť potomstvo a podobne, musíme zohľadňovať druhovú príslušnosť zvieraťa, pretože každý druh musí v záujme svojho prežitia riešiť svoje problémy po svojom. Takže merať IQ zvierat ľudskými IQ testmi nie je správna cesta k odhaleniu ich schopností,“ vysvetľuje docentka Kršková. Obrovskú vynachádzavosť preukazujú vlastne všetky zvieratá v prírode, ktoré mali vedci možnosť dlhšie pozorovať, napríklad chobotnice, vrany, mravce. A niektoré dokonca prejavujú city a smútia za svojimi mŕtvymi, napríklad slony či sojky. Zdá sa, že ak tu náhodou my raz nebudeme, inteligentný život sa z planéty Zem určite nevytratí...

