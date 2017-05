Spoveď princa Harryho: Po 20-tich rokoch prehovoril o veľkom trápení

Britský princ Harry porušil tradíciu kráľovskej rodiny a pred verejnosťou priznal psychické problémy po smrti svojej matky.

Princezná Diana zahynula v roku 1997 pri autonehode v parížskom tuneli spolu so svojím milencom Dodim al Fayedom. Rok predtým sa rozviedla s kráľovským následníkom princom Charlesom. Harry mal v čase jej smrti 12 rokov. Dnes je to 32-ročný zrelý muž.



Z televízneho prenosu smútočného pochodu si mnohí pamätajú dvoch smutných chlapcov, ktorí so sklonenou hlavou kráčali za Dianinou rakvou. Menší z nich bol Harry. Foto: Profimedia.sk

Škanalózny princ

Odvtedy absolvoval vyše 20 návštev u psychológa. „Bol som na pokraji zrútenia", prezradil v rozhovore pre denník The Daily Telegraph. „Strkal som hlavu do piesku a odmietal som myslieť na mamu, veď to by mi pomohlo?", vysvetľoval ďalej. „Malo to však vážne dôsledky nielen pre môj osobný život, ale aj pre prácu." Okrem rozvodu rodičov a tragickej smrti matky ho poznačili aj iné veci. Bol pod dohľadom prísnej kráľovskej rodiny a navyše pod tlakom verejnej mienky, ktorá ho stále porovnávala so slušným starším bratom. Harry svoje trápenie riešil po svojom - nacistickou uniformou na kostýmovej párty, drogami, alkoholovými excesmi na divokých oslavách či holým pózovaním na balkóne. Bulvárne médiá mu dali prezývku "Dirty Harry".

Odhalil svoje tajomstvo

Takmer 20 rokov svoje pocity tajil. „2 roky som prežíval totálny chaos", priznal. Vôbec nevedel, ako naložiť s úzkosťou a strachom, ktoré boli dôsledkom potláčaného žiaľu a neprejavených emócií.



Foto: Profimedia.sk

Až ako 28-ročný našiel odvahu a obrátil sa na profesionálnu pomoc. Veľmi ho pritom podporoval starší brat Wililam. „Bol pre mňa naozaj obrovskou oporou," potvrdil Harry v rozhovore. Pomohla mu aj vojenská škola, pôsobenie v armáde a šport. Často mal chuť niekoho udrieť. Preto začal s boxovaním, vďaka ktorému zvíťazil nad potláčanou agresivitou.

Hlavy hore!



Foto: Profimedia.sk

Harry, William a jeho žena princezná Kate pracujú pre charitatívnu organizáciu Heads Together, ktorá pomáha psychicky chorým ľuďom. Žiadajú, aby sa duševným problémom venovala rovnaká pozornosť ako ostatným ochoreniam a aby postihnutí neboli stigmatizovaní. Vysvetľujú, že tradičný britský zvyk "za každú cenu udržať hornú peru nehybnú", teda neprejavovať svoje pocity, je pre psychické zdravie škodlivý a vedie k depresiám a samovraždám. Naopak, pomáha mu športovanie. Preto sa kampaň nadácie objavila aj na slávnom maratóne, ktorý sa cez víkend konal v uliciach Londýna.

Aj Lady Gaga



Princ William počas videochatu s popovou divou Lady Gaga. Foto: Profimedia.sk

Ku kampani sa pridala aj pop star Lady Gaga, ktorá sa sama vyrovnáva s duševnou traumou. Ako dievča ju znásilnili. „Treba podniknúť všetko, čo sa dá, aby sa táto téma odtabuizovala", povedala speváčka vo videotelefonáte s princom Williamom, ktorý Kensingtonský palác uverejnil na sociálnej sieti. „Hoci to bolo ťažké, najlepšie, čo sa mi mohlo stať, bolo o svojej psychickej chorobe hovoriť," potvrdila. VIDEO TU►Lady Gaga verejne priznala psychickú chorobu. Desí ju každý deň!

