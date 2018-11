Spíme na polmozgu ako delfíny? Expert: Fatálne následky zažívame denne

Čo rozhodne o tom, či unavení dôjdete na diaľnici bezpečne do cieľa alebo nie?

V nedávnom článku publikovanom v renomovanom Science slovenský vedec a neurogenetik Mgr. Tomáš Eichler s kolegami dokázal, že unavený mozog upadá do spánku prirodzene, ak neprichádzajú dráždivé zmyslové podnety zvonka. Následky môžu byť tragické...

Z nedostatku odpočinku sú ľudia chorí. O akých tragických následkoch ešte hovoríme?

Na základe našich aj predošlých výsledkov predpokladám, že nevyspatí ľudia by mohli upadať do akýchsi mikrospánkov. Snáď najznámejšie tragické príklady sú u vodičov počas jazdy na diaľnici, jednoduchej ceste s nedostatkom dráždivých stimulov pre unavený mozog. Vtedy máme preukázateľne pomalšie reakcie, na čo mnohí doplatili.

Ak by ľudia viac spali, zmenilo by to štatistiky nehôd?

Aj keď človek veľa znesie, nedostatok spánku môže byť fatálny. Popri pocitových nepríjemnostiach z nespavosti, znížená pozornosť a kognitívne funkcie vám môžu zapríčiniť nehodu. Nehovoriac o zhoršovaní všetkých systémov organizmu, ktoré predčasne starnú.

Napríklad...?

Po niekoľkých prebdených nociach môžete mať krvné parametre cukrovkára alebo dokonca človeka o desaťročia staršieho od vás. Po viac ako týždeň či dvoch trvajúcej sústavnej nespavosti sa u pacientov s fatálnou familiárou insomniou opakovane pozorovali horúčky, triašky, silné potenie, tiky, zášklby, neskôr úzkosti, depresie, kóma až smrť....

Napriek tomu sa nehoda mnohým unaveným nestane, lebo včas precitnú. Máme predsa len v mozgu akýsi alarm?

Mozog máme na to, aby sme prežili, a hlavne, pohotovo reagovali. Ale čím je mozog unavenejší, tým je tlak zaspať vyšší. Na základe našich zistení však vyplýva, že ani počas spánku nie je úplne vypnutý. Určité časti mozgu zostávajú v pozore aj počas spánku, aby sme sa mohli prebrať.

Niečo ako napoly spiace delfíny?

Na rozdiel od človeka migrujúce vtáky a delfíny dokážu spať len s jednou mozgovou hemisférou. Striedajú ju s druhou, takže nemusia prerušovať lietanie či plávanie. Aj tak dokážu bezpečne dopriať spánok značnej časti mozgu počas jazdy. Človek to však nedokáže. Jeho mozog počas spánku vyhodnocuje, či mu hrozí nebezpečenstvo, alebo sú podnety prostredia banálne a odreže nás od nich.

To u ľudí asi nehrozí. No sú aj takí, ktorí po troch hodinách spánku podajú obdivuhodné výkony. Ako je to možné?

Zdraví ľudia, bez nadmernej vyčerpanosti, s niektorými formami génov pre biologické hodiny sa skutočne zaobídu s trochu kratším spánkom okolo šiestich hodín. Ak niekomu stačí normálna, alebo trochu kratšia dĺžka spánku bez negatívnych následkov, ukazuje to, že sa jeho telo a myseľ dokážu zdravo obnoviť. Závisí to však aj od veku a ďalších faktorov. Štúdia za štúdiou ukazujú, že ak si aspoň na krátko odpočinieme po náročnom dni, dokážeme ďalej podávať lepší výkon ako bez odpočinku.

