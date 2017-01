Tento poklad nevyhoďte, ale zasaďte. Také zdravé plody v obchode nekúpite

Koľkokrát ste vynechali z receptu citrónovú kôru, lebo ste nemali chemicky neošetrený citrón? A prečo ho ešte nepestujete?

Jediný citrónovník či pomarančovník môže bez problémov mať aj stovku plodov. Ak by bolo v každom iba desať jadierok, mohlo by už ďalší rok rásť tisíc nových stromčekov… No nedáme im šancu. Spočítali by ste, koľko semienok z mandarínok, grapefruitov, limetiek, citrónov či z pomarančov putuje aj vo vašej domácnosti ročne do odpadu? Poďte s nami zopár „zachrániť“ a vypestovať si z nich pekné a užitočné citrusové stromčeky!

Trpezlivosť je nutná

Vypestovať si vlastný citrus nie je vôbec náročné. Môžete to skúsiť úplne jednoducho – semienka z citrusu dobre umyte, položte do truhlíka naplneného zeminou a jemne zahrňte. Najlepšia je zmes rašeliny, kompostu, záhradnej zeminy a perlitu alebo hrubšieho piesku, aby substrát ostal vzdušný. Udržujte ho vlhký a asi po mesiaci budete mať malé sadeničky. Počkajte tri-štyri mesiace, kým zosilnejú, rozsaďte ich do kvetináčov. Semenáčiky, teda stromčeky vypestované zo semienka, vás najprv budú tešiť len svojou krásou. Plodov sa pravdepodobne dočkáte asi o desať rokov. Keď sa konečne objavia kvietky, úrodu môžete zbierať o pár mesiacov. Citrón potrebuje na dozretie asi sedem mesiacov, mandarínka päť až osem, podľa odrody, pomaranč aj rok. Mnohé citrusy kvitnú aj tri-štyri razy ročne. V jednom okamihu teda môžete mať na rastlinke kvety, zelené aj zrelé plody.

Vodou šetrite

Citrusy sú náročné najmä na zeminu, inak nepotrebujú prehnanú opateru. Polievajte ich striedmo, nie častejšie ako raz za päť až sedem dní. Zo svojej domoviny sú zvyknuté na menej vlahy, preto sa nedajte vystresovať, ak sa na stromčeku od sucha skrútia mladšie lístky. Je lepšie nechať rastlinu preschnúť, než by ste ju systematicky mokrili. V miskách sa nemá držať voda.

Umyť nestačí

Kôru z chemicky ošetreného citrusu nestačí umyť, chemikálie na nej totiž ostanú aj po zásahu teplej vody, jari či dokonca po máčaní vo vode. Na konzumáciu používajte výlučne kôru z chemicky neošetrených plodov!

