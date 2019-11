Sympaťák Ryan Gosling relaxuje pri štrikovaní. Prekvapí vás, čo dokáže Justin Bieber

Spevák Rod Stewart je presvedčený, že každý potrebuje svojho koníčka. Niekto siahne po tradičnejších záľubách, iného náhoda privedie k originálnemu nápadu. Zberateľstvo Toma Hanksa vás prekvapí.

Obľúbený herec objavil krásu štritkovania pri natáčaní filmu Lars a jeho vážna známosť. „Točili sme scénu, v ktorej bol Lars v miestnosti plnej starých dám, ktoré plietli. Bola to celodenná scéna, a tak mi ukázali, ako sa to robí. Bol to jeden z najpohodovejších dní v mojom živote,“ povedal v rozhovore pre GQ Australia. Ihlice a bavlna boli pre neho perfektný relax. Navyše na konci snaženia vás niečo čaká, pekný darček, napríklad šál. Zdá sa, že Ryan Gosling má vzťah k ručným prácam už odmalička. Spomínal, že v detstve pomáhal strýkovi, ktorý miloval Elvisa Presleyho, vytvoriť kostým tejto rockenrolovej hviezdy. „Bol som tak trochu ako jeho tieň a pomáhal som mu vždy, keď som mohol. Dokonca neskôr pracoval na farbe hlasu a speve,“ hovorí sympatický herec.

Aký koníček má Rod Stewart a pri čom si oddýchne Jennifer Garnerová? ►