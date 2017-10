Šteklenie nemá ďaleko od agresivity, tvrdí expertka. Akoto, že sa smejeme?

Väčšina detí a dospelých nemá šteklenie rada. V extrémnych prípadoch sa môže zmeniť na mučenie, mieni psychologička Geraldina Palovčíková.

Vedci tvrdia, že šteklenie je obranný reflex, ale aj istá forma medziľudskej komunikácie. Výsledky niektorých výskumov naozaj naznačili, že šteklenie je veľmi stará a stále zachovaná forma spoločenskej komunikácie, utvárania väzieb medzi blízkymi osobami. Ale na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať – nejde tu totiž iba o fyzické dotyky, ale i o to, kto vás šteklí. „Ak ide o milovanú osobu, môžete jej dotyky pociťovať ako príjemné, ale keď vám to isté urobí starší súrodenec, je to skôr ‚mučenie‘. Od cudzieho človeka by ste to chápali ako útok na integritu. Svoje spraví aj momentálna situácia – unavení ľudia bývajú menej štekliví, intenzitu šteklivosti môže zvýšiť moment prekvapenia či neočakávania," hovorí psychologička Geraldína Palovčíková.

Ako to, že sme na niektorých miestach citlivejší a na iných menej či vôbec?

V koži máme veľa receptorov, ktoré nám umožňujú pociťovať dotyk, tlak, tvrdosť, teplo, chlad, mäkkosť, bolesť, hladkosť, drsnosť, svrbenie, šteklenie, mokro, sucho a iné vnemy. V citlivejších telesných zónach je receptorov viac. Jedna z teórií hovorí, že sme šteklivejší na miestach, kde je tenká pokožka, ako krk, podpazušie a podobne. Osobne sa domnievam, že to závisí aj od prahu bolesti u daného jedinca.

Môže šteklenie bolieť?

Myslím, že väčšina dospelých ľudí ho nemá rada a mnohým je vyslovene nepríjemné. Neobľubujú ho ani deti, hoci mnohí dospelí si myslia, že je to hra, ktorá sa im páči. Podľa odborníkov deti o samotné šteklenie príliš nestoja, azda okrem zriedkavých prípadov, keď môžu takúto „hru“ ovládať a ukončiť vtedy, keď si to želajú.

Prečo?

Šteklenie nemá ďaleko od fyzickej agresivity. Útočník naruší vašu osobnú zónu, akúsi pomyselnú bublinu s priemerom do štyridsaťpäť centimetrov, ktorú si úzkostlivo chránite. Je to komunikačný okruh vymedzený na najdôvernejšie kontakty s blízkymi osobami. Mnohým ľuďom pri pošteklení naskočí husia koža, ktorá sa objavuje, keď nám niečo naženie strach. Svaly stále reagujú na ohrozenie či na úľak rovnako ako zvieratá.

Ale veď pri šteklení sa často smejeme. A smiech je pozitívna emócia.

Tento smiech nie je výrazom pôžitku či radosti a zväčša ho sprevádza obrana, odstrkovanie a výkriky „dosť“, „prestaň“, „nie“, „nerob“. Obeť šteklenia sa neraz nedokáže ani nadýchnuť a súvisle niečo povedať, je bezmocná a to v nej vyvoláva stres. Vedci predpokladajú, že smiech pri šteklení je signál pre agresora, že sa mu podriaďujeme a vzdávame sa. Je to vlastne naše podvedomé úsilie dosiahnuť, aby čo najrýchlejšie svoj nepríjemný útok šteklením skončil. Niečo podobné, ako keď si pri smiechu dávame podvedome ruku pred ústa, čím signalizujeme tomu druhému, že nie sme agresívni. „Cerenie zubov“ totiž vyjadrovalo u našich predkov hrozbu útoku.

To znie skôr ako týranie...

V starej Číne sa používalo ako mučiaci nástroj, pretože nezanechávalo na tele stopy. V Japonsku existovalo mučenie „kusuguri-zeme“, čiže nemilosrdné šteklenie. V starovekom Ríme namáčali odsúdeným do soľného roztoku nohy, ktoré potom nechali oblizovať kozám, čo sa po opakovaní stalo extrémne bolestivým. Záznam o mučení šteklením existuje dokonca i z koncentračného tábora.

Môže také šteklenie spôsobiť psychickú traumu?

Profesor Vernon Wiehe z Univerzity v Kentucky vo svojej knihe o zneužívaní detí publikoval svoje výskumné zistenia týkajúce sa stopäťdesiatich dospelých, ktorých v detstve zneužívali súrodenci. V niekoľkých prípadoch išlo o šteklenie, ktoré u obetí vyvolalo extrémne fyziologické reakcie, ako je vracanie, únik moču, strata vedomia a neschopnosť dýchať. Nekontrolovateľný smiech vyvolaný šteklením môže viesť až k zastaveniu srdca.

Nemôže byť šteklenie aspoň trochu príjemné? Napríklad pri sexe?

V sexshopoch nájdete pierka na jemné šteklenie a hladkanie partnera. Telo v takom prípade, našťastie, vie, čo ho čaká, také šteklenie nevyhodnocuje ako signál nežiaducej agresie, ale ako prostriedok na uvoľnenie.

