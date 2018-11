Svieže TIPY pre otužovanie na každý deň: Vyzbrojte sa proti vírusom!

Nohy v teple, zabalení do deky a vyhriati horúcou sprchou. Ako ste dnes svojej imunite pomohli? Namiesto tepla, skúste liečbu chladom.

Vedeli ste, že vírus chrípky môže prežívať na oblečení, papieri či vreckovke až 12 hodín a na hladkých povrchoch dokonca viac ako jeden deň? Ak máte imunitu v dobrej kondícii, s mnohými choroboplodnými zárodkami si organizmus poradí a choroba neprepukne.

Aby však telo zvládlo vírusy v kombinácii so zmenou počasia, chladom a mrazom, ktoré zima prináša, potrebuje sa dopredu pripraviť. Posilnenie imunity, teda zlepšenie odolnosti organizmu voči pôvodcom chorôb a cudzorodých látok, môžete dosiahnuť otužovaním, saunovaním, pohybom, ale aj bylinkami či zdravým stravovaním.

Vyzbrojení na zimu

Najskôr si pripomeňte, ako ste dnes spali. Ak ste ráno vyliezli spod vyhriatej periny vo vykúrenej miestnosti a chystáte sa von poriadne naobliekaní, svojej imunite veľmi nepomáhate. Naopak, najlepšie urobíte, ak sa začnete otužovať vzduchom, no nie suchým, vyhriatym, ale čerstvým a chladným. „Začnite prechádzkami v prírode, a to aj vtedy, keď je vonku chladnejšie počasie. Prechádzky postupne predlžujte a zároveň si dajte o jednu vrstvu oblečenia menej. Ráno pridajte trochu cvičenia pri otvorenom okne, pri ktorom sme celú noc spali,” hovorí o posilňovaní imunity otužovaním športový lekár MUDr. Ernest Caban.

Studená sprcha

Odborník vysvetľuje, že po otužovaní vzduchom môžete prejsť na otužovanie so studenou vodou. A budete sa cítiť výborne! „Môžeme začať jednoducho tým, že po okúpaní alebo osprchovaní začneme tak, ako to doporučuje priekopník tejto teórie Sebastian Kneipp, s postupným otužovaním končatín. Studenou vodou najskôr sprchujete oblasti členkov, prechádzame na kolená, predkolenia, a keď si na chladnú vodu zvyknete, prejdete na celé končatiny,” vysvetľuje športový lekár, že až neskôr prichádza na rad hrudník a horné končatiny. Terapiu šokom teda radšej neskúšajte, pretože nie je príjemná a imunite ani nepomôže. Na to, aby ste si mohli sprchovať studenou vodou celé telo, potrebujete čas.

Posilní cievy

Pravidelným otužovaním zlepšíte termoreguláciu, zabránite únikom telesného tepla, posilníte cievy aj imunitu. A po čase vám čoraz studenšia sprcha na celé telo nebude robiť problém. „Doporučuje sa tiež striedanie teploty vody. Sprchu začneme teplou vodou, prejdeme ňou celé telo a potom to isté zopakujete zo studenou vodou. Kombináciu teplej a studenej vody vystriedame dva až trikrát, končíte studenou vodou,” prezrádza tajomstvo otužilcov Ernest Caban. Ak toto všetko zvládnete, do roka až dvoch môžete skúsiť plávanie v prírodných vodách. Takzvané ľadové medvede, ako sa známi otužilci nazývajú, zvládajú vojsť alebo aj plávať v riekach a jazerách počas zimných mesiacov. A ani mínus na teplomery ich neodradí.

Snežný extrém

Nemusíte sa však pripravovať na ľadové plávanie. Počas zimy môžete vyskúšať príjemný „kúpeľ” v snehu. Športový lekár radí vyšúchať si snehom ruky a tvár. Ak máte viac odvahy, postupne môžete prejsť bosými nohami po snehu alebo sa vyváľajte v snehovej pokrývke. Toto otužovanie je ideálne praktizovať po saune alebo horúcom kúpeli. Telo zažije teplotný extrém, no neochorie, princíp je podobný ako pri striedaní teplej a horúcej sprchy. Naopak, pocítite príjemné mravčenie na pokožke a prekrví sa vám celé telo.

Mínus stotridsať

Ale tam liečba chladom nekončí. V poslednom období stúpa popularita kryokomôr a kryosáun, ktoré vyhľadávajú nielen dobrodruhovia. „V týchto zariadeniach je teplota mínus 120 až 130 stupňov Celzia .Toto číslo nech Vás nedesí. Kto je zdravý, znesie 2 až 3 minúty v extrémnom chlade bez problémov. Pocity sú vynikajúce. Na liečbu chladom prišli Japonci, dnes je kryoterapia rozšírený trend po celom svete,” hovorí propagátor kryokomôr Ernest Caban. Terapia extrémnym chladom má rôzne využitie - používa sa pri regenerácii, zápalových ochorenia, po rôznych operáciách alebo napríklad pri reumatoidnej artritíde. Výrazné urýchľuje zotavenie u športovcov po tréningu a športovom výkone a tiež zvyšuje obranyschopnosť imunitného systému. A čo je zaujímavé, kryokomory nie sú len pre pokročilých, ale môžu pomôcť pri začiatkoch s otužovaním.

