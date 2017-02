Telo má hliníkové limity. Tieto potraviny do alobalu nebaľte!

Otázka, či je hliník nebezpečný alebo nie, rezonuje už roky. Myslíte si, že sa do vášho tela nedostane? Obsahujú ho nápoje i potraviny

Patríte k ľuďom, ktorí do alobalu zabalia všetko od šunky až po zvyšok citróna? Vedci sa už roky zaoberajú tým, ako táto populárna hliníková fólia pôsobí na ľudský organizmus. Kontroverzný je práve hliník, ktorý kritici často označujú za vinníka vzniku rakoviny alebo Alzheimerovej choroby.

Reaguje nielen so soľou

Možno si to ani neuvedomujete, ale hliník je bežnou súčasťou potravín. Prijímate ho dokonca i prostredníctvom vody, ale aj cez kozmetické produkty, keďže sa využíva ako obalový materiál. Odborníci tvrdia, že doteraz nebola vedecky dokázaná ani škodlivosť hliníka v prípravkoch proti poteniu. Zároveň však dodávajú, že pri používaní alobalu treba postupovať rozumne a jeho príjem minimalizovať. „Do alobalu by ste nemali baliť najmä potraviny, ktoré sú slané a kyslé,“ povedala pre magazín Stern Silke Schwartau z Centra spotrebiteľov v nemeckom Hamburgu. Dlhším pôsobením solí a kyslosti sa uvoľnia ióny hliníka a môžu preniknúť do potravín, ktoré sú v alobale zabalené.

Koľko vám neuškodí?

Čím je kontakt s hliníkovou fóliou dlhší, tým viac alumínia prenikne do potravín. Do alobalu by ste nemali baliť napríklad rozkrojené jablko, rebarboru, zavárané uhorky, ale aj citrón. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, presne stanovil, aké množstvo hliníka je pre váš organizmus bezpečné. Podľa týchto noriem je v poriadku prijať behom týždňa miligram hliníka na kilogram telesnej hmotnosti. Avšak príjem hliníka závisí od všeobecných stravovacích návykov. Hoci by ste alobal vylúčili ako odkladaciu fóliu v domácnosti, hliník sa nachádza v obaloch plechoviek, konzerv, ale aj na viečkach jogurtov či rozličných ovocných štiav alebo pyré.

Pozrite sa na značku

Európski odborníci však hneď vypočítali, koľko hliníka príjmu ľudia, ktorí pravidelne využívajú aj tento typ tekutín a potravín. V tele by tak mali za týždeň 0,2 až 1,5 miligramu hliníka na kilogram telesnej hmotnosti, takže príliš neprekročili odporúčanú hodnotu. Zdravý organizmus by nemal mať s jeho spracovaním problém. Postarajú sa oň obličky. Ak telo nedokáže spracovať hliník, prípadne s ním budete častejšie prichádzať do kontaktu, uloží sa najmä na pľúcach a kostiach. Nech je pravda kdekoľvek, ideálne je príjem hliníka znížiť. Od hliníkových riadov sa u nás pred rokmi upustilo, potraviny môžete skladovať v iných nádobách. Chcete sa vyvarovať hliníkových obalov? Ak je na výrobku značka trojuholníka, v ňom číslo 41 a pod ním skratka ALU, môžete sa poobzerať po inom balení.

