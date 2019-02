Spíte na boku a bolieva vás chrbát? Potrebujete špeciálny vankúš od Pati

Inšpirácia na vankúš, ktorý jej zmenil život, objavila Patrícia Rišianová (36) v romantickej komédii. Ak spíte na boku a chcete sa zbaviť bolesti chrbta, jej vankúš zmení život aj vám.

Učiteľke biológie a geografie sa v pracovni neopravené písomky už dávno neváľajú. Po piatich rokoch v školstve Patrícia Rišianová z Oždian skonštatovala, že učiť dnešné deti nie je nič pre ňu a zamestnala sa ako úradníčka. Popri tom sa však stále venovala svojej záľube z detstva. „Šiť som začala v jedenástich rokoch, viedla ma k tomu mamina,“ usmieva sa pri spomienke na svoje prvé zvonové rifle. Neskôr začala šiť oblečenie aj pre kamarátov. Až do roku 2011. „V televízii išla komédia s Jennifer Lopez. Bola tehotná a túlila sa k dlhému vankúšu. Vravím si, to je super, veď aj ja spím na boku a medzi nohy si dávam paplón,“ rozpráva Patrícia nadšene.

Prvá objednávka

A tak si vyrobila svoj prvý podlhovastý vankúš. „Hovorím si, keby som to dala na webovú stránku, kde ľudia predávajú vlastnoručne vyrobené veci, možno by sa to ujalo. Tak som to skúsila,“ spomína, že hneď na druhý deň dostala prvú objednávku. To ju nakoplo. „Začala som teda na internete hľadať dodávateľov látok, veľmi sa mi zapáčili americké, sú pevné pestré, kvalitné, ale šijem i z francúzskych a českých. Prvoradé u mňa je, že každý si sám vyberá látku,“ prezrádza.

Patrícia Rišianová z Oždian má na Medzinožník ochrannú známku.

Vymyslieť vankúšu meno nebolo zložité. „Rozmýšľala som, ako by sa to mohlo volať, a keďže je to medzi nohy, bolo to ľahké. Po zadaní na internete síce nájdete už aj iných výrobcov medzinožníkov, ale ja tento názov môžem používať jediná. Od februára mám na názov, ktorý som si vymyslela, ochrannú známku od úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici," hovorí, že celý proces vybavovania a overovania trval dlhšie.

Opora pre chrbát

Keď sa po župných voľbách na jej úrade zmenilo vedenie, rozhodla sa živiť iba šitím. „Tvorila som aj popri práci, ale šiť som mohla iba cez víkendy. A najmä pred Vianocami som nestíhala ani žiť.“ Spokojných ľudí, ktorí sa dobre vyspali, pribúdalo. Aj jej príbuzní a kamaráti začali medzinožník používať, ale iba tí, ktorí spávajú na boku. Ženy ho často objednávajú pre svojich partnerov. Väčšina chlapov leží na boku, medzi kolená si dávajú paplón a potom im ťahá na kríže. To však nie je jediná výhoda,“ konštatuje Patrícia.

Okrem krížov v teple, uľavíte i chrbtici, preto ho obľubujú i tehotné. „Drieková a krížová chrbtica je s vankúšom stabilizovaná. Starším ľuďom zase vyhovuje to, že sa im o seba netrú členkové kosti,“ vymenúva ďalšie výhody. Každý jeden medzinožník sa dá navyše použiť pri dojčení, matka si ho jednoducho obtočí okolo seba, uviaže a dieťatko naň položí.

Pre alergikov

So svojím prvým medzinožníkom už nespáva. Má nový. Ten prvý bol páperový a rokmi ju začali pierka pichať. Druhý si Patrícia spravila z antialergického vatelínu. „Za sedem rokov som svoju ponuku postupne prispôsobila dopytu.“ Teraz každý medzinožník obsahuje to isté. Dôležité je aj to, koľko meriate a akú veľkú máte posteľ.

Výplň do vankúšov je vatelín, ktorý je vhodný aj pre alergikov. FOTO v texte: Robo Hubač

„Väčšina ľudí meria do 175 centimetrov, preto aj klasický rozmer medzinožníka je tomu prispôsobený. Vyrábam ho vo viacerých tvaroch. Ak má niekto dva metre, klasika mu nestačí,“ vysvetľuje. Myslite i na to, že na medzinožník potrebujete v posteli priestor. „Ak je posteľ široká iba 140 centimetrov, ďalší člen sa vám tam ťažko zmestí,“ konštatuje bývalá učiteľka.

Zvieratko pre všetko

Postupne Patrícia prešla do svojho vlastného e-shopu. „Keď ma kopne múza, musím tvoriť. Nejem, nespím, kým to nedokončím,“ prezrádza a ukazuje nám vankúš v tvare zvieratka. „To je Johanka, zvieratko pre všetko. Je to buď ovečka, alebo kravička, každý v nej vidí, čo chce. Môže to byť hračka pre deti a mnoho z nich s Johankou aj spáva. Ale využijú ju aj dospelí na spevnenie krčnej chrbtice, keď cestujú na dlhšie trasy. Ženám poslúži aj ako popôrodný vankúšik. Megajohanka je výborná pomocníčka na tandemové dojčenie dvojičiek. Nedávno ju objednali i pre ležiaceho pána na polohovanie,“ prezrádza Patrícia.

Popritom sa venuje odliatkom, vyrába súpravy pre sadrové spomienky. „Môžete si jednoducho doma vyrobiť odliatok labky svojho psíka, nožičiek dieťatka alebo rúk novomanželov i s obrúčkami či tehotenské bruško,“ hovorí, že teraz potrebuje veľa tvoriť.

Názor odborníčky

Na medzinožník sme sa opýtali aj internistky a fyziatričky MUDr. Velérie Javorskej z nemocnice vo Vranove nad Topľou. Naozaj vankúš medzi nohami pomôže zbaviť bolestí chrbta? „Ak si v polohe na boku dáte medzi pokrčené kolená vankúš, uvoľníte napätie vo svaloch v oblasti stehien, v bedrových kĺboch a panvových kĺboch. Táto poloha vám uľaví, aj keď cítite dráždenie nervových štruktúr v driekovej oblasti, ktoré smerujú do dolných končatín. Či vankúš medzi kolenami pomôže aj vám, je veľmi individuálne. Závisí to od typu svalovej nerovnováhy, prípadne poškodenia chrbtice. Niektorým ľuďom s bolesťami chrbta táto poloha pri spaní skutočne prináša úľavu, iným poloha na bruchu alebo na chrbte. Každý by si mal vyskúšať a nájsť svoju úľavovú polohu. Pamätajte však, že spanie s vankúšom medzi nohami neodstráni príčinu bolestí chrbta. Pomôže vám tým, že zmierni svalové a šľachové napätie a dráždenie nervov,“ hovorí odborníčka.