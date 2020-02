TEST: A že hygienické! V týchto vreckovkách našli baktérie!!! Čim si to čistíte nos?

Chcete si vyčistiť dutiny, a namiesto toho vdýchnete nečistoty, ktoré vám ich podráždia. Použitím bežnej papierovej vreckovky! A prekvapili aj ďalšie zistenia balení na slovenskom trhu.

Známy nezávislý spotrebiteľský test nedávno podrobil chemickej i praktickej analýze niekoľko u nás predávaných značiek papierových vreckoviek. Odborne testovali 16 veľkých balení po 10 až 30 kusov balení troj- a štvorvrstvových variant papierových vreckoviek.

Okrem našich slizníc ich častokrát dostávame aj do kontaktu so slinami, jedlom či ranou!

Pod lupou: Niekoľko (ne)kvalitných vrstiev

Spolu so zahraničnými partnermi poslalo združenie vzorky do rovnakého laboratória, aby zistili rozdiely medzi vreckovkami rôznych typov a značiek, prípadne odhalili odlišnosti totožných výrobkov predávaných v rôznych štátoch Európy.

Posvietili si nielen na ich vlastnosti a informácie na obale, ale aj na prítomnosť mikroorganizmov. Spotrebiteľská organizácia taktiež zistila, že vyšší počet vrstiev ani vyššia cena nemusí zákonite znamenať vyššiu kvalitu.

Chémia pod nosom?

Papierové vreckovky či toaletný papier sa vyrábajú z buničiny, z celulózového, recyklovateľného vlákna alebo sú ich kombináciou. Väčšina výrobcov sa v súčasnosti snaží ísť s trendom ochrany životného prostredia a zdravia človeka eliminovaním použitých chemikálií. Tie im slúžia buď v prvotnom procese spracovania papiera, ale tiež pre splnenie zákazníkmi požadovaných vlastností ako je ako mäkkosť, vysoká absorpcia či pevnosť.

Pridávajú balzamy, aromatické látky, ale aj farbivá a optické rozjasňovače, formaldehyd. A predstavte si , na čo všetko ich ešte používate! Spotrebiteľský test našťastie nezistil uvoľňovanie týchto zlúčenín pri praktickom používaní zvolených produktov, ktoré boli jeho predmetom.

Aha ich, sporogénne baktérie!

,,Mikróby do výrobných strojov prenikajú zrejme s prvotnou surovinou, ľahko v nej prežívajú a vytvárajú biofilm. Voda, ktorá v stroji cirkuluje ich potom roznáša ďalej," uvádza združenie dTest vo finálnej správe. Medzi najväčšie riziko patria aeróbne mezofilné a sporogénne baktérie. Na prežitie potrebujú kyslík a stredné teploty.

,,Druhé menované sa dokážu zakukliť do spór, čo im umožňuje prežívať nehostinné podmienky, akými sú napríklad sucho alebo zima. Keď sa dostanú do jedla, môžu spôsobiť ťažkosti," pokračuje vo vysvetľovaní rizík správa online magazínu.

Problémové značky! Balíte do nich potraviny?

Počas testu zohľadnili vreckovku aj ako predmet, ktorý môže prísť do kontaktu s jedlom. A hoci vreckovka nie je určená na kontakt s potravinami, určite by nemala obsahovať sporogénne baktérie. Tie sa podľa dTestu našli vo výrobkoch dm Soft & Sicher Recycling, Harmony Extra Soft Premium a Kaufland/K-Classic Supersoft Handkerchief. U posledných menovaných navyše objavili najviac mezofilných baktérií.

Kvasinky a plesne vo vybraných vzorkách prítomné neboli.

Toaletný papier či kuchynské utierky?

Ide vám už z nosa vodopád, a preto máte pri posteli už rovno celú rolku toaletného papiera? Aj vy si možno myslíte, že je to predsa jedno, vreckovky si aspoň ušetríte a vezmete so sebou von. Avšak pozor na to!

Toaletný papier či kuchynské utierky môžu obsahovať nežiaduce látky, nečistoty, ktoré sa do nich dostali napríklad počas výrobného procesu alebo už zo zdrojovej suroviny. Na účel, na aký boli vyrobené, nezaškodia, no vašim slizniciam ÁNO! Aj kuchynské papierové utierky boli v minulosti predmetom analýzy spotrebiteľského testu. U mnohých sa hodnotila napríklad ,,vysoká prašnosť", čo pri nádychu slizniciam rozhodne nepridá!

Odlišný ,,meter"

Presné vysvetlenie priebehu testovania a zvolených metód uvádza dTest vo svojej správe online, tak ako aj hodnotenie konkrétnych značiek testovaných papierových vreckoviek. Body sa udeľovali aj za použitie a kvalitu recyklovateľného papiera a možno stále prekvapia rozdiely v kvalite rovnakých produktov na trhoch európskych krajín.

