Soľ je nad zlato. Lekárka radí, koľko jej naozaj potrebujete

Nie každý, kto nešetrí soľou, musí mať vysoký tlak. Niekto je totiž na ňu menej a niekto viac citlivý. Môže za to genetika, ale aj množstvo vonkajších vplyvov.

Dnes sa soľ pokladá doslova za triedneho nepriateľa. „Spolu s cukrom a bielou múkou ju označujú za jednu z troch bielych smrtí. Ale nie je to správne, pretože soľ je pre telo nevyhnutná, bez nej by sme neprežili. Zohráva dôležitú úlohu v hospodárení organizmu s vodou. Máme ju v telesných tekutinách, predovšetkým v krvi, udržiava jej objem i tlak tým, že ‚priťahuje‘ vodu. Je potrebná aj pri prenášaní nervových impulzov, pri svalových kontrakciách a zohráva dôležitú úlohu pri putovaní tekutiny do buniek a von z nich,“ prízvukuje praktická lekárka MUDr. Jana Bendová. „Deti, starší ľudia a tí s ochorením obličiek alebo so srdcovým zlyhávaním by však mali prijímať menej soli ako všeobecne odporúčané dva až štyri gramy denne,“ dodáva.

Záťaž na obličky

Hladina sodíka aj chlóru sa dá zistiť z krvi, no nepovie vám to nič o tom, či máte v potrave málo alebo veľa soli. Doktorka Bendová pripomína, že prekročenie šiestich gramov soli denne zvyšuje krvný tlak a ak si takéto dávky dopriavate dostatočne dlho, môže byť vzostup tlaku naozaj výrazný. „Na druhej strane zasa platí, že zníženie príjmu sodíka približne o šesť gramov denne krvný tlak znižuje. Zdá sa však, že i príliš nízky príjem soli môže prinášať zdravotné riziká. Strava buď príliš bohatá, ale aj príliš chudobná na soľ môže vyvolať metabolické poruchy a negatívne ovplyvniť riziko ochorení srdca a ciev,“ dodáva MUDr. Jan Piťha.

Poháriky oklamú

Kuchynská soľ obsahuje 40 % sodíka, jedna čajová lyžička 2,3 gramu. Prirodzene je v mnohých potravinách, v mäse, v zelenine, v rybách, obsahuje ju i materské mlieko. Oveľa viac jej je v spracovaných potravinách, v mliečnych výrobkoch, v chlebe či v konzervovanej zelenine. Do potravín sa pri spracovaní okrem prirodzenej soli dostáva aj pridaná alebo rôzne aditíva obsahujúce sodík, napríklad sóda bikarbóna, glutaman sodný či prášok do pečiva. MUDr. Jana Bendová radí nespoliehať sa pri sledovaní obsahu soli v potravinách na vlastné chuťové poháriky. „Soľ si nemusíte špeciálne dopĺňať. Zdravý príjem zabezpečíte, ak budete jedávať čo najviac čerstvých, nespracovaných potravín. V našich podmienkach určite nehrozí príjem soli pod normu. Naopak, väčšina ľudí prijíma bežne 5 - 10 - násobok odporúčaného príjmu a vôbec o tom netuší,“ zdôrazňuje.

Sladkoslaný klam

Dávajte si pozor aj na potraviny, ktoré na prvý pohľad až tak slano nevyzerajú. „Napríklad kyslá kapusta, salámy, klobásky, šunky. Aj do sladkých koláčov sa bežne pridáva štipka soli, veľa soli je vo fastfoodových jedlách,“ upozorňuje odborníčka. Nepodceňujte ani nápoje, v mnohých minerálkach je dosť vysoké množstvo sodíka, aj v niektorých pramenitých vodách. Docent Jan Piťha pripomína, že slaná chuť ide ruka v ruke s vyšším príjmom tekutín. Odborníci vyrátali, že ak by sa príjem soli u detí znížil o tri gramy denne, vypili by o dva a pol dávky menej sladených nápojov.

Ako soľ obmedzíte?

Odstráňte soľničku zo stola.

Čítajte údaje o jej obsahu na obaloch potravín, vo worcesterskej omáčke je šesť percent soli, v sójovej až osemnásť.

Výbornou náhradou soli pri varení sú bylinky – petržlen, majorán, bazalka, rozmarín, ale i cesnak a cibuľa.

Uprednostňujte šetrnejšie spôsoby spracovania potravín, napríklad dusenie na pare.

Zdravá rada

Zdravý príjem soli telu zabezpečíte, ak budete jedávať čo najviac čerstvých, nespracovaných potravín.