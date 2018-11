Dospíte ťažké rána cez víkend? Dôvod, pre ktorý je to veľká chyba

Rátali ste aj dnes večer ovečky? Spomeňte si, čo ste robili podvečer. Aj drobnosti vo vašom životnom štýle môžu podporiť nespavosť alebo spánkové poruchy.

Ak máte k týmto ťažkostiam sklon, môžete si ich zhoršiť aj nesprávnym jedálnym lístkom. Patríte k ľuďom, ktorí zaháňajú napätie pohármi vína? Ak máte problémy so spánkom, nerobte to. Na jeho kvalitu pôsobí alkohol veľmi negatívne. Možno strávite v posteli viac času, nepôjde však o kvalitný odpočinok a zobudíte sa unavení.

Pozor na kofeín

Nechce sa vám opäť spať? Kedy ste si dali poslednú kávu? Hoci vás v záverečných minútach pracovnej doby naštartuje, v posteli vám to zráta. Výskum univerzity v Colorade odhalil, že ak si doprajete dvojité espresso tri hodiny pred spaním, pretočíte svoje prirodzené vnútorné hodiny o 40 minút vpred, uviedol ženský portál freundin.de. Odborníci odporúčajú vynechať kofeín minimálne 6 hodín pred spaním. Dávajte si pozor nielen na klasickú kávu, kofeín obsahuje väčšina energetických nápojov.

Ignorujte siete

Nepozerajte sa do mobilu. Najneskôr okolo 22 hodine si vypnite mobilný telefón i počítač. Správy vás počkajú do nasledujúceho dňa. Navyše svetlo z mobilu či monitoru zbytočne stimuluje nervový systém. Organizmus ho vníma ako signál, aby zostal bdieť. Najhoršie je, keď obrazovka svieti do tmy. Mobil do postele jednoducho nepatrí, hoci si svetlo stlmíte. Výskum univerzity v Pittsburgu navyše odhalil, že u mladých vo veku od 19 do 32 rokov, ktorí sa pred spaním intenzívne venovali sociálnym sieťam, sa objavili problémy so spánkom dvakrát častejšie ako u ľudí, ktorí na sociálne siete pred spaním nezablúdili. Príčiny však nie sú jasné.

Nedoháňajte cez víkend

Dávajte si pozor, čo si dáte na večeru. Štúdia odborníkov z Americkej akadémie spánkovej medicíny ukázala, že problémy so spánkom sa objavia častejšie, ak si dáte na večeru nasýtené tuky a cukor. Pokojnejší a lepší spánok poskytnú potraviny bohaté na vlákninu, vrátane sušeného ovocia. Nesnažte sa cez víkend všetko dospať. Ani počas voľných dní by ste nemali spať viac ako deväť hodín. Narušíte spánkový rytmus, ktorý úplne pomýlite pondelňajších vstávaním. Celý týždeň sa snažte spánku venovať približne rovnaký čas. V sobotu či v nedeľu vstaňte najneskôr o deviatej.

