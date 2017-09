Stephen Hawking chce zachrániť zdravotníctvo: Je v kríze, potrebuje nátlak!

Vedec Stephen Hawking vyhlásil, že bez systému zdravotníctva vo svojej krajine by dnes nebol medzi živými a rád by mu teraz splatil všetko späť. Ako?

Stephen Hawking vďačí zdravotníctvo za záchranu. Teraz chce on zachrániť systém. Autor: Shutterstock.ocm

Hawkingovi diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu keď mal 21 rokov, krátko pred svadbou. Ako hovorí Hawking, lekárska starostlivosť, ktorú odvtedy dostal, mu pomohla žiť život po akom túžil a prispieť k pochopeniu fungovania vesmíru. Po zistení choroby mu však lekári predpovedali len niekoľko rokov života.

Choroba našťastie napredovala oveľa pomalšie, ako sa predpokladalo a nepretržitá starostlivosť lekárov a opatrovateľov mu pomohli prežiť dlhý a zaujímavý život. Dnes má 75 rokov, je riaditeľom výskumu v Centre pre teoretickú kozmológiu a spolu s kolegami čoskoro zverejní ďalšiu štúdiu o čiernych dierach.

Zamlčiavanie pravdy

Minulý rok sa Hawking podpísal pod list, v ktorom spolu s niekoľkými ďalšími odborníkmi žiada, aby bola politika zdravotnej starostlivosti založená na vedeckých výskumoch. Hawkingovi sa nepáči, ak politici zneužívajú vedu na presadenie vlastných záujmov. Robia to napríklad tak, že citujú len výskumy, ktoré sa im hodia a výsledky iných zamlčiavajú.

Znehodnocujú tak vedeckú kultúru, v ktorej je vyberanie si žiaducich výskumov neakceptovateľné. Jedným z následkov takéhoto správania je to, že ľudia prestávajú vede dôverovať. To všetko sa deje v čase, keď sú podľa Hawkinga vedecký výskum a pokrok dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Nie je výskum ako výskum

To ako sa politici hrajú s výskumami ukázal Hawking na príklade zlepšenia víkendovej zdravotnej starostlivosti. Britský minister zdravia pri nej argumentovali ôsmymi štúdiami. Z nich len polovica bola „peer-reviewed“, čiže ju revidovali aj iní odborníci, ako samotní autori. Tri z nich použili dáta z rovnakej populačnej vzorky a navyše neboli aktuálne. Len dve z nich boli z poslednej dekády. V tom istom čase však na ministerstve ležalo ďalších 13 nezávislých, peer-reviewed štúdií. Tie však minister nepoužil, lebo sa mu nehodili do jeho argumentácie.

Zhoršenie zdravotnej starostlivosti

Problém podobných postupov a prispôsobovania si reality vidí Hawking v tom, že uviedli celý zdravotný systém do krízy. Zdravotníctvo už nie je dostatočne financované, mnohé služby sa sprivatizovali, študujúce zdravotné sestry už nedostávajú štipendiá a iné. To všetko má vplyv na to, že sa zdravotná starostlivosť zhoršuje. Nespokojnosť rastie na strane pacientov aj lekárov a verejný systém musí riešiť ešte aj zlyhania zo sprivatizovanej časti sociálnej starostlivosti.

Je to otázka sily

Hawking sa na celú situáciu pozerá, ako inak, očami fyzika. Na zdravotný systém podľa neho pôsobia sily s rôznymi záujmami. Na jednej starne je to sila nadnárodných korporácií, ktorých hlavným motívom je zisk. Vedec to porovnáva z USA, kde sú tieto korporácie v zdravotníctve dominantné. Z tohto sektora im plynie enormný zisk, zdravotná starostlivosť tam nie je dostupná pre každého a celkovo pacientov stojí viac ako v Británii.

Druhou silou sú ľudia a demokracia. Prieskumy verejnej mienky sústavne ukazujú, že väčšina ľudí je v prospech verejne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a je proti jej privatizácii. Zdravotníctvu by tak podľa Hawkinga prospel vyšší tlak verejnosti. Takto vedec vyzýva britský ľud k väčšiemu záujmu o to, čo sa okolo nich deje a o to, ako sa menia donedávna širokodostupné zdravotnícke služby. U nás je situácie v mnohom podobná a tak môžeme dúfať, že keď pán Hawking skončí v UK, zavíta zo svojimi ozdravovacími aktivitami aj ku nám.