Toto nepatrí do postele! Čo vám kradne dobrý spánok?

Skoré ranné vstávanie, práca na zmeny, stres, ponocovanie. To všetko vám kradne zdravý spánok. Vyskúšajte 9 tipov pre lepší spánok a konečne sa vyspite doružova.

Odborníci sa zhodujú, že dospelý človek by si mal dopriať 7-9 hodín kvalitného spánku.Autor: Shutterstock

Ak nespíte dostatočne, hazardujete so svojím zdravím. Dobrý spánok má výrazný vplyv na celkové zdravie človeka, znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky či rakoviny, a zvyšuje vašu imunitu. Na dostatočný spánok by nemali zabúdať najmä tí, ktorí trpia chrípkou, nádchou, únavou, vyčerpanosťou, stresom. Viete, čo by ste mali pred spaním urobiť a čo zase nie, aby sa vám spalo sladko?

1. Žiaden kofeín a alkohol

Asi všetci veľmi dobré viete, že pred spaním by ste si kávičku dať nemali. Zaskočilo vás prečo žiaden alkohol? Aj keď sa nám po poháriku vínka lepšie zaspáva, ten sa z nášho tela začne postupne vyplavovať a telo dostáva signál, aby sa prebudilo. Čím viac alkoholu večer vypijete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa zobudíte skôr, ako by ste chceli.