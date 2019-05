Sníval sa vám príjemný sen a chcete v ňom pokračovať? Vieme, ako na to!

Ak ste sa prebudili v najlepšom a chceli by ste vedieť, ako sa sen skončí, môžete ho dosnívať. Podľa expertov sa dá prerušované snívanie naučiť.

Poznáte ten pocit, práve sa máte dozvedieť niečo dôležité alebo ste stretli po rokoch starú lásku a chcete vedieť, ako to dopadne. Aj pocit lietania či dramatické zápletky môžu byť vzrušujúce. Čo však, ak sa zo sna náhle zobudíte, a namiesto súboja či ľúbostného romániku sa opäť ocitnete vo svojej spálni? Možno opäť zaspať a pokračovať v prerušenom snívaní? Na túto otázku odpovedali francúzskemu denníku Le Figaro neurovedkyňa, psychoanalytička a expert na výklad snov.

Sny vznikajú v takzvanej REM fáze spánku, pri ktorej dochádza k rýchlejšiemu pohybu očí a ktorá sa počas noci 4 až 5-krát opakuje. Najdlhšia REM fáza sa pritom objavuje v čase pred prebudením, kedy môže trvať až hodinu. Preto si niektoré sny po prebudení veľmi dobre pamätáme. Najmä ak ide o sny príjemné, mnohí by dali čokoľvek, aby v nich po opätovnom zaspaní mohli pokračovať. Hoci vrátiť sa do sna zdá sa byť nemožné, dá sa to podľa odborníkov naučiť.

Dôležité detaily

„Niektorí z nás sú schopní čiastočne kontrolovať scenár svojich snov. Mohli by teda prípadne pokračovať v príjemnom sne v požadovanej chvíli," hovorí Delphine Oudiettová, neurovedkyňa z Inštitútu mozgu a miechy v Paríži. Tí, ktorí to nevedia, odborníčka odporúča pred samotným pokračovaním spánku spomenúť si na čo najviac podrobností zo sna. Je to najľahší spôsob, ako si vopred navodiť sen a pokračovať v ňom. „Človek rýchlo zaspí, pretože prebudenie je krátke a je sústredený na sen," dopĺňa Oudiettová.

Kľúč k úspechu

„Stimuláciou podvedomia je možné buď pokračovať v tom, o čom chceme snívať, alebo si vybrať, o čom sa nám má zdať," tvrdí psychoanalytik a odborník na sny Thierry-Frédéric Moir. Kľúčom k úspechu je podľa neho aj dýchanie a schopnosť sústrediť sa na sen. „Je potrebné sa uvoľniť a pokojne a hlboko sa nadychovať a vydychovať, aby sa nám podarilo vytvoriť duševné prázdno," upresňuje expert.

Vhodný čas

Ideálnym okamihom pre čo najvyššie šance na pokračovanie vo sne je nepochybne chvíľa ihneď po prerušení spánku. Vhodné k pokračovaniu snívania je tiež ráno. „Ku koncu noci, keď sme prešli všetkými fázami spánku, vstupujeme priamo do REM fázy," vysvetľuje psychoanalytik Thierry-Frédéric Moir. Tá je dobou, kedy sú sny najintenzívnejšie. Vhodná je tiež popoludňajšia siesta.

Väčšiu kontrolu

Pokračovať v prerušenom snívaní dokážu ľudia s narkolepsiou. Ide o ochorenie, pri ktorom upadajú náhle počas dňa do spánku , a to pri akýchkoľvek aktivitách. „Snívajú veľmi často a viac ako ostatní, pretože zaspávajú vo fáze paradoxného spánku, teda fázy REM, počas ktorej snívame. Počas tohto cyklu je mozgová aktivita bližšia bdelému stavu, čo vysvetľuje, prečo majú väčšiu kontrolu nad svojimi snami a sú viac schopní ich ovládať a pokračovať v nich," upozorňuje pre denník Le Figaro Ginevra Uguccioniová, neuropsychologička z parížskej kliniky Pitié-Salpêtrière.

